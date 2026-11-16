Phu nhân Ngô Phương Ly mời trầu, cùng Phu nhân Tổng thống Chile xem múa rối nước

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet chụp ảnh cùng đại diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và các nghệ sĩ múa rối nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 16-11, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã có cuộc gặp đặc biệt thân tình với Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pía Adriasola Barroilhet, và cùng trải nghiệm, thưởng thức nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại thủ đô Hà Nội.



Loại hình nghệ thuật độc đáo, chỉ Việt Nam có

Tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, hai Phu nhân được giới thiệu về loại hình múa rối nước và tham quan khu trưng bày các quân rối. Cùng ngắm những quân rối được chế tác công phu, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ tạo hình các con rối sinh động, phản ánh nét đẹp văn hóa, tâm hồn thẩm mỹ của người Việt.

Chia sẻ đây là lần đầu đến Việt Nam, Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet bày tỏ quan tâm về cách điều khiển quân rối và nguồn gốc của loại hình này. Câu trả lời đưa vị khách Chile trở về với nền văn minh lúa nước, nơi người nông dân Việt xưa lấy mặt nước làm sân khấu để kể những câu chuyện về lao động, sản xuất và đời sống làng quê.

Trong giai điệu của bản hòa tấu "Việt Nam quê hương tôi" được biểu diễn bằng các nhạc cụ dân tộc truyền thống, hai Phu nhân được mời trầu. Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với khách quý về văn hóa trầu cau cùng nghệ thuật têm trầu của Việt Nam, nơi "miếng trầu là đầu câu chuyện", thể hiện sự trân trọng và lòng hiếu khách của gia chủ.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ dù ở hai bờ Thái Bình Dương, Nhân dân Việt Nam và Chile luôn đồng điệu trong tình yêu hòa bình, sự trân trọng các giá trị gia đình và lòng mến khách.

Hai Phu nhân xem trưng bày các quân rối và nghe giới thiệu về múa rối nước Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong hương trà Việt thơm ngát, câu chuyện giữa hai Phu nhân càng thêm gần gũi. Từ sau tấm mành tre, các nghệ sĩ múa rối nước đã làm mặt nước thủy đình bừng lên sức sống bằng các tiết mục "Tễu giáo trò - Bật cờ hội", "Múa rồng", "Công việc nhà nông", "Múa phượng",…

Âm sắc mộc mạc của các nhạc cụ dân tộc, không khí ngày hội làng và nhịp lao động cần cù nơi đồng ruộng đã hòa làm một, đưa những vị khách đến từ Chile bước vào không gian văn hóa của dải đất hình chữ S.

Phu nhân Tổng thống Chile bày tỏ ấn tượng và chia sẻ niềm quan tâm đặc biệt đến múa rối nước, đánh giá cao sức sáng tạo và giá trị nhân văn của một di sản được Việt Nam gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giới thiệu với Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet về múa rối nước, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh đây là loại hình nghệ thuật dân gian chỉ duy nhất Việt Nam có. Chính vì sự độc đáo ấy, Việt Nam luôn nỗ lực gìn giữ và mong muốn có thêm nhiều bạn bè quốc tế biết đến, yêu mến múa rối nước.

Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet trải nghiệm điều khiển quân rối nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Món quà này tôi sẽ cùng chơi với các cháu khi về nước"

Khi các tiết mục múa rối nước khép lại, hai Phu nhân chưa vội rời đi, mà nán lại trò chuyện cùng các nghệ sĩ và trải nghiệm điều khiển các quân rối. Cho biết mình cũng "có máu nghệ sĩ", Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet mong được nghe thêm các giai điệu về Việt Nam được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng trước niềm hứng thú của vị khách phương xa với nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Phu nhân Tổng thống Chile từng nghệ sĩ có mặt và loại nhạc cụ mà họ sở trường.

Từ những cây đàn bầu, đàn nhị, sáo, chiếc trống đến đàn tranh, đàn nguyệt và đàn tam thập lục, những giai điệu khắc họa một Việt Nam yên bình lần lượt vang lên thêm một lần nữa.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mời nghệ sĩ hát thêm làn điệu quan họ, để lại những tràng pháo tay và những lời "cảm ơn" không ngớt bằng tiếng Việt từ vị khách Chile.

Phu nhân Tổng thống Chile chia sẻ dù ngày nay có nhiều nhạc cụ hiện đại, nhạc cụ truyền thống Việt Nam vẫn mang nhiều giá trị, thể hiện sự sáng tạo và chiều sâu tâm hồn người Việt. Không chỉ các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ mà theo bà, những nghệ sĩ điều khiển rối nước cũng đã góp phần giúp bà hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

"Cảm ơn các nghệ sĩ Việt Nam ngày hôm nay. Với tôi, các bạn đã là những người nghệ sĩ lớn", Phu nhân Tổng thống Chile bày tỏ.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet với hai quân rối được nhà hát tặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Không khí càng thêm gần gũi khi hai Phu nhân được nhà hát tặng hai quân rối chú Tễu và cô Tiên, rồi trao nhau những lời cảm ơn bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Cảm nhận được sự yêu thích đặc biệt của khách quý, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trân trọng tặng Phu nhân Tổng thống Chile quân rối của mình kèm lời chúc may mắn, hạnh phúc.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh văn hóa và nghệ thuật - bằng ngôn ngữ riêng, giàu sức truyền cảm của mình - có khả năng kết nối những tâm hồn, đưa con người thuộc các nền văn hóa khác nhau xích lại gần nhau.

Chia sẻ hy vọng sẽ sớm có dịp hội ngộ để cùng khám phá các nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi nước, Phu nhân Ngô Phương Ly mong Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet sẽ có những trải nghiệm thật thú vị, cảm nhận sâu sắc hơn nữa vẻ đẹp văn hóa cũng như sự chân thành, mến khách của đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Phu nhân Tổng thống Chile một lần nữa cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và ấm áp của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bày tỏ ấn tượng trước bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và sự tinh tế của con người Việt Nam.

"Tôi sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam lần này và cuộc gặp với Phu nhân Ngô Phương Ly. Món quà này tôi sẽ cùng chơi với các cháu khi về nước", Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet xúc động bày tỏ.

Khi những con phố ven hồ Hoàn Kiếm đã lên đèn, cuộc chuyện trò của hai Phu nhân mới tạm khép lại bằng một lời hẹn sẽ gặp lại nhau trong tiệc chiêu đãi tối cùng ngày. Rất đông du khách quốc tế đã ở bên ngoài, chờ đến suất xem múa rối nước và hô to "Việt Nam - Chile" khi thấy hai bà.

Hình ảnh đó vừa là một thông điệp mạnh mẽ không cần nói về sức hút, sự bền bỉ vượt thời gian của loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam, vừa là lời chào ấm áp dành cho tình hữu nghị hai nước.

Một số hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet

Phu nhân Ngô Phương Ly đón Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu và hướng dẫn Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet điều khiển quân rối - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các tiết mục múa rối nước được biểu diễn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet bày tỏ đặc biệt quan tâm đến loại hình múa rối nước Việt Nam và chăm chú theo dõi các tiết mục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet chụp ảnh cùng các nghệ sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân vui vẻ vẫy tay chào các du khách quốc tế hô to "Việt Nam - Chile" khi họ đang chờ suất xem múa rối nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoạt động giao lưu văn hóa của hai Phu nhân góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, mến khách, vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Chile. Qua những con rối gỗ, các vị khách đã phần nào hình dung về một Việt Nam bình dị nhưng giàu truyền thống, hiếu khách và yêu chuộng hòa bình. Buổi gặp gỡ mang lại một sắc thái gần gũi cho quan hệ Đối tác chiến lược mà hai nước vừa xác lập ngay trong chiều 16-11, càng ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chương trình đã góp phần tăng thêm tình cảm, sự gắn kết giữa người dân hai nước, vốn đã có từ những năm 1960 khi Nhân dân Chile thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ với Việt Nam. Trong thời bình hôm nay, khi hai nước cùng hướng tới các mục tiêu phát triển mới, văn hóa và nghệ thuật sẽ tiếp tục là sợi dây giúp hai dân tộc ở hai bờ Thái Bình Dương thêm gần gũi và hiểu nhau hơn.