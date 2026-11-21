Anh Nguyễn Trần Quốc Đạt thi Đi tìm người nấu phở ngon năm 2025 - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 21-11, báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị phối hợp chính thức phát động cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon năm 2026.

Cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon trở lại

Được khởi xướng từ năm 2019 nhằm hưởng ứng Ngày của Phở (12-12), cuộc thi qua các mùa đã từng bước khẳng định là một trong những sân chơi ẩm thực uy tín, giàu bản sắc dành cho món ăn "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam.

Năm ngoái, Ngày của Phở lập nhiều kỷ lục nhất trong hành trình 9 năm khi có sự tham gia của gần 30 thương hiệu phở có tiếng cùng nhiều loại phở đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Sự kiện thu hút số người tham dự và số lượng suất phở phục vụ với các con số lần lượt là hơn 120.000 lượt khách tham quan và gần 35.000 suất phở đến với khách tham dự trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở những con số, điều thú vị hơn, cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon nói riêng hay Ngày của Phở nói chung đang dần trở thành một cuộc hẹn cuối năm, dành cho những người yêu phở, yêu ẩm thực và yêu văn hóa Việt Nam.

Cứ đến ngày 12-12, lại cùng nhau ăn phở, nói về phở và tìm cách đưa phở Việt cùng chuỗi nông sản "quẩy gánh băng đồng" ra thế giới.

Phở Việt ngày càng được đánh giá cao trên trường quốc tế - Ảnh: NAM TRẦN

Bên cạnh vị phở bò, phở gà truyền thống, còn những loại phở sáng tạo khác như phở ngô Hà Giang, phở khô Gia Lai hay phở sâm Ngọc Linh…

Qua từng mùa, thực khách và ban giám khảo đi từ bất ngờ này đến xúc động khác khi thấy tô phở biến hóa đầy duyên dáng theo sản vật từng vùng đất và kể chuyện quê hương, căn tính và bản sắc.

Những "Hoa hồi vàng" và "Hoa hồi bạc" bước ra từ cuộc thi đã trở thành bảo chứng uy tín cho tay nghề của người nấu phở.

Đặc biệt, chủ nhân của giải thưởng "Hoa hồi vàng" qua các mùa còn trở thành những đại sứ ẩm thực thực thụ, đồng hành cùng Tuổi Trẻ mang tinh hoa phở Việt đi quảng bá tại Vietnam Phở Festival ở quốc tế (như tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...) cũng như lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong các chương trình Phở yêu thương phục vụ cộng đồng, công nhân và bà con vùng khó khăn.

Bước sang mùa giải 2026, cuộc thi tiếp tục kế thừa tinh thần tôn vinh người giữ lửa nghề, đồng thời tạo không gian để các thí sinh chia sẻ câu chuyện, bí quyết và triết lý ẩm thực đằng sau mỗi tô phở .

Nhất là khi Việt Nam đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh phở vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mỗi câu chuyện phía sau mỗi tô phở đều góp thêm một tiếng nói đa dạng trong "bản lý lịch phở" đó.

Thông tin cơ bản Cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2026

Năm nay cuộc thi chào đón tất cả người Việt Nam và người nước ngoài 18 tuổi trở lên, có khả năng trực tiếp nấu phở, bao gồm đầu bếp chuyên nghiệp, chủ quán, người nấu phở tại quán hoặc tại gia đình.

Người nước ngoài phải được phép nhập cảnh và lưu trú hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian tham gia cuộc thi.

Các vòng thi chính thức

Vòng sơ khảo bắt đầu từ ngày phát động đến 30-11-2026 bằng hình thức trực tuyến.

Để tham gia, thí sinh điền thông tin đăng ký dự thi theo mẫu trước ngày 30-11-2026 qua cổng Tuổi Trẻ Hub: https://mediahub.tuoitre.vn/su-kien/cuoc-thi-i-tim-nguoi-nau-pho-ngon-2026-106

Tiếp theo gửi kèm đường link Google Drive (ở chế độ mở công khai) chứa video quay quy trình nấu phở, độ dài khuyến khích từ 2-5 phút hoặc bộ ảnh món phở (ít nhất 3 ảnh) cùng bài viết giới thiệu từ 100-300 chữ về món phở do mình thực hiện..

Dựa vào nội dung video hoặc hình ảnh, ban tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh nổi bật bước vào Vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày, từ ngày 12 tới ngày 13-12 tại công viên Lê Văn Tám (Phường Tân Định, TP.HCM).

Thi theo hình thức cá nhân. Nếu có người hỗ trợ, chỉ được phép tham gia phụ giúp trong quá trình chuẩn bị từ 18h30 ngày 12-12 đến trước 7h ngày 13-12.

Người dự thi nấu 10 tô phở dành cho Ban Giám khảo chấm điểm. Nguyên liệu tự chuẩn bị. Sau khi thực hiện xong phần thi nấu ăn, mỗi thí sinh có 5 phút để thuyết trình món ăn trước Hội đồng Giám khảo.

Kết thúc vòng chung kết, dựa vào kết quả của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ công bố Top 3 thí sinh đạt giải Hoa Hồi Vàng Người Nấu Phở Ngon 2026.

3 người đạt giải cao nhất sẽ được trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cùng tiền thưởng 20 triệu đồng/giải.

Top 3 người nấu Phở còn lại sẽ được nhận giải Hoa Hồi Bạc, nhận được giấy chứng nhận cùng tiền thưởng 10 triệu đồng/giải.

Lần đầu có giải Đệ nhất phở sáng tạo Ngoài giải thưởng chính, năm nay có thêm một hạng mục giải thưởng mới mang tên Đệ Nhất phở sáng tạo. Người dự thi sử dụng Phở Tươi Sấy Khô Đệ Nhất để sáng tạo món phở theo cách riêng (phở khô, phở xào, phở trộn...). Tiêu chí chấm dựa vào hương vị, ý tưởng sáng tạo, cách kết hợp nguyên liệu và hình thức trình bày. Người đạt điểm cao nhất sẽ nhận được danh hiệu “Đệ Nhất Phở Sáng Tạo” và tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng. Đây là hạng mục được tổ chức trên tinh thần khuyến khích, người dự thi tự nguyện đăng ký tham gia, không phải là nội dung thi bắt buộc trong cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon; không tính vào kết quả của phần thi chính thức.