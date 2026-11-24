Khách tham dự hào hứng khám phá và thưởng thức các món Việt tại gian hàng ẩm thực - Ảnh: DNCC

Khi hương vị ba miền hội tụ trong cùng một tọa độ

Với người trẻ, một cuộc vui thường bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Ăn gì?". Chỉ cần món ngon đúng gu, hội bạn đúng cạ là cuộc hẹn cuối tuần đã sẵn sàng.

Lễ hội "Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi" bắt nhịp từ niềm vui ấy, đưa loạt món Việt thân thuộc vào không khí lễ hội đầy năng lượng. Bởi Pepsi tin rằng, món Việt không đơn thuần là thức ăn mà còn là di sản, văn hóa, niềm tự hào và đam mê được gửi gắm qua từng hương vị địa phương.

Tâm điểm của hành trình "food tour" là tọa độ Mê Món Việt với 8 gian hàng: Cơm tấm Tài, bánh mì Bảy Hổ, bún chả Hà Nội Minh Thư, bánh xèo Cô Ba Miền Tây, bún thịt nướng Cô Tín, phở SOL, bún riêu - canh bún Cô Tuyền và bánh cuốn nóng Vạn Hạnh. Chẳng cần đi đâu xa, khách tham dự vẫn có thể thưởng thức nhiều hương vị vùng miền ngay bên bờ sông Sài Gòn.

Cơm tấm, bánh mì, phở gợi nhắc những bữa ăn quen thuộc giữa nhịp sống hằng ngày. Bún chả, bún thịt nướng, bánh xèo hay bánh cuốn lại hợp với những buổi tụ tập đông vui. Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng, giúp hội mê ăn uống thoải mái chọn món đúng gu, thử thêm vị mới hoặc gọi nhiều phần để cùng nhau chia sẻ.

Đặc biệt, sự góp mặt của những quán địa phương không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng mà còn là dịp để các hương vị đặc trưng được giới thiệu rộng rãi hơn. Đây cũng là tinh thần mà Pepsi mong muốn lan tỏa thông qua đồng hành cùng hàng nghìn hàng quán địa phương Việt Nam.

Sức hút của món Việt nằm ở cách nguyên liệu và gia vị hòa quyện qua từng món ăn. Bánh mì hấp dẫn với lớp vỏ giòn cùng phần nhân đậm đà. Phở ghi dấu bằng nước dùng thơm, bánh phở mềm và rau ăn kèm. Bánh xèo, bún thịt nướng hay bún riêu chinh phục thực khách bằng những lớp hương vị thanh mát hài hòa, quen thuộc nhưng khó ngán.

Các món đặc sản ba miền đất Việt được chuẩn bị tại chỗ với nguyên liệu và gia vị phong phú, mang đến hương vị hấp dẫn cho thực khách - Ảnh: DNCC

Tám gian hàng cùng góp mặt đã tạo nên một "bản đồ" món ngon nhiều màu sắc. Đây cũng là cách để văn hóa ẩm thực được tiếp cận theo hướng gần gũi, phù hợp với tâm lý thích trải nghiệm, khám phá và chia sẻ của giới trẻ.

Thông qua đại tiệc "Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi", Pepsi mong muốn góp phần tôn vinh những hương vị tuyệt vời của ẩm thực địa phương, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về món Việt từ những trải nghiệm gần gũi đến bạn bè trên thế giới.

Trong hành trình la cà quán xá, khách tham dự còn có thể tham gia loạt minigame săn vé Fanzone, chụp ảnh check-in tại photobooth. Chuỗi hoạt động nối tiếp nhau giữ nhịp ngày hội luôn sôi động, để mỗi nhóm bạn đều có thêm trải nghiệm và khoảnh khắc đáng nhớ.

Pepsi hiện diện xuyên suốt như chất kết nối giữa món Việt, những cuộc gặp gỡ và bầu không khí giải trí rộn ràng của sự kiện.

Khi ẩm thực địa phương hòa nhịp cùng âm nhạc trẻ

Ông Ralston Sequeira - Giám Đốc Điều Hành PepsiCo Việt Nam và Campuchia (Mảng Kinh Doanh Nước Giải Khát) - tặng hoa cho đại diện các hàng quán địa phương tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Sau hành trình khám phá ẩm thực ba miền, đại diện Pepsi đã trao hoa cho các hàng quán địa phương ngay trên sân khấu, thay lời cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị trong việc mang hương vị món Việt đến gần hơn với giới trẻ tại sự kiện.

Hoạt động này cũng cho thấy nỗ lực của nhãn hàng trong việc đồng hành, gắn kết cùng các quán ăn truyền thống để đưa hương vị quen thuộc đến gần hơn với thực khách trẻ.

Từ những gian hàng món Việt đến sân khấu rực sáng, mạch trải nghiệm được nối liền bằng tiếng cười, âm nhạc và nguồn năng lượng "cháy" hết mức - Ảnh: DNCC

Tiếp nối phần trao hoa, không khí sự kiện bùng nổ với đại tiệc âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng lineup đa dạng, mang đến những màn trình diễn sôi động và đầy màu sắc. Kết hợp với các hoạt động tương tác trực tiếp, sân khấu lễ hội luôn giữ được sức nóng, khuấy động không khí trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

DJ Masew và Hà An Huy còn trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác âm nhạc, kéo khán giả đến gần hơn với không khí ngày hội - Ảnh: DNCC

Theo đại diện nhãn hàng, ẩm thực địa phương là một phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Việt và luôn có sức hút đặc biệt với giới trẻ.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp âm nhạc, Pepsi mong muốn tạo thêm không gian để các món ngon truyền thống tiếp cận gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ.