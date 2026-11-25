Khẩn trương chuẩn bị chương trình Phở yêu thương tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khởi đầu từ năm 2019, Phở yêu thương là hoạt động cộng đồng gắn với chương trình Ngày của Phở 12-12 do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng.

Qua từng năm, chương trình tiếp tục mở rộng những điểm đến, mang hương vị phở Việt đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, bệnh nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, công nhân và người lao động.

Phở yêu thương nồng đượm tình yêu thương

Điểm dừng chân đầu tiên của chương trình là Sóc Bom Bo, Bình Phước. Tại đây, những đầu bếp, nghệ nhân và người tham gia chương trình cùng nhóm bếp, chuẩn bị những tô phở phục vụ trẻ em địa phương.

Không dừng lại ở đó, Phở yêu thương tiếp tục hành trình đến Bản Mà, xã Thanh Chương, Nghệ An, ghé thăm ấp đảo Thiềng Liềng, Cần Giờ…

Năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hành trình Phở yêu thương vẫn không dừng lại mà tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện dã chiến tại TP.HCM, nơi dịch bệnh đang căng thẳng.

Phở yêu thương đến với các bệnh viện dã chiến TP.HCM trong thời điểm khó khăn của COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình mang những tô phở nóng đến phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến và đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, những tô phở trở thành món quà sẻ chia, gửi gắm sự quan tâm đến những người đang chịu nhiều vất vả vì dịch bệnh.

Năm 2022, Phở yêu thương tiếp tục đến với trẻ bại não tại Nam Định và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Một năm sau, hành trình dừng chân tại Đà Lạt, gửi những tô phở nóng đến với trẻ em đang sống tại các mái ấm.

Theo thống kê của ban tổ chức, từ khi triển khai năm 2019, Phở yêu thương đã trao hơn 60.000 tô phở đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng thiên tai, người lao động, bệnh nhân và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Phở Thìn Bờ Hồ (Hà Nội) cùng nấu những tô phở nóng giữa công trường Làng Nủ mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Năm 2024, Phở yêu thương đến với trẻ em và người dân Làng Nủ, Lào Cai, địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét.

Đầu năm 2026, hơn hai tháng sau khi miền Trung oằn mình trong trận lũ dữ, Phở yêu thương tiếp tục đến với xã Hòa Thịnh - vùng rốn lũ chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Những tô phở ấm nóng như một lời thăm hỏi, sẻ chia sau những ngày khó khăn với người dân nơi đây.

Sau Hòa Thịnh, với chủ đề "Phở đến với công nhân, người lao động", chương trình đến với xã Bàu Bàng, TP.HCM với hơn 10.000 suất phở trực tiếp nấu và phục vụ tại chỗ cho công nhân, người lao động.

Người dân xã Hòa Thịnh đến Phở yêu thương từ sáng sớm để thưởng thức những tô phở ngon - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm chung trong các hoạt động là sự kết nối giữa những người làm phở, đầu bếp, quán phở, doanh nghiệp và tình nguyện viên.

Qua mỗi chuyến đi, Phở yêu thương trở thành dịp kết nối những quán phở, đầu bếp, doanh nghiệp và những người yêu phở cùng chung tay sẻ chia với cộng đồng.

Mỗi người góp một phần công sức, từ chuẩn bị nguyên liệu, đứng bếp đến tận tay trao những tô phở nóng hổi, gửi gắm sự quan tâm qua món ăn quen thuộc của người Việt.

Năm 2026, hành trình tiếp tục tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày 26-11, chương trình sẽ phục vụ miễn phí 1.300 tô phở cho đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động đang thi công tại đây. Phở yêu thương do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS). Ba đơn vị tham gia nấu và phục vụ gồm Phở Sen SASCO với 400 tô, Phở Ta thuộc Bình Tây Food với 500 tô và Phở Tài Lộc với 400 tô. Công tác chế biến, phục vụ được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm.