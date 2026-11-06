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Ăn phở, chả cá và nhiều món ngon trên toa tàu 70 tấn

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Không chỉ được thưởng thức các món ăn do 30 đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu trên không, thực khách cũng có thể lên toa tàu di sản khám phá những món ăn chuẩn Hà Nội tại Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội.

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Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội - Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) - mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA).

Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29-11 tại VEC với quy mô dự kiến 43.000 mét vuông, hơn 200 thương hiệu ẩm thực, dự kiến đón khoảng 150.000 lượt khách.

Lễ hội văn hóa ẩm thực quy mô trong tháng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại họp báo công bố sự kiện ngày 6-11, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VEC - thông tin, lễ hội mang chủ đề "Hương vị năm châu - Trùng nhịp toàn cầu", đánh dấu mùa đầu tiên ra mắt một tổng quan IP văn hóa ẩm thực lễ hội quy mô tại Hà Nội.

Sự kiện lấy tinh hoa ẩm thực Việt Nam và Hà Nội làm bản sắc, kết hợp với giao lưu quốc tế và ẩm thực sáng tạo, có sự đồng hành cùng lúc của hai hiệp hội quốc tế. 

Quy tụ 30 đầu bếp đến từ 21 quốc gia và khoảng 70 đầu bếp đến từ Hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội... 

Các trải nghiệm độc đáo bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa năm châu (Global Culture Village).

Trong đó, Lễ hội ẩm thực thế giới mở ra hành trình khám phá ẩm thực năm châu qua ba phân khu.

Ở Lửa toàn cầu là tâm điểm nghệ thuật nướng quốc tế, gần 30 đầu bếp quốc tế cùng nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ các chương trình trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn.

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Bà Phạm Thị Hiền, đại diện VEC chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Trong khi đó phân khu Lửa Á châu giúp khám phá nghệ thuật dùng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp đậm phong vị Tây Bắc.

Đặc biệt nhất, ở phân khu Vị Hà Nội, ban tổ chức đưa một toa tàu thật (nặng 70 tấn) cùng đường ray đến sự kiện. Tại đây, du khách có thể thưởng thức trọn vẹn các món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, cốm, cốm, chả cá, các món nướng đường phố ngay trên tàu suốt 3 ngày.

Không chỉ tàu, khách tham quan cũng có thể thưởng thức ẩm thực trên khinh khí cầu. Có thể vừa dùng bữa vừa ngắm thiên nhiên từ trên cao.

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Ông Nguyễn Trần Quang - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hà Nội mong có sự cộng hưởng, các đầu bếp nổi tiếng thế giới không chỉ đến để nấu ăn

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - phát biểu, ẩm thực là một trong 11 ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội và là sản phẩm du lịch đặc sắc.

Thành phố kỳ vọng "thông qua sự kiện giao thoa quốc tế này sẽ khẳng định Hà Nội là điểm đến và lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa ẩm thực Hà Nội ra thế giới".

Ông nói thêm, lễ hội diễn ra cùng thời điểm Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, trong đó, các hoạt động chính của liên hoan phim diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - địa điểm diễn ra lễ hội này.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra được sự cộng hưởng giữa điện ảnh, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc", ông nhắn nhủ.

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Ông Don David - Chủ tịch khu vực châu Á của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và đại diện của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ông Don David - Chủ tịch khu vực châu Á của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và đại diện của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) - chia sẻ ông và gần 30 đầu bếp nổi tiếng của thế giới "không chỉ đến để nấu ăn".

Họ đến để tạo nên một màn trình diễn và thắp lửa cho Hà Nội. Theo ông, Hà Nội lưu giữ văn hóa trong những điều giản dị nhất: một bếp than hồng, hương thơm món ăn trên phố, một lời mời ngồi xuống cùng dùng bữa. Đây là thành phố đón người phương xa bằng một món ăn, rồi khiến họ muốn trở lại bằng tình người. Vì vậy, tôi mong thế giới biết đến Hà Nội nhiều hơn.

- Ảnh 5.Hơn 400 hoạt động mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều nơi miễn giảm giá vé

Nhiều tỉnh, thành miễn, giảm giá vé, tạo điều kiện người dân thụ hưởng văn hóa trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 này.

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    Chủ đề: ẩm thực Hà Nội ẩm thực Việt Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội Trung tâm triển lãm Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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