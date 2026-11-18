Các tác phẩm đoạt giải A - Ảnh: Ban tổ chức

Sáng 18-11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ 4 năm 2026 và Thi ảnh nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới.

Tiếp nối ba mùa giải trước, mùa giải lần thứ 4 tiếp tục ghi nhận nỗ lực sáng tạo của những người làm báo, lan tỏa những mô hình hay, nhân tố mới và khát vọng phát triển.

Qua đó khẳng định vai trò của báo chí trong phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, cổ vũ đổi mới và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau 10 tháng phát động, có gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 có 1.586 tác phẩm dành cho 4 thể loại là báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast, truyền hình và 3.500 tác phẩm, sản phẩm ảnh dự thi.

Các tác phẩm góp phần phản ánh chân thực, đa chiều bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, đồng thời khơi dậy cảm hứng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm xã hội của người làm báo đối với sự phát triển của lĩnh vực tam nông.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải - Ảnh: Ban tổ chức



Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải, khẳng định Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một hoạt động quan trọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua.

Theo đó, hoạt động đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh, các mô hình, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Giải báo chí và thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, quy mô tổ chức, cũng như số lượng giải với nhiều hạng mục, nhiều thể loại, mở ra sân chơi bổ ích cho các nhà báo, phóng viên chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Bà khẳng định, từ các tác phẩm gửi về tham dự giải năm nay đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Mỗi bài báo in, những tác phẩm sinh động trên báo điện tử; mỗi âm thanh trên sóng phát thanh; mỗi thước phim, hình ảnh trên các sản phẩm truyền hình đã miêu tả, phản ánh sống động, chân thực nhất tới từng luống cày, thửa ruộng; từng đường làng, ngõ xóm và tới từng gương mặt của người nông dân Việt Nam.

Đó là một bức tranh toàn cảnh, chứa đựng những gam màu tích cực về sự đổi thay không ngừng của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên vươn mình mới.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm không ngại né tránh, phản ánh các vấn đề có tính chất phản biện về những vấn đề còn bất cập trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích, đồng thời trao 11 giải chuyên đề cho các loại hình. Ngoài ra còn trao giải 11 tác phẩm Thi ảnh nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới.

Báo điện tử Tuổi Trẻ đoạt giải B với tác phẩm "Rừng keo, cây xóa đói giảm nghèo và nỗi lo sạt lở", thể loại báo in của nhóm tác giả Lê Thành Trung và Thái Bá Dũng (phóng viên Văn phòng đại diện miền Trung).

Báo điện tử Tuổi Trẻ đoạt giải B với tác phẩm "Rừng keo, cây xóa đói giảm nghèo và nỗi lo sạt lở" của nhóm tác giả Lê Thành Trung và Thái Bá Dũng - Ảnh: TRẦN HẢI

Nhóm tác giả đoạt giải B - Ảnh: Ban tổ chức

Ban tổ chức trao giải C - Ảnh: Ban tổ chức

Ban tổ chức trao giải khuyến khích - Ảnh: Ban tổ chức