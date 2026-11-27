Ý có tới 600 giống ô liu- Ảnh: Olive oil times



Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết dầu ô liu là một trong những tinh hoa tiêu biểu nhất của di sản nông nghiệp và ẩm thực Ý.

Nhưng nhắc đến ẩm thực Ý, độ nhận diện của rượu vang trên thế giới có phần lấn át.

"Dầu ô liu nhận được ít sự quan tâm hơn, dù đây cũng là một sản phẩm tiêu biểu không kém cho truyền thống nông nghiệp và bản sắc ẩm thực của đất nước chúng tôi", ông nói.

Đó cũng là lý do tại Tuần lễ Ẩm thực Ý trên thế giới với chủ đề Ẩm thực Ý - Di sản UNESCO: các vùng lãnh thổ và chuỗi giá trị ưu việt - đang diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia ẩm thực và kinh tế Ý đã đưa câu chuyện của dầu ô liu thành một trong những điểm nhấn đặc biệt.

Dầu ô liu là một phần không thể thiếu của di sản ẩm thực Ý

Theo Đại sứ Marco Della Seta, dầu ô liu gắn bó với nền văn minh Địa Trung Hải hàng nghìn năm và vai trò của nó chưa bao giờ chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm.

Nước Ý đã kế thừa và phát huy truyền thống đặc biệt này. Ở đây có tới khoảng 600 giống ô liu - chiếm gần một nửa tổng số giống trên thế giới. Mỗi giống lại có những đặc tính khác nhau. Chất lượng cũng là kết quả của tri thức, sự chăm chút và tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất.

Ông phát biểu, tháng 12-2025, ẩm thực Ý được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ghi nhận mối liên hệ giữa nguyên liệu, vùng đất, tri thức, truyền thống và niềm vui quây quần bên bữa ăn. Dầu ô liu là một phần không thể thiếu của di sản đó.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ý tại Việt Nam Marco Della Seta - Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, sức mua tăng lên và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thực phẩm chất lượng, Ý càng có cơ hội giới thiệu rộng rãi hơn sự đa dạng và giá trị của các sản phẩm nông nghiệp cao cấp của nước mình, trong đó có dầu ô liu nguyên chất extra virgin.

Bà Ilaria Piccinni - Trưởng đại diện Cơ quan Thương mại Italia tại Việt Nam - nói thêm việc giới thiệu dầu ô liu Ý tại Việt Nam không chỉ hướng tới mở rộng thị trường mà còn góp phần đưa văn hóa ẩm thực Ý đến gần hơn với công chúng.

Mối liên hệ với ẩm thực Việt Nam

Đại sứ Marco Della Seta chỉ ra mối liên hệ giữa dầu ô liu Ý và ẩm thực Việt Nam. Chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được quốc tế công nhận vì giá trị dinh dưỡng của nó. Dầu ô liu cũng được coi là một trong những loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe.

"Nhờ tính linh hoạt, dầu ô liu không chỉ phù hợp với các công thức nấu ăn truyền thống của Ý mà còn có thể được sử dụng để khám phá, sáng tạo cùng những nền ẩm thực khác", ông nói.

Tuần lễ ẩm thực do Thương vụ Ý (ITA) phối hợp Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý (MAECI) và Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Ý (MASAF) tổ chức - Ảnh: BTC

Trong đó dầu ô liu là nguyên liệu có mặt trong rất nhiều khâu của bữa ăn: Xào soffritto để tạo nền hương vị cho món ăn; trộn với rau củ; rưới lên pasta; ăn cùng bánh mì; hoàn thiện món xúp hoặc món đậu...

Còn bà Bích Phạm - đồng sáng lập Cộng đồng Slow Food tại Hà Nội - ấn tượng truyền thống ở nhiều gia đình Ý, bữa trưa Chủ nhật là một dịp sum họp gia đình. "Một chai dầu ô liu trong bếp gia đình không chỉ là một nguyên liệu. Nó còn là một phần thói quen nấu nướng được truyền qua nhiều thế hệ", bà bày tỏ.

Theo bà bữa cơm gia đình ở nước ta có một điểm tương đồng rất sâu sắc: các món ăn có thể khác nhau theo vùng, nhưng bàn ăn là nơi gia đình gặp nhau. Mâm cơm có cơm, canh, rau, cá, nước mắm và các món ăn theo mùa. Vai trò của dầu ô liu ở Ý cũng giống như nước mắm truyền thống, dầu mè, dầu lạc ở Việt Nam.

Dầu ô liu có thể được sử dụng để khám phá, sáng tạo cùng những nền ẩm thực khác - Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, dầu ô liu không phải nguyên liệu truyền thống lâu đời mà phổ biến rộng rãi theo xu hướng ẩm thực quốc tế, ăn kiêng/thực dưỡng và chăm sóc dinh dưỡng gia đình.

Người ta thường làm salad và rau trộn kiểu Âu bằng cách kết hợp dầu ô liu với giấm balsamic, giấm táo, mù tạt, muối tiêu hoặc mật ong làm sốt trộn. Dầu ô liu cũng được ứng dụng rộng rãi trong các món gỏi/nộm, làm bánh, chiên xào hoặc ăn cùng pizza...