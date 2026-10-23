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Ẩm thực Việt Nam lại được vinh danh

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Quán ăn Ngon nhận giải Top Outstanding F&B Brand - Thương hiệu Ẩm thực và Đồ uống Xuất sắc, hạng mục Vietnamese Cuisine (Ẩm thực Việt Nam), tại World Top Gourmet Awards 2026.

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Khoảnh khắc nhận giải của Quán ăn Ngon - Ảnh: FBNH

World Top Gourmet Awards do World Gourmet tổ chức nhằm ghi nhận những cái tên có thành tựu trong lĩnh vực ẩm thực và dịch vụ ăn uống.

Lễ trao giải lần thứ 8 diễn ra ngày 22-10 tại Kuala Lumpur, Malaysia, với sự tham dự của các thương hiệu, chuyên gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng ẩm thực quốc tế.

Quán ăn Ngon "ăn" hai gii

Giải năm nay đáng chú ý khi có sự đồng hành của Chef Thomas Andreas Gugler - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs/WACS) trong vai trò Chef of Honour và Trưởng Hội đồng thẩm định danh hiệu Master Chefs. Ông là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá và chấm thi ẩm thực quốc tế.

Cùng với đó là Chef Martin Yan, đầu bếp nổi tiếng với chương trình truyền hình Yan Can Cook, cùng các chuyên gia và đầu bếp có uy tín trong khu vực châu Á.

Ngoài giải Top Outstanding F&B Brand 2026, Quán ăn Ngon cũng nhận giải Top 10 Nhà hàng được yêu thích hàng đầu.

Đại diện cơ sở ẩm thực này chia sẻ: "Thật vui và xúc động khi hành trình hơn 21 năm của Quán ăn Ngon được ghi nhận tại một sự kiện ẩm thực quốc tế. Đây là niềm vui chung của tất cả những người đã đồng hành cùng nhà Ngon, và cũng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị đẹp của ẩm thực Việt Nam đến bạn bè thế giới".

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Quán ăn Ngon chuyên các món ăn ba miền - Ảnh: FBNV

Quán ăn Ngon là một trong những địa điểm hội tụ những món ăn đường phố và đặc sản ba miền tại Hà Nội, thuộc danh sách Michelin Selected (nhà hàng do Michelin Guide đề xuất) những năm qua.

Nơi đây từng được nhiều đoàn ngoại giao và nguyên thủ các nước lựa chọn thưởng thức khi đến thăm/hoặc có chuyến công tác tại Việt Nam.

Gần đây có Thủ tướng Timor-Leste cùng phu nhân và đoàn đại biểu hơn 50 người ghé. Hình ảnh Thủ tướng Timor-Leste vào bếp làm nem cua bể, đổ bánh xèo, thái dưa chuột cho món nem nướng sau khi đăng tải nhận được sự yêu thích của nhiều người trên mạng xã hội.

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Đầu bếp Phạm Sơn Vương liên tiếp nhận giải Master Chef tại World Top Gourmet Awards - Ảnh: NVCC

Phạm Sơn Vương lần ba nhận giải Master Chef

Ngoài danh hiệu dành cho Quán ăn Ngon, World Top Gourmet Awards 2026 cũng gọi tên đầu bếp Phạm Sơn Vương với danh hiệu Master Chef, đánh dấu lần thứ ba ông nhận danh hiệu này, sau các năm 2022 và 2024.

Ông hiện là Chủ tịch Hội Đầu bếp Việt Nam, Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn; từng hai lần được UBND TP.HCM trao bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong quảng bá ẩm thực gắn với du lịch, giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025.

- Ảnh 4.Thủ tướng Timor-Leste vào bếp làm nem cua bể, quan khách Thái Lan ấn tượng bánh xèo Việt Nam

Nhiều món ăn quen thuộc xuất hiện trên bàn ăn của đoàn quan khách cấp cao các nước ASEAN khi đến Hà Nội dự Diễn đàn Tương lai ASEAN như phở gà, bánh xèo, cơm tấm, bún riêu cua, bún chả…

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ĐẬU DUNG
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    Chủ đề: quán ăn ngon Ẩm thực Việt World Top Gourmet Awards

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