Phở Ta (Bình Tây Food) tất bật chuẩn bị từ 3h sáng để kịp mang hàng trăm tô phở ấm nóng đến với công nhân, kỹ sư Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Mọi người nhanh tay lên nhé, 5h30 rồi đó" - anh Nguyễn Ngọc Xuân, đầu bếp Phở Ta (Bình Tây Food), vừa nhắc mọi người vừa nêm nếm lại gia vị nồi phở gà đang nghi ngút khói

Mùi nước dùng phở nóng hổi bắt đầu lan tỏa khắp khu vực bếp, hòa cùng không khí tất bật của buổi sáng sớm. Ở một góc, người lúi húi nhặt rau, rửa giá; góc khác, người thoăn thoắt cắt hành, thái thịt, sắp xếp từng phần nguyên liệu ngay ngắn.

Mỗi người một việc, đôi tay liên tục thoăn thoắt để mọi công đoạn kịp hoàn tất trước "giờ G". Ai cũng đầy hào hứng, phấn khởi khi nghĩ đến việc phục vụ những tô phở ấm nóng đến công nhân, kỹ sư sân bay Long Thành.

Nguyên liệu tươi ngon chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi sáng của Phở yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuẩn bị Phở yêu thương quên cả mỏi mệt

Tranh thủ nghỉ ngơi sau 3 tiếng miệt mài chuẩn bị, đầu bếp Nguyễn Ngọc Xuân chia sẻ niềm vui khi được góp sức trong Phở yêu thương.

Dù phải thức dậy từ sớm, anh và các thành viên vẫn cảm thấy phấn khởi khi có cơ hội phục vụ những bữa ăn ấm nóng cho người lao động. Với anh, khoảnh khắc nhìn thấy mọi người thưởng thức ngon miệng chính là niềm vui và động lực để cả đội tiếp tục đồng hành cùng Phở yêu thương.

Lần này, Phở Ta mang đến phở gà để “chiêu đãi” công nhân, kỹ sư - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Chúng tôi đến đây từ 3h sáng. Thật ra, việc thức khuya dậy sớm cũng khiến anh em có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, đổi lại, mọi người đều rất hào hứng và vui khi được góp sức phục vụ chương trình Phở yêu thương.

Chúng tôi mong muốn mang đến những tô phở ngon, ấm nóng cho tất cả anh chị em công nhân, kỹ sư đang có mặt tại sân bay Long Thành" - anh nói.

Theo anh Xuân, phở vốn là món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam. Khi gắn với hai chữ "yêu thương", món ăn trở thành cầu nối để mọi người trao gửi tình cảm, sự quan tâm và tinh thần tương trợ trong công việc cũng như cuộc sống.

Đội ngũ Phở Ta chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng phục vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cách đó không xa là quầy Phở Sen đang nghi ngút khói. Phở Sen là món ăn đặc trưng của SASCO, hiện được phục vụ tại các nhà hàng The Phoenix, Cuisine de Saigon và Phố Chợ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Món ăn kết hợp hạt sen với gạo thơm để làm sợi bánh phở, trong khi củ sen tươi được đưa vào nước dùng, tạo vị ngọt thanh và hương thơm nhẹ.

Phở Sen từng được bình chọn là món phở được yêu thích tại Vietnam Phở Festival ở Nhật Bản năm 2023 và Lễ hội Phở Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc năm 2024.

Đội ngũ SASCO chuẩn bị từng tô Phở Sen, bảo đảm món ăn giữ được hương vị khi phục vụ tại công trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để giữ được hương vị đặc trưng ấy khi mang món ăn đến công trường sân bay Long Thành, đội bếp SASCO đã bắt đầu chuẩn bị từ khuya hôm trước.

Các công đoạn sơ chế nguyên liệu, ninh xương, chuẩn bị bánh phở và thái thịt được thực hiện tại bếp trung tâm. Sau đó, nguyên liệu được đóng gói, vận chuyển bằng xe lạnh đến công trường nhằm bảo đảm chất lượng món ăn và an toàn thực phẩm.

Anh Vân Thiên Vinh cho biết nhân viên bếp SASCO, khó khăn lớn nhất là việc chế biến ở địa điểm cách xa bếp trung tâm, trong khi môi trường công trường có nhiều bụi. Vì vậy, các phần phở sau khi chia được đóng hộp, bọc kín và chỉ hâm nóng khi phục vụ.

Đội ngũ SASCO chuẩn bị từng tô Phở Sen, bảo đảm món ăn giữ được hương vị khi phục vụ tại công trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với đội bếp, việc chuẩn bị những tô phở chỉn chu cũng là cách gửi sự quan tâm đến các kỹ sư, công nhân đang ngày đêm làm việc tại công trường. Anh Vinh cùng năm thành viên khác sẽ phụ trách các khâu kỹ thuật, chế biến và phục vụ trong chương trình.

Anh Vũ Tiến Anh, đầu bếp của Phở Tài Lộc, cho biết đội ngũ đã chuẩn bị nguyên liệu từ 22h hôm trước và có mặt tại công trường từ 1h sáng. Sau nhiều giờ vận chuyển, sắp xếp và chuẩn bị, đến khoảng 5h, cả đội bắt đầu đưa phở ra khu vực phục vụ.

Dù thấm mệt vì thức xuyên đêm, anh Tiến Anh cho biết mọi người vẫn rất hào hứng khi được góp sức cho chương trình.

Anh Vũ Tiến Anh đang chế biến những tô phở nóng tại công trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với anh, niềm vui không chỉ nằm ở việc hoàn thành công việc mà còn là được nhìn thấy những người công nhân có một bữa sáng nóng hổi trước khi bắt đầu ngày làm việc.

"Mình thấy vui vì góp được một phần sức để người công nhân buổi sáng có một tô phở nóng, cùng chung sức lan tỏa đến những người đang làm việc ở đây", anh hào hứng chia sẻ.

Các thương hiệu phở chăm chút từng nguyên liệu, rau xanh, đến chiếc tăm miếng giấy cho mỗi suất phở được phục vụ hôm nay của Phở yêu thương tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Năm 2026, hành trình tiếp tục tại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày 26-11, chương trình sẽ phục vụ miễn phí 1.300 tô phở cho đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động đang thi công tại đây. Phở yêu thương do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS). Ba đơn vị tham gia nấu và phục vụ gồm Phở Sen SASCO, Phở Ta thuộc Bình Tây Food với và Phở Tài Lộc. Công tác chế biến, phục vụ được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường, bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm.