Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lượng tác phẩm dự giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ 4 vừa có buổi tổng kết vòng chấm sơ khảo vào chiều 2-11 tại Hà Nội.

- Ảnh 1.

Tổng kết vòng chấm sơ khảo vào chiều 2-11 tại Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải nhận số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước đến nay (1.555 tác phẩm), từ đây chọn ra được 108 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Trong đó báo in chọn được 25 tác phẩm; báo điện tử (30); phát thanh (15), truyền hình (20), báo ảnh (18).

Hội đồng sơ khảo đánh giá các tác phẩm gửi tham dự không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở cả Trung ương và địa phương. 

Nội dung bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của 2025-2026 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Ban tổ chức nhận xét các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận đề tài: từ phản ánh, giới thiệu các hoạt động và thành tựu văn hóa sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện các điểm nghẽn thể chế, chính sách và nguồn lực, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

- Ảnh 2.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhận xét về các tác phẩm tham gia năm nay - Ảnh: ĐẬU DUNG

Trong đó loại hình báo điện tử có số lượng tác phẩm tham gia dự thi lớn nhất, khi có tới 747 tác phẩm đưa vào chấm sơ khảo, tăng gấp đôi so với năm 2025.

Một số tác phẩm thuộc loại hình này được lựa chọn vào chung khảo thể hiện cách tiếp cận đa chiều, kết nối văn hóa với các vấn đề kinh tế, xã hội và quản trị.

Có thể điểm như "Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước" của Báo điện tử VietnamPlus; "Từ Nghị quyết 80-NQ/TW đến khát vọng vươn tầm thế giới của điện ảnh Việt Nam" của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt bài về "thế trận an ninh văn hóa" của Tạp chí Cộng Sản hay tuyến bài về chủ quyền văn hóa số của Báo Tuổi Trẻ; cùng các tác phẩm về bảo tồn làng nghề tranh Đông Hồ, di sản UNESCO, kiến trúc và phát triển du lịch văn hóa…

- Ảnh 3.

Nhà báo lão thành Hồng Vinh phát biểu tại buổi tổng kết - Ảnh: ĐẬU DUNG

Văn hóa là một khái niệm rất rộng lớn và bao trùm

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu bên cạnh những ưu điểm, cũng có một bất cập lớn nhất từng được đề cập ở mùa giải trước: Dù "văn hóa" là một khái niệm rất rộng lớn và bao trùm, các sản phẩm dự thi lại tập trung thiên lệch vào một vài mảng nhất định.

Theo ông, nhiều chủ đề lớn của đời sống xã hội như gia đình, trẻ em, thể thao hay du lịch lại có số lượng bài tham dự rất thấp, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các nội dung báo chí hằng ngày.

Ông nói thêm mảng ảnh văn hóa - thể loại vốn có thế mạnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc trong nghệ thuật, thể thao - cũng có rất ít tác phẩm tham gia.

- Ảnh 4.Hà Nội trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Giải báo chí về văn hóa Hà Nội năm 2026 nhận 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí; 34 tác phẩm xuất sắc được chọn trao giải.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam Nhà báo Lê Quốc Minh văn hóa Việt Nam

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất