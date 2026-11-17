Những ổ bánh mì cua được giới thiệu tại sự kiện “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026” ở TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Tôi từng có một năm sinh sống và làm việc ở Cà Mau, có dịp rong ruổi qua nhiều vùng đất để tìm hiểu đời sống và văn hóa địa phương. Tôi vẫn nhớ bữa cơm gia đình bên vuông cua ở Cái Nước, nhớ sự chân chất, hào sảng của người dân và đặc biệt yêu thích sự phong phú của ẩm thực nơi đây, từ đồ đồng đến đồ biển.

Khi ghé thăm không gian quảng bá sản vật và du lịch Cà Mau tại sự kiện "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026", diễn ra từ ngày 13 đến 18-11 tại khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP.HCM, tôi tình cờ gặp lại Duy, một người em là chủ nhà hàng Cua Thứ Thiệt. Duy mời tôi thưởng thức một món ăn khá độc đáo: bánh mì cua Cà Mau.

Từ con cua Năm Căn đến ổ bánh mì

Thịt cua Năm Căn được gỡ bằng tay, ăn kèm rau xanh và nước xốt chế biến từ nước cốt cua - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Bánh mì cua Cà Mau có hình dáng hơi giống chiếc hamburger phương Tây, nhưng thực ra đó là ổ bánh mì cóc quen thuộc của người miền Nam với lớp vỏ vàng giòn, bên trong là rau xanh, thịt cua và nước xốt khá bắt mắt. Vừa thưởng thức, tôi vừa tò mò hỏi Duy về cách chế biến.

Duy cho hay cua được tuyển chọn từ vùng đầm Năm Căn, ưu tiên những con cua còn sống khỏe, trọng lượng từ 250-350g. Cua được luộc cùng sả đập dập và một chút rượu trắng. Sau khi cua chín, người làm bếp kiên nhẫn gỡ từng thớ thịt từ thân, càng và chân cua bằng tay.

Điều khiến tôi thích thú hơn cả là cách chế biến nước xốt. Phần nước luộc cua được giữ lại, tiếp tục ninh cùng vỏ cua đập dập rồi lọc lấy nước cốt. Người làm bếp bổ sung tỏi phi, dầu mè, tương cà, một chút rượu vang đỏ và các loại gia vị, rồi đun liu riu đến khi nước xốt sánh lại. Cái khó là làm sao để nước xốt đủ đậm đà mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt cua.

Tôi từng thưởng thức cua Cà Mau qua nhiều cách chế biến, từ hấp, rang muối, rang me đến nấu lẩu. Nhưng ăn cua cùng bánh mì lại mang đến một trải nghiệm khá mới mẻ.

Vị ngọt của thịt cua, vị đậm đà của nước xốt hòa quyện với rau xanh và lớp vỏ bánh mì giòn tạo nên một món ăn vừa lạ vừa quen. Cái hay của sự kết hợp này là người ăn vẫn nhận ra hương vị đặc trưng của sản vật Cà Mau.

Từ thịt cua gỡ đến cua chiên giòn, người làm ẩm thực có thể sáng tạo nhiều phiên bản bánh mì cua Cà Mau - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Mượn ổ bánh mì để kể chuyện quê hương

Bánh mì cua mở ra một hướng sáng tạo trong việc đưa sản vật Cà Mau đến gần hơn với du khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nhiều người đi ngang qua gian hàng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ "Bánh mì cua Cà Mau". Có người dừng lại hỏi: "Cua cũng làm nhân bánh mì được sao?". Duy tâm sự rằng món ăn này từng được giới thiệu tại một kỳ hội chợ cua ở Cà Mau nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Chúng ta có bánh mì chả cá Nha Trang, bánh mì xíu mại Đà Lạt, bánh mì cay Hải Phòng. Cà Mau hoàn toàn có thể tạo dấu ấn ẩm thực của riêng mình bằng một ổ bánh mì cua.

Phải chi một ngày nào đó, bánh mì cua được phục vụ trong suất ăn nhẹ trên những chuyến bay đến Cà Mau.

Các công ty lữ hành có thể chọn món ăn này để chào đón du khách trong hành trình khám phá đất Mũi, hay các khách sạn có thể đưa bánh mì cua vào thực đơn buffet sáng.

Khi sản phẩm đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá thành, đây sẽ là những cách thiết thực để doanh nghiệp du lịch góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và sản vật địa phương.

Từ ổ bánh mì cua Cà Mau, tôi nghĩ đến biết bao sản vật ngon của các vùng miền trên đất nước mình đang chờ những ý tưởng sáng tạo tương tự. Đôi khi, để tạo ra một sản phẩm du lịch ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương, chúng ta chỉ cần bắt đầu từ những gì mình đang có.

Bánh mì Việt Nam đã đi ra thế giới, và con cua Cà Mau hoàn toàn có thể đi cùng ổ bánh mì ấy.

Thăm dò ý kiến Bạn có muốn được thưởng thức bánh mì cua Cà Mau? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có. Không. Tôi đã thưởng thức rồi. Ngon tuyệt. Tôi đã thưởng thức rồi. Cũng bình thường. Đáp án khác