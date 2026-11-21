Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Azerbaijan, bà Mehriban Aliyeva (thứ hai từ trái sang) và hai con gái tại cuộc gặp ngày 21-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 21-11, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã có cuộc gặp gỡ thân tình với Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống, bà Mehriban Aliyeva, tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Hà Nội.



Trong tiết trời se lạnh những ngày đầu đông và không gian đậm dấu ấn văn hóa của phố cổ Hà Nội, cuộc gặp là điểm nhấn ấm áp trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Azerbaijan và Phu nhân.

Càng ý nghĩa hơn khi hoạt động của hai Phu nhân diễn ra đúng trong dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (ngày 23-11). Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.

Chén trà trong ngôi nhà di sản

Bày tỏ vui mừng gặp lại nhau tại ngôi nhà di sản giữa lòng phố cổ Hà Nội, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với Phu nhân Mehriban Aliyeva về căn nhà số 87 Mã Mây.

Được xây dựng cuối thế kỷ 19, đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc nhà ống của phố cổ Hà Nội. Căn nhà được công nhận Di tích cấp quốc gia năm 2004 và cho đến nay vẫn lưu giữ nhiều nét đặc trưng trong không gian sinh hoạt, nếp sống của người Hà Nội xưa.

Chọn điểm đến này là cách Việt Nam chia sẻ với vị khách quốc tế những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di tích: bảo tồn không dừng ở việc lưu lại quá khứ, mà là tạo điều kiện để các giá trị ấy luôn được "sống" và hòa vào hơi thở của thời đại.

Hai Phu nhân cùng nghe giới thiệu về nghệ thuật ướp trà sen Việt Nam và xem nghệ nhân pha trà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại gian tiếp khách, hai Phu nhân nghe giới thiệu về nghệ thuật ướp trà sen và cùng xem nghệ nhân pha trà.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ trong văn hóa của người Việt, chén trà không chỉ là thức uống mà còn là biểu hiện của lòng hiếu khách, mở đầu cho những câu chuyện thân tình và trân trọng mời Phu nhân Mehriban Aliyeva trải nghiệm các loại trà đặc trưng của Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng về sự tinh tế, công phu trong nghệ thuật trà Việt, Phu nhân Mehriban Aliyeva cho biết Azerbaijan cũng có truyền thống thưởng trà.

Dù mỗi dân tộc có những nét riêng trong cách thưởng trà, văn hóa trà của hai nước đều thể hiện sự trân trọng dành cho khách quý và lòng mến khách của người dân.

Khi ca trù "gặp" người bảo trợ mugham

Từng có thời gian thất truyền, song ca trù đang dần được phục hồi bằng sự nỗ lực và quan tâm từ nhiều cấp với mong muốn gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ mai sau - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bên tách trà sen ấm, câu chuyện của hai Phu nhân được tiếp nối qua những làn điệu ca trù. Giới thiệu về loại hình nghệ thuật độc đáo này, Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết ca trù là nghệ thuật dành cho những dịp tiếp đón khách quý, các dịp lễ trong cung đình xưa.

Từng có thời gian thất truyền, song ca trù đang dần được phục hồi bằng sự nỗ lực và quan tâm từ nhiều cấp với mong muốn gìn giữ và lưu truyền cho thế hệ mai sau.

Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ sự yêu thích và quan tâm đặc biệt đối với nghệ thuật ca trù. Trên cương vị Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev và Đại sứ thiện chí UNESCO về các truyền thống âm nhạc và truyền khẩu giai đoạn 2004 - 2022, Phu nhân đã nhiều năm gắn bó với việc bảo tồn mugham, loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc của Azerbaijan.

Ca trù và mugham có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên khi đều là âm nhạc "kén" người nghe, đều có một người hát chính tự giữ nhịp, nhạc cụ dây đệm cùng những phút giàu ngẫu hứng.

Có lẽ vì lẽ đó mà Phu nhân Mehriban Aliyeva đã hỏi thêm về những làn điệu và lời của ca trù, như một sự xác nhận lại về điểm gặp nhau giữa hai loại hình nghệ thuật của hai đất nước vốn cách xa nhau về mặt địa lý.

Mugham đã nằm trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO từ năm 2008, còn ca trù vẫn đang trên hành trình hồi sinh.

Giới thiệu ca trù với một người dành nhiều tâm huyết cho mugham là dịp để Việt Nam khẳng định trách nhiệm với di sản, đồng thời thể hiện mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để ca trù có được sự công nhận xứng đáng trên trường quốc tế.

Câu chuyện áo dài và sợi tơ gắn kết hai dân tộc

Hai Phu nhân cùng xem trình diễn áo dài Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình khép lại với phần trình diễn trích đoạn tiến trình lịch sử áo dài Việt Nam, khởi đầu với áo tứ thân và nón quai thao, tiếp nối bởi áo dài Hà Nội phong cách thập niên 1930, áo dài đương đại và áo dài dáng ôm.

Tất cả đều làm từ tơ tằm dệt thủ công, khâu và thêu truyền thống thể hiện niềm tự hào về các giá trị truyền thống và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Với mong muốn Phu nhân Mehriban Aliyeva hiểu thêm về áo dài, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trực tiếp giới thiệu chiếc áo dài đang mặc, sau đó cùng trải nghiệm chất liệu tơ tằm của những tà áo và nét đặc sắc trong nghệ thuật may áo dài Việt Nam.

Phu nhân Tổng thống Azerbaijan bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam cùng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt.

Lụa là điểm chung của hai dân tộc khi Azerbaijan nằm trên Con đường tơ lụa lịch sử, nổi tiếng với nghề làm khăn lụa Kelaghayi được UNESCO vinh danh năm 2014. Còn ở Việt Nam, lụa là một trong những chất liệu truyền thống làm nên vẻ đẹp của tà áo dài.

Qua tà áo dài, Việt Nam gửi thông điệp về một dân tộc giữ vững bản sắc trong hội nhập, đồng thời tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa.

Ông đồ tặng chữ "Phúc" cho Phu nhân Mehriban Aliyeva - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước khi rời ngôi nhà 87 Mã Mây, Phu nhân Mehriban Aliyeva và hai con gái được ông đồ trao tặng bức thư pháp chữ "Phúc" như lời chúc an lành theo nếp xưa của người Việt.

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan bày tỏ mong sớm có dịp gặp lại và hy vọng một ngày không xa áo dài Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Azerbaijan.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Phu nhân Mehriban Aliyeva đối với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai nước có thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân, qua đó tăng cường hơn nữa sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Một số hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Mehriban Aliyeva

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Mehriban Aliyeva nghe giới thiệu về nhà di sản 87 Mã Mây - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân cùng nghe ca trù - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ sự yêu thích và quan tâm đặc biệt đối với nghệ thuật ca trù - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân cùng xem áo tứ thân trong buổi trình diễn theo tiến trình áo dài Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Buổi trình diễn bắt đầu với áo tứ thân và nón quai thao, tiếp nối bởi áo dài Hà Nội phong cách thập niên 1930, áo dài đương đại và áo dài dáng ôm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Tổng thống Azerbaijan bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam cùng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Mehriban Aliyeva chụp ảnh cùng nhà thiết kế và người mẫu áo dài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Mehriban Aliyeva với chữ "Phúc" được ông đồ tặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cuộc gặp ấm áp, thân tình tại nhà di sản 87 Mã Mây đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng vị khách Azerbaijan về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoạt động của hai Phu nhân ngày 21-11 đã góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hiếu khách, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế. Từ chén trà, tiếng phách đến tà áo dài, buổi gặp cho thấy hai dân tộc ở hai đầu châu Á có thể tìm thấy nhau trong cùng một tình yêu dành cho di sản.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp Phu nhân Bành Lệ Viên tại Thâm Quyến Gặp Phu nhân Ngô Phương Ly trong tà áo dài, Phu nhân Bành Lệ Viên cùng các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống Việt Nam.



