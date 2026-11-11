Khách quốc tế bất ngờ với mỳ Chũ Bắc Giang, bánh dừa Đà Nẵng, cà phê Sơn La... tại triển lãm thực phẩm

Tại triển lãm, đa dạng các nông đặc sản đến từ Bắc Giang (cũ) như cam, vải thiều sấy... thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng - Ảnh: N.TRÍ

Ngày 11-11, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Triển lãm do Bộ Công Thương tổ chức, diễn ra đến 14-11.

Triển lãm có quy mô lớn, đa dạng sản phẩm

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 700 gian hàng từ hơn 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước tham dự.

Theo ghi nhận, các ngành hàng trưng bày, giới thiệu tại triển lãm khá phong phú, trải rộng khắp các lĩnh vực như hàng nông sản; thủy sản; thực phẩm chế biến và đồ uống; máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, đóng gói...

Đa dạng sản phẩm vùng miền, dược liệu của các dân tộc thiểu số cũng xuất hiện tại triển lãm - Ảnh: N.TRÍ

Ngay sau giờ khai mạc, đã có đông đảo khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan, dùng thử sản phẩm và kết nối.

Đặc biệt, với đa dạng sản phẩm thực phẩm, nông đặc sản, các gian hàng của các đơn vị Việt Nam thường xuyên nhộn nhịp, trong đó nổi bật như bột làm bánh, chả giò, bún, mì; cà phê Sơn La; bánh dừa và bánh tráng dừa Đà Nẵng; trái cây sấy Đồng Tháp; mỳ Chũ, cam, vải thiều Bắc Giang (cũ), trứng vịt muối Cần Thơ, tỏi đen Thanh Hóa, hải sản đông lạnh...

Về phía quốc tế, triển lãm có sự tham gia của các thương hiệu đầu ngành đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan, Campuchia, Lào...

Khách quốc tế thích thú dùng thử sản phẩm được chế biến từ bột làm bánh của một gian hàng tại triển lãm - Ảnh: N.TRÍ.

Trong đó, khu gian hàng Hàn Quốc có quy mô lớn nhất với gần 80 doanh nghiệp; khu gian hàng Nhật Bản quy tụ gần 40 doanh nghiệp mang đến các sản phẩm trà, rau củ, thực phẩm cao cấp cùng hệ thống thiết bị chế biến tiêu chuẩn cao... thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng với số lượng doanh nghiệp tham gia đông đảo, Vietnam Foodexpo được triển khai không chỉ trở thành một điểm hẹn giao thương trọng điểm mà còn đóng vai trò là "la bàn" chiến lược để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam hòa nhịp sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Sau khi nghe giới thiệu, hai vị khách đến từ Hàn Quốc đã chọn mua đặc sản mỳ Chũ của Bắc Giang - Ảnh: N.TRÍ.

Khách quốc tế thích thú với nhiều loại nông đặc sản Việt

Đang dùng thử sản phẩm tỏi đen tại gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ông David Rotlevy (Israel) cho biết là doanh nghiệp nhập khẩu đa dạng các sản phẩm nông sản, đặc biệt là tỏi đen. Do đó, ông tìm đến chương trình với mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp giá tốt, nhập hàng ngay tại xưởng.

Tương tự, tìm hiểu nhiều dòng sản phẩm thực phẩm tại chương trình, ông Valentin Thubaut, đại diện công ty Fieldpro (Pháp) cho biết đã ở Việt Nam hơn 3 năm nay và nhận thấy các sản phẩm nông sản và thực phẩm Việt Nam khá đa dạng và chất lượng dần cải thiện.

Do đó, tiềm năng xuất khẩu của ngành thực phẩm Việt đang rất lớn, đặc biệt nhóm cà phê, hồ tiêu, điều, sản phẩm từ lúa gạo.

Nhóm khách hàng đến từ Inđônêxia thích thú sau khi dùng thử sản phẩm điều của một doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: N.TRÍ.

Trong khi đó, nhiều khách hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc... lại khá thích thú với các sản phẩm như hạt điều, tiêu, trái cây sấy, sản phẩm làm từ gạo, các loại bột, bánh các loại.

Mang đến chương trình hơn 10 loại sản phẩm tiêu biểu của HTX Mỳ Chũ Trại Lâm (tỉnh Bắc Giang cũ), bà Đào Thị Hương, Chủ tịch HĐQT HTX, cho biết đây là sản phẩm nổi tiếng của địa phương và hiện xuất được qua nhiều thị trường như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Nhiều khách sau khi tìm hiểu đã mua sản phẩm ngay, đặc biệt trong đó có cả khách nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản... Với sự nhộn nhịp này, chúng tôi kỳ vọng có thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước sau triển lãm", bà Hương nói.

Ngay sau giờ khai mạc, các gian hàng đã trở nên nhộn nhịp nhờ lượng khách đến đông đúc - Ảnh: N.TRÍ.

Doanh nghiệp Việt đang lớn dần Theo Bộ Công Thương, triển lãm năm nay có tới hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu các chứng nhận quốc tế cao cấp (BRC, FSSC, EU Organic...), mục tiêu hướng tới các thị trường khó tính nhất như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu. Đặc biệt, gần 100 doanh nghiệp đạt chuẩn Halal góp mặt tại triển lãm, mở ra cánh cửa rộng lớn để nông sản Việt tiếp cận trực tiếp thị trường Halal toàn cầu với 2 tỉ người tiêu dùng. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương, hội thảo và tọa đàm với đa dạng chủ đề từ sản xuất, chế biến, thương mại...