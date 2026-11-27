Bobby Chin là đầu bếp, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới, từng có nhiều năm sinh sống, kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam trước khi về Anh sinh sống - Ảnh: ĐẬU DUNG



Bobby Chin cùng gần 30 đầu bếp thế giới đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Hà Nội tham gia Hanoi Firebeat World Festival - Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hanoi Firebeat 2026.

Sự kiện diễn ra từ hôm nay 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với quy mô dự kiến 43.000m², hơn 200 thương hiệu ẩm thực, dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách.

Tại đây, những đầu bếp nổi tiếng thế giới cùng khoảng 70 đầu bếp đến từ Hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội sẽ "không chỉ đến để nấu ăn, mà còn tạo nên một màn trình diễn và thắp lửa cho Hà Nội" - như lời ông Don David - Chủ tịch khu vực châu Á của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và đại diện của Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs) nói hôm họp báo công bố lễ hội ngày 6-11.

"Nền ẩm thực Việt Nam hiện đại đã được hoàn thiện từ hàng ngàn năm trước"

Chia sẻ với báo chí bên lề lễ khai mạc Hanoi Firebeat World Festival sáng 27-11, đầu bếp Bobby Chin kể, ông đến Việt Nam lần đầu năm 1993, và ngay lập tức đem lòng yêu mến con người, lịch sử, văn hóa cùng nền ẩm thực nơi đây.

Ban đầu, ông dự định chỉ tìm hiểu về ẩm thực Việt trong vòng một năm rồi trở về San Francisco để mở một nhà hàng Pháp - Việt cao cấp.

Song Bobby Chin nhận ra mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa, và hành trình học hỏi ẩm thực của đất nước này đã kéo dài suốt 22 năm qua các con phố ở Hà Nội, TP.HCM và Hội An. Trong suốt thời gian đó, ông không chỉ truyền dạy mà còn học hỏi được rất nhiều điều từ chính những nhân viên làm việc cùng mình.

Bobby Chin chia sẻ thêm, trước đây khi làm việc cho một đầu bếp nổi tiếng ở San Francisco, ông nhận thấy các đồng nghiệp có thể am hiểu về nguyên liệu ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan, nhưng không ai biết gì về ẩm thực Việt Nam.

Nhiều món ăn được làm từ cốm được giới thiệu tại không gian lễ hội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khi tìm sách nấu ăn Việt Nam ở hiệu sách, Bobby Chin chỉ thấy duy nhất một cuốn do người Pháp viết, điều mà ông không muốn tham khảo vì cho rằng họ không thực sự đại diện cho nền ẩm thực này.

"Thế giới hầu như chưa hiểu rõ về văn hóa, lịch sử và ẩm thực Việt Nam; đây là một trong những lý do lớn thúc đẩy tôi đến Việt Nam tìm hiểu với sự tôn trọng sâu sắc", ông nói.

Bobby Chin nói thêm, suốt nhiều năm qua, ông luôn tích cực quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới như một nền ẩm thực hiện đại đã được hoàn thiện từ hàng ngàn năm trước.

Theo ông, "ẩm thực Việt tươi ngon, sạch sẽ, lành mạnh, nhẹ nhàng nhưng phong phú, đa dạng, sở hữu sự tương phản độc đáo về hương vị, màu sắc, kết cấu, cũng như sự kết hợp giữa nóng - lạnh, chua - ngọt ngay trong một miếng ăn".

Bobby Chin yêu thích nhiều món Việt, từ phở, bánh mì, bánh cuốn cho đến các loại bánh khác, đồng thời nhận định rằng "những kỹ thuật chế biến tinh tế của người Việt vẫn chưa được thế giới công nhận đúng mức".

Bánh mì là một món ăn quá nổi tiếng trên thế giới - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ăn phở tại lễ hội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Phải đến Việt Nam để hiểu thực sự ẩm thực Việt như thế nào

Nói với Tuổi Trẻ, Bobby Chin cũng ấn tượng với văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam. Theo ông, triết lý chế biến theo cảm nhận của người đầu bếp đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người lại với nhau.

Bobby Chin phát biểu: "Để thực sự hiểu được ẩm thực Việt Nam, thực khách phải ăn ở lề đường. Đó là một nền văn hóa đường phố nguyên bản, nơi duy nhất trên thế giới có những gia đình làm duy nhất một món ăn qua ba thế hệ".

Bê cả nồi cá kho đến Hanoi Firebeat World Festival - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ông cũng thường khuyên mọi người nên đến Việt Nam để hiểu thực sự ẩm thực Việt như thế nào và phải nếm thử hương vị trải dài từ miền Bắc đến miền Nam.

Bởi có thể cùng một món ăn như phở; nhưng phở miền Bắc và phở miền Nam có khẩu vị hoàn toàn khác biệt.

"Cội nguồn của ẩm thực nằm ở chính con người nơi đây; món ăn được chia sẻ trong gia đình và truyền lại cho thế hệ sau. Nó không được ghi chép lại mà được cảm nhận qua hương vị. Một nghệ sĩ, một người sành ăn hay một đầu bếp chân chính sẽ nấu ăn bằng hương vị và niềm đam mê, chứ hoàn toàn không dựa vào công thức", Bobby Chin bày tỏ.

Khoảng 30 đầu bếp nổi tiếng quốc tế đang ở Hà Nội trình diễn nghệ thuật ẩm thực tại đây - Ảnh: ĐẬU DUNG

Riêng các món nướng, Bobby Chin đánh giá cao kỹ thuật sử dụng nước xốt ướp/nước hàng. Chẳng hạn như trong món bún chả, chính hỗn hợp đó giúp "caramen hóa" bề mặt thịt mà không làm cháy thịt hay dính bẩn vỉ nướng như khi dùng đường trực tiếp.

Ông đặc biệt bị thu hút bởi những người phụ nữ Việt Nam nướng cánh gà. Họ ướp gà với sả, nướng cho da giòn trước rồi mới phết hỗn hợp xốt ở giai đoạn cuối để thịt không bị cháy.

Bobby Chin kết luận "những kỹ thuật tưởng chừng đơn giản này lại rất khó thực hiện, và người Việt Nam làm những điều đơn giản tốt hơn bất kỳ ai khác".