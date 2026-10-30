Dàn nhạc Hoàng gia Versailles mặc áo dài Việt Nam quá đẹp trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

Sự kiện tiếp nối chuỗi hợp tác văn hóa nghệ thuật bền chặt giữa Nhà hát Hồ Gươm và một trong những thiết chế nghệ thuật hoàng gia danh giá bậc nhất châu Âu trong những năm qua - Ảnh: ĐẬU DUNG

Họ sẽ có thêm một buổi hòa nhạc Four seasons with love tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội tối nay 30-10. Trước đó, Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Hoàng gia Versailles từng biểu diễn ở Việt Nam trong Four seasons concert, The seasons ballet (cùng năm 2024), opera Carmen (2025) và hòa nhạc Tinh hoa Pháp (4-2026).

Tà áo dài giao thoa văn hóa

Trong lần trở lại này, dàn nhạc này không chỉ mang theo một nhạc mục nhiều khác biệt. Họ còn gây chú ý khi bốn nghệ sĩ nữ diện trang phục áo dài của Việt Nam quá đẹp, uyển chuyển mà không kém phần trang nhã trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Để rồi, trên nền nhạc thời kỳ Baroque, thay vì chỉ bó hẹp trong bộ concerto kinh điển quen thuộc của Vivaldi, các tác phẩm về bốn mùa của Giovanni Antonio Guido dẫn dắt khán giả lần lượt qua bốn chương Spring, Summer, Fall, Winter .

Âm nhạc Baroque sống động và tràn đầy năng lượng - Video: ĐẬU DUNG

Bên cạnh những tên tuổi gạo cội như Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel hay Jean-Philippe Rameau, sự xuất hiện của các tác giả ít phổ biến hơn ở Việt Nam như Johann Adolf Hasse (Serpentes Igei in Deserto) hay Riccardo Broschi (Son qual nave) đã mở rộng biên độ trải nghiệm của khán giả .

Đây là hai tác giả thời kỳ Baroque Ý/Đức nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 18, nhưng các tác phẩm của họ (đặc biệt là dòng aria Baroque dành cho giọng castrato hay countertenor) ít khi được dàn dựng hoặc biểu diễn trực tiếp trên các sân khấu hòa nhạc tại Việt Nam.

Điều này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê kíp trong việc giới thiệu toàn cảnh sắc thái phong phú của âm nhạc Baroque châu Âu.

Tà áo dài Việt Nam xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

Nếu ở phần khí nhạc, thiên nhiên hiện lên qua những chuyển động của bốn mùa, thì các aria, song ca mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới cảm xúc của con người. Có những giai điệu toát lên sự buồn bã, những xúc cảm mãnh liệt bắt nguồn từ nỗi đau trong tình yêu; nhưng cũng có những giai điệu thể hiện sự giận dữ, đầy nội lực và sức mạnh.

Sự kết hợp giữa giọng hát và dàn nhạc cũng tạo nên nét riêng cho đêm diễn. Countertenor Théo Imart, soprano Marie Zaccarini, countertenor Stéphane Wolf đảm nhiệm các phần thanh nhạc, tạo nên những lớp màu biểu cảm khác nhau trong cấu trúc bốn mùa.

Nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin tài hoa người Ba Lan Stefan Plewniak

"Mỗi lần đến Việt Nam diễn giống như một ngày hội"

Theo dõi chương trình, khán giả Hà Nội ấn tượng bởi Stefan Plewniak. Sự trở lại của nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violin tài hoa người Ba Lan trở thành bảo chứng cho phong cách trình diễn giàu năng lượng, phóng khoáng nhưng vẫn mang chuẩn mực khắt khe của âm nhạc cổ điển châu Âu.

Dưới sự chỉ huy của ông, Dàn nhạc Hoàng gia Versailles thể hiện được độ nẩy, sự mượt mà và tính kịch tính đặc trưng của thời kỳ Baroque.

Khán giả vỗ tay trong những nốt nhạc thăng hoa - Video: ĐẬU DUNG

Nghệ sĩ còn vỗ tay khuấy động không khí ở những khoảnh khắc rộn ràng trong bốn mùa, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều khán giả trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm.

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, Stefan Plewniak cho biết dàn nhạc đã tới đây biểu diễn vào mùa xuân năm nay. Đây là chuyến lưu diễn thứ hai của họ tại Hà Nội trong cùng một năm.

"Mỗi lần biểu diễn phục vụ khán giả nơi đây đối với chúng tôi đều giống như một ngày hội. Các bạn luôn đón tiếp đoàn vô cùng nồng hậu và rộng mở. Chúng tôi rất yêu nét văn hóa, đất nước và cách các bạn đối đãi với những vị khách ghé thăm.

Tất cả những điều đó khiến chúng tôi luôn có cảm giác thân thuộc như được chào đón trở về nhà - ông nói - Chúng tôi muốn mỗi năm đều có thể quay lại Hà Nội biểu diễn một đến hai lần là vì vậy".

Đan xen trong hành trình ấy là các aria, tác phẩm khí nhạc của Vivaldi, Handel, Rameau, Hasse, Broschi

Theo nghệ sĩ, âm nhạc Baroque chứa đựng sự nhạy cảm tinh tế; đó là một ngôn ngữ vô cùng sống động, giàu cảm xúc, uyển chuyển như vũ điệu, tràn đầy năng lượng, lại vừa đa dạng và có phần thiêng liêng. Chính đặc điểm đó đã tạo nên một chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa với nhau; đây thực sự là thứ ngôn ngữ chung cho bất kỳ quốc gia nào.