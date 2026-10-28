Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng cấp hạ tầng để giao dịch chứng khoán liên tục, không nghỉ trưa

Đại biểu Trần Anh Tuấn - Ảnh: QUỐC HỘI

Nêu vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM) cho rằng mục tiêu tiếp theo sau nâng hạng thị trường là được các tổ chức quốc tế khác nâng hạng.

Khai thác thêm sản phẩm để thị trường tiếp tục được nâng hạng

Dẫn ra thực tế trong kỳ đánh giá 6 tháng đầu năm nay, một tổ chức xếp hạng lớn là MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng. Một trong những vướng mắc được nêu là giới hạn sở hữu nước ngoài, nhiều cổ phiếu đã hết tỉ lệ, khiến nhà đầu tư khó mua thêm.

Dù cho rằng việc giới hạn này ở một số ngành là cần thiết và cần tiếp tục giữ, song đại biểu Tuấn cho rằng cần có cơ chế để thu hút nhà đầu tư thông qua chứng chỉ. Đơn cử như trường hợp của Thái Lan, lập một công ty con nắm giữ cổ phiếu và phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết, giúp mở rộng quyền tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đại biểu, loại chứng chỉ này đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155 của Chính phủ nhưng hiện vẫn chưa triển khai. Vì vậy, trong sửa đổi luật lần này, cùng với việc mở ra khả năng tổ chức lại mô hình Sở Giao dịch chứng khoán, cần nghiên cứu với mô hình mới, xác định rõ hơn đơn vị phát hành chứng chỉ và hoàn thiện rõ cơ chế này.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Ảnh: QUỐC HỘI

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng cần có cơ chế nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng cho thị trường chứng khoán sau nâng hạng. Thị trường chính thức giao dịch đầu tiên vào năm 2000. Trong 26 năm qua có một số lần không giao dịch được, gây rối loạn và ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê có hơn 14 triệu tài khoản cá nhân, tổ chức đang giao dịch trên thị trường. Vì vậy, làm sao đầu tư hạ tầng hiện đại, công nghệ thông tin, đảm bảo thị trường vận hành ổn định liên tục, an toàn, minh bạch.

“Cần hướng tới giao dịch không nghỉ trưa, giao dịch liên tục, nhà đầu tư chứng khoán giao dịch 24/24 giờ, liên thông giữa các thị trường với nhau. Vì vậy, vấn đề nhân lực cho thị trường, vận hành, giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn cấu kết, lũng đoạn và thao túng thị trường” - ông Ngân đề nghị.

Cùng đó, đại biểu đoàn TP.HCM bày tỏ kỳ vọng luật cần được sửa đổi đồng bộ. Bởi hiện nay cơ cấu vốn đang có sự lệch pha, cần tái cấu trúc lại trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng tổng đầu tư toàn xã hội từ 35-40% GDP.

Thực tiễn, trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có 20% từ đầu tư công, 20% từ FDI và 60% còn lại từ khu vực dân doanh. Trong 60% nguồn vốn này có tới 80% đến từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại là vốn ngắn hạn, nhưng lại sử dụng cho vay trung dài hạn. Điều này tạo nên sự lệch pha về cơ cấu vốn.

“Chỉ cần một ngân hàng tăng lãi suất thì lập tức có sự đua tranh nâng lãi suất làm rối loạn. Về nguyên tắc, vốn cơ cấu vốn trung dài hạn phải được tài trợ từ thị trường chứng khoán. Vì vậy, làm sao để vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam đóng góp được vào vốn trung dài hạn của nền kinh tế, nâng vốn hóa lên” - ông Ngân nêu vấn đề.

Từ thực tiễn như vậy, đại biểu mong muốn Chính phủ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào thị trường. Sớm có văn bản hướng dẫn tạo hàng hóa cho thị trường, mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần nắm cho tỉ lệ chi phối, tạo điều kiện cho Sở Giao dịch chứng khoán kết nối với Trung tâm Tài chính quốc tế...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: QUỐC HỘI

Tiếp tục làm việc với Tổ chức SMCI để nâng hạng, thu hút quỹ đầu tư Giải trình các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu sửa luật là huy động nguồn lực cho thúc đẩy tăng trưởng hai con số và thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn. Muốn vậy phải xây dựng thị trường công khai, minh bạch, theo chuẩn quốc tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư là xuyên suốt, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiện thị trường đã được Tổ chức đánh giá FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay đang tiếp tục làm việc với Tổ chức đánh giá SMCI để nâng hạng, nhằm thu hút các quỹ đầu tư quan tâm hơn khi thị trường công khai, minh bạch. Về đảm bảo điều kiện hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán, Bộ trưởng thừa nhận có nhiều lần thị trường “sập” nên đã có nhiều cải thiện công nghệ, mua phần mềm của ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần phải làm chủ công nghệ, nâng cấp công nghệ gắn với phát triển nguồn lực cho ngành chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán, đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, công khai, minh bạch.