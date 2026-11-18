Những ổ bánh mì nhỏ xinh đầy nhân làm từ thịt cua - Ảnh: Dzuy

Bánh mì Việt Nam từ lâu đã góp mặt trong danh sách những món bánh kẹp ngon nhất thế giới, trở thành nét văn hóa ẩm thực quen thuộc của người Việt.

Thế nhưng, việc đưa thịt cua biển Cà Mau vào ổ bánh mì truyền thống lại là một bước đi đầy táo bạo, phá vỡ cách thưởng thức vốn đòi hỏi sự cầu kỳ của loại hải sản cao cấp này.

Hành trình đưa con cua biển vào ổ bánh mì

Anh Đinh Đăng Dzuy - chủ nhà hàng Cua Thứ Thiệt (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) - đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên món bánh mì cua mang đậm dấu ấn quê hương.

Xuất thân trong một gia đình có hơn 30 năm gắn bó với nghề cua, anh Dzuy luôn trăn trở trước thực trạng nhiều nơi rao bán cua Cà Mau giá rẻ nhưng không đúng chất lượng, làm ảnh hưởng đến uy tín đặc sản địa phương.

Từ khát vọng giúp thực khách mọi miền được thưởng thức đúng hương vị cua thật, bên cạnh hơn 50 món ăn chế biến từ cua tại nhà hàng, anh đã nghĩ đến việc làm bánh mì cua để dễ dàng lan tỏa câu chuyện ẩm thực xứ Đất Mũi.

Để làm ra một ổ bánh mì cua, anh Dzuy chọn loại bánh mì cóc nhỏ gọn thay vì ổ bánh mì thông thường. Theo anh, thịt cua có giá trị kinh tế cao nên kích thước bánh nhỏ giúp lượng nhân cua bên trong trở nên đầy đặn, vừa vặn cho một khẩu phần mà giá thành vẫn hợp lý với đại đa số thực khách.

Vỏ bánh được nướng vàng giòn, ôm trọn phần nhân gồm thịt cua xào dậy mùi, rau cải tươi và nước xốt đặc biệt được nấu từ chính phần nước luộc cua ngọt thanh, phi thơm cùng tỏi, dầu mè và gia vị.

Cách chế biến thịt cua cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ để thịt giữ được độ dẻo, ngọt tự nhiên chứ không bị khô như chà bông.

Anh Dzuy chia sẻ trước đây các món như cua rang muối hay cua hấp thường cần không gian bếp rộng, thực khách khi ăn phải dùng kéo, bao tay.

Với bánh mì cua, sự tinh túy của biển cả được gói gọn trong lòng bàn tay, giúp người ăn cảm nhận ngay vị ngọt thanh của thịt cua quyện cùng vị béo thơm của nước xốt một cách tiện lợi nhất.

Sự kết hợp vừa lạ vừa quen này nhanh chóng chinh phục cả người dân địa phương lẫn du khách phương xa. Nhiều người Cà Mau ban đầu không khỏi ngạc nhiên khi thấy đặc sản quê mình nằm gọn trong ổ bánh mì, nhưng sau khi nếm thử đều gật gù khen ngợi bởi vị ngon hài hòa, không ngán.

Từ những ngày hội ẩm thực bán hết hơn 1.000 ổ mỗi ngày, đến nay món bánh mì cua của anh Dzuy đã có mặt tại TP.HCM với sức tiêu thụ hơn 500 ổ mỗi ngày, và đang tiếp tục chuẩn bị nguồn hàng lớn cho kỳ Festival Tôm sắp tới tại Cà Mau.

Sức sống mới cho văn hóa ẩm thực Đất Mũi

Không chỉ dừng lại ở bánh mì cua, sự sáng tạo của các đầu bếp Cà Mau đang thổi một làn gió mới vào ẩm thực địa phương.

Tại các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch, thực khách còn có dịp thưởng thức nhiều biến tấu độc đáo khác từ cua như xôi cua, bánh canh cua, cua xào bông súng hay chè cua.

Món chè cua được nhiều thực khách ủng hộ vì sự kết hợp độc đáo giữa mặn và ngọt - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết thời gian qua ngành văn hóa và du lịch tỉnh luôn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp, đầu bếp mang sản vật địa phương đi quảng bá khắp cả nước, đặc biệt là tại các thị trường lớn như TP.HCM.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, lễ hội ẩm thực không chỉ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực, mà còn góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu tôm, cua Cà Mau.

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có trên 424.000ha nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 365.000ha nuôi cua kết hợp với các loài thủy sản khác, cho sản lượng hơn 21.300 tấn mỗi năm và mang lại giá trị ước đạt gần 10.000 tỉ đồng.

Những món ăn sáng tạo như bánh mì cua chính là cầu nối sinh động, biến những con số kinh tế ấn tượng ấy thành trải nghiệm văn hóa gần gũi, giúp đặc sản Cà Mau vươn xa hơn trên bản đồ ẩm thực Việt Nam.

Từ chè cua đến bánh mì cua Bên cạnh bánh mì cua tiện lợi, ẩm thực Cà Mau còn ghi dấu ấn với món chè cua độc đáo của đầu bếp trẻ Nguyễn Ái Linh (xã Đất Mũi). Món ăn từng đoạt giải nhất cuộc thi Vua đầu bếp cua. Lấy cảm hứng từ món chè heo quay bột lọc của xứ Huế, chị Ái Linh đã khéo léo thay phần nhân bằng thịt cua chắc nịch, gạch son óng ánh xào cùng đậu xanh, bọc trong lớp vỏ bột nếp dẻo mịn. Vị mặn mà, béo ngậy của nhân cua đậu xanh hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nước đường phèn, lá dứa tạo nên sự đối lập đầy thú vị. Hương vị ấy gợi nhắc đến chính vùng đất Cà Mau, nơi có sự giao thoa kỳ diệu giữa vùng nước ngọt rừng tràm U Minh Hạ và vùng nước mặn của rừng ngập mặn Năm Căn - Đất Mũi.

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