Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks mời Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng thức trái cây tại gian hàng Mỹ ở liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Hai ngày trước khi Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên cả nước, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 đã khai mạc ngày 22-11 tại Hà Nội với chủ đề "Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị".



Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, tiếp tục đồng hành cùng liên hoan năm nay khi tham dự khai mạc và thăm các gian hàng.

Từ một món ăn, sự thấu hiểu bắt đầu

Gần 100 gian hàng của 46 quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 11 tỉnh, thành phố quy tụ tại liên hoan năm nay, trong ba không gian: "Tự hào Việt Nam", "Hương vị ASEAN" và "Hương vị Thế giới".

Sau "Hành trình vị giác khắp năm châu" năm ngoái, liên hoan năm nay đưa khách đến một "giao lộ văn hóa" nơi các quốc gia gặp gỡ để những câu chuyện vượt lên trên hương vị.

Hai chữ "văn hóa" đứng trước "ẩm thực" trong tên liên hoan cũng là thông điệp của chủ nhà Việt Nam: món ăn không chỉ để nếm mà còn để "đọc" nếp sống, phong tục, ký ức của mỗi dân tộc.

Nói như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thì: "Khi mời bạn bè thưởng thức món ăn quê hương, chúng ta cũng đang kể câu chuyện về đất nước, con người mình. Khi đón nhận món ăn của bạn, chúng ta có dịp lắng nghe và khám phá văn hóa của họ. Từ một món ăn, một bữa ăn, những câu chuyện và sự thấu hiểu có thể bắt đầu".

Đó cũng là tinh thần của chủ đề "Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị": vượt qua những khác biệt về hương vị để tìm thấy sự đồng điệu, hiểu hơn về nhau và để những tình cảm chân thành được bắt đầu, được tiếp nối.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho văn hóa, nhất là ngoại giao văn hóa, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Phu nhân là người đồng hành thân thiết qua các kỳ liên hoan và đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho liên hoan năm nay ngay từ khâu chuẩn bị.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu Nhân dân trong đường lối đối ngoại. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao phát biểu, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cũng có chung nhận định: ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Năm nay cũng là lần đầu tiên Mỹ tham gia liên hoan, với hai gian hàng kể câu chuyện về phong cách ẩm thực của một quốc gia 250 tuổi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu xem nghệ nhân gói bánh chưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng các đại biểu đã đến thăm các gian hàng.

Không gian "Tự hào Việt Nam" mở đầu hành trình khi các đại biểu dâng hương lên các Vua Hùng. Gần đó, các nghệ nhân đang khéo léo gói bánh chưng, làm bánh dày - hai thứ bánh bước ra từ câu chuyện chàng Lang Liêu hiếu thảo dâng bánh lên vua cha.

Hoạt động cho thấy một đất nước, con người Việt Nam hội nhập nhưng không quên nguồn cội: trước khi lắng nghe bạn bè quốc tế, chủ nhà đã kể câu chuyện của mình bằng đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu, đại diện các nước kế đó dừng chân tại không gian thưởng trà. Chén trà như lời nhắn gửi của chủ nhà, mời các vị khách năm châu bước vào hành trình giao lưu hữu nghị bằng văn hóa, ẩm thực.

Văn hóa và ẩm thực - ngôn ngữ không biên giới

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu thưởng trà trước khi bắt đầu hành trình tham quan các gian hàng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Rời không gian Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu lần lượt thăm gian hàng các nước. Ở mỗi nơi, các Đại sứ, đại diện nước bạn đã tự hào kể câu chuyện đằng sau món ăn của đất nước mình.

Lắng nghe những chia sẻ ấy, Phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng mỗi món ăn đều mang trong mình bản sắc, lịch sử và niềm tự hào của một dân tộc. Văn hóa ẩm thực nói riêng, văn hóa nói chung là ngôn ngữ không biên giới, là cầu nối hữu nghị bền chặt đưa người dân các nước đến gần nhau hơn.

Ở các gian hàng ASEAN, sự gần gũi với người Việt Nam hiện lên trong từng nguyên liệu. Món turon của Philippines là chuối cuộn vỏ bánh chiên cùng đường nâu. Campuchia có bánh chuối nước cốt dừa bên cạnh samlor kari. Brunei mời các đại biểu nước pha long nhãn với chanh và lá bạc hà. Indonesia có siomay, còn Lào có nộm đu đủ,...

Chuối, dừa, đu đủ, long nhãn đều quen thuộc với người Việt, nhưng mỗi nước lại kể bản sắc bằng một giọng ẩm thực riêng. Chung một vùng nhiệt đới mà mỗi vị một bản sắc cũng giống như cách Cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng.

Dòng người đổ về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế ngày 22-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một số món ăn được các nước mang đến liên hoan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Singapore mang đến câu chuyện về sự đa sắc tộc và niềm tự hào về văn hóa Peranakan, qua món tráng miệng do chính Phu nhân Đại sứ làm từ nguyên liệu trồng trong vườn nhà. Câu chuyện đã gợi lại cho Phu nhân Ngô Phương Ly những kỷ niệm đẹp khi thăm Bảo tàng Peranakan, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5-2026.

Tại gian hàng Timor-Leste, thành viên thứ 11 của ASEAN từ tháng 10-2025, Đại sứ Timor-Leste trân trọng tặng Phu nhân chiếc khăn tais dệt tay truyền thống và chia sẻ niềm tự hào về chiều sâu văn hóa của đất nước còn non trẻ.

Khi hành trình bước sang không gian "Hương vị Thế giới", các cuộc gặp cho thấy ngoại giao văn hóa làm ấm thêm những mối quan hệ được vun đắp qua nhiều kênh.

Tại gian hàng Nga, Đại sứ và Phu nhân Đại sứ đón Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu bằng những lời chào, chuyện trò bằng tiếng Việt. Từ ngày đầu liên hoan, gian hàng đã thu hút nhiều người trung niên đến tìm lại hương vị, giai điệu của một thời tuổi trẻ.

Đại sứ Cuba vui mừng chào đón và chân thành cảm ơn sự quan tâm của Phu nhân. Những lời thăm hỏi thân tình nối dài tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Còn tại gian hàng Trung Quốc, câu chuyện giữa Phu nhân Ngô Phương Ly với Đại sứ và Phu nhân Đại sứ là sự tiếp nối những tình cảm từ chuyến công tác Trung Quốc mà bà vừa trở về.

Từ hương vị đến sẻ chia

Phu nhân Ngô Phương Ly với các đầu bếp thực hiện những ổ bánh mì khổng lồ. Số bánh này được chia nhỏ sau đó để phát miễn phí cho khách tham quan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Điểm cuối của hành trình đưa các đại biểu trở về với một món ăn Việt: bánh mì. Từ một món có nguồn gốc nước ngoài, người Việt đã tiếp nhận, sáng tạo, biến bánh mì thành món ăn đặc sắc lan tỏa khắp thế giới, vào cả từ điển Oxford với cái tên "banh mi".

Trước những ổ bánh mì khổng lồ, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc thông qua bánh mì để giới thiệu sự đa dạng nguyên liệu, cách chế biến của từng vùng miền. Phu nhân cũng cảm ơn tâm huyết của những người thợ với ý tưởng chia bánh thành những phần nhỏ, tặng miễn phí cho khách tham quan.

Sẻ chia cũng là nhịp xuyên suốt của liên hoan. Tại lễ khai mạc trước đó, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Hai ngày nữa, cả nước bước vào Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Sang năm, Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027 - 2036) do Việt Nam khởi xướng chính thức bắt đầu.

Trong bối cảnh ấy, liên hoan năm nay là một lát cắt nhỏ mà ấm: Việt Nam tự tin kể câu chuyện của mình, chân thành lắng nghe câu chuyện của thế giới và "Vượt trên cả hương vị" chính là những con người tìm thấy nhau bằng tình hữu nghị.

Một số hình ảnh Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gian hàng Myanmar mời Phu nhân Ngô Phương Ly thưởng thức ẩm thực đặc sắc của nước này - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly trò chuyện cùng Đại sứ Nga tại Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gian hàng Nga tại liên hoan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại sứ Nhật Bản (thứ hai từ phải sang) khoác áo happi, chiếc áo trong các lễ hội matsuri của Nhật, để chào đón Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tại gian hàng Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các đầu bếp thực hiện chiếc bánh mì khổng lồ, thể hiện sự đa dạng và phong phú về nguyên liệu cũng như thói quen ăn bánh mì của mỗi vùng miền Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH