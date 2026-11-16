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Tuổi Trẻ đoạt giải C cuộc thi viết về 30 năm Ngành Chứng khoán Việt Nam

tác giả
MỘC MIÊN
MỘC MIÊN
MỘC MIÊN

Tác phẩm '30 năm chứng khoán khơi thông dòng vốn cho Việt Nam thịnh vượng' do phóng viên Bông Mai (Báo Tuổi Trẻ) thực hiện, chính thức đoạt giải C tại cuộc thi viết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động, với chấp thuận của Bộ Tài chính.

Tuổi Trẻ đoạt giải C cuộc thi viết về Ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1.

Hội đồng Giám khảo gồm các thành viên cơ quan báo chí trong Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: BTC

Báo chí thúc đẩy minh bạch, củng cố niềm tin vào thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết "Ngành Chứng khoán Việt Nam - 30 năm hình thành và phát triển" vào hôm nay 16-11, tại trụ sở chính ở Hà Nội. 

Qua quá trình chọn lọc và xét duyệt, 23 tác phẩm được vinh danh, bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích, cùng 7 Kỷ niệm chương cho các tác giả có nhiều đóng góp cho cuộc thi.

Hội đồng Giám khảo gồm 10 thành viên đến từ các cơ quan báo chí trong Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, tác phẩm "30 năm chứng khoán khơi thông dòng vốn cho Việt Nam thịnh vượng" do phóng viên Bông Mai (Báo Tuổi Trẻ) thực hiện được trao giải C.

Bên cạnh ghi nhận những đánh giá chân thật từ nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, tác phẩm còn xâu chuỗi hành trình quyết tâm, bền chí của nhiều thế hệ trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra dư địa đón dòng vốn tỉ USD, hướng tới Việt Nam thịnh vượng.

"Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi bài viết, mỗi thông tin được đăng tải là công sức, trách nhiệm và tâm huyết của những người làm báo", bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - chia sẻ tại lễ trao giải.

Tuổi Trẻ đoạt giải C cuộc thi viết về Ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà báo đã đồng hành quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam - Ảnh: BTC

Sau 30 năm, từ một thị trường còn rất mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. 

Theo chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo chí đồng hành suốt chặng đường trên, từ những phiên giao dịch đầu tiên đến giai đoạn thị trường mở rộng như hiện nay, qua cả những thời điểm khó khăn lẫn sôi động. 

Các bài viết, phóng sự và ý kiến phân tích, phản biện của báo chí giúp phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư, thúc đẩy minh bạch và củng cố niềm tin vào thị trường. 

Với cơ quan quản lý, thông tin khách quan và góp ý thẳng thắn từ báo chí là nguồn tham khảo quan trọng để hiểu rõ thực tiễn, từ đó điều chỉnh chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành (28-11-1996 đến 28-11-2026), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thị trường đứng trước nhiều cơ hội, đi kèm yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch, an toàn và bền vững. Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tăng cường công khai thông tin, chủ động phối hợp và tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt vai trò của mình.

Bà Chân Phương nhấn mạnh: "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp khách quan, thẳng thắn và mang tính xây dựng từ báo chí, để cùng hướng tới một thị trường chứng khoán lành mạnh, ổn định".

Tuổi Trẻ đoạt giải C cuộc thi viết về Ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 3.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận những cống hiến của các cá nhân trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán - Ảnh: BTC

Về cuộc thi viết "Ngành Chứng khoán Việt Nam - 30 năm hình thành và phát triển", ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo - cho biết có khoảng 80% bài dự thi đến từ nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Phần còn lại do cán bộ trong ngành, chuyên gia, thành viên thị trường, giảng viên và sinh viên gửi dự thi.

"Mỗi tác phẩm dự thi đều góp thêm một câu chuyện, tư liệu, góc nhìn để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán", ông Nguyễn Hoàng Dương cho hay.

Song song nhóm bài nhìn lại lịch sử, nhiều tác phẩm đề cập các vấn đề thực tiễn từ góc nhìn doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua đó yêu cầu nâng cao chất lượng công bố thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nhà đầu tư, tăng sức cạnh tranh của thị trường. Các kiến nghị được ghi nhận để phục vụ công tác quản lý, giám sát và hoàn thiện chính sách.

Tuổi Trẻ đoạt giải C cuộc thi viết về Ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh 3.Dòng vốn mới, vị thế mới của thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ hai mã cổ phiếu REE và SAM trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 30 năm phát triển, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

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    Chủ đề: vốn giải báo chí việt nam chứng khoán ngành chứng khoán

    Dòng sự kiện: Thị trường chứng khoán

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