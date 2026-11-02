Lượng tác phẩm dự giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay

Tổng kết vòng chấm sơ khảo vào chiều 2-11 tại Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải nhận số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước đến nay (1.555 tác phẩm), từ đây chọn ra được 108 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Trong đó báo in chọn được 25 tác phẩm; báo điện tử (30); phát thanh (15), truyền hình (20), báo ảnh (18).

Hội đồng sơ khảo đánh giá các tác phẩm gửi tham dự không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở cả Trung ương và địa phương.

Nội dung bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của 2025-2026 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Ban tổ chức nhận xét các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận đề tài: từ phản ánh, giới thiệu các hoạt động và thành tựu văn hóa sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện các điểm nghẽn thể chế, chính sách và nguồn lực, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhận xét về các tác phẩm tham gia năm nay - Ảnh: ĐẬU DUNG

Trong đó loại hình báo điện tử có số lượng tác phẩm tham gia dự thi lớn nhất, khi có tới 747 tác phẩm đưa vào chấm sơ khảo, tăng gấp đôi so với năm 2025.

Một số tác phẩm thuộc loại hình này được lựa chọn vào chung khảo thể hiện cách tiếp cận đa chiều, kết nối văn hóa với các vấn đề kinh tế, xã hội và quản trị.

Có thể điểm như "Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước" của Báo điện tử VietnamPlus; "Từ Nghị quyết 80-NQ/TW đến khát vọng vươn tầm thế giới của điện ảnh Việt Nam" của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt bài về "thế trận an ninh văn hóa" của Tạp chí Cộng Sản hay tuyến bài về chủ quyền văn hóa số của Báo Tuổi Trẻ; cùng các tác phẩm về bảo tồn làng nghề tranh Đông Hồ, di sản UNESCO, kiến trúc và phát triển du lịch văn hóa…

Nhà báo lão thành Hồng Vinh phát biểu tại buổi tổng kết - Ảnh: ĐẬU DUNG

Văn hóa là một khái niệm rất rộng lớn và bao trùm Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu bên cạnh những ưu điểm, cũng có một bất cập lớn nhất từng được đề cập ở mùa giải trước: Dù "văn hóa" là một khái niệm rất rộng lớn và bao trùm, các sản phẩm dự thi lại tập trung thiên lệch vào một vài mảng nhất định. Theo ông, nhiều chủ đề lớn của đời sống xã hội như gia đình, trẻ em, thể thao hay du lịch lại có số lượng bài tham dự rất thấp, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các nội dung báo chí hằng ngày. Ông nói thêm mảng ảnh văn hóa - thể loại vốn có thế mạnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc trong nghệ thuật, thể thao - cũng có rất ít tác phẩm tham gia.