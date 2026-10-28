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Làm hộ chiếu Chợ Lớn Food Story, thưởng thức 'Bát bửu - Sắc vị tinh hoa'

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story 2026 kể câu chuyện đằng sau món ăn để khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn có khám phá sự phong phú của nền ẩm thực đã góp phần làm nên dấu ấn Chợ Lớn.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn 2026: Vì sao chọn chủ đề 'Bát bửu – Sắc vị tinh hoa'? - Ảnh 1.

Món sủi cảo, há cảo người Hoa được giới thiệu trong Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn - Ảnh: TRÍ NHÂN

Lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt - Hoa, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn lần thứ tư năm 2026 chọn 'Bát bửu - Sắc vị tinh hoa' làm chủ đề.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 6-12 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Đông, TP.HCM.

Ban tổ chức khuyến khích các nhà hàng quán ăn sáng tạo những món ăn mang dấu ấn riêng trên nền tảng ẩm thực truyền thống.

"Bát bửu - Sắc vị tinh hoa": Sức hấp dẫn của ẩm thực Chợ Lớn 

Theo ban tổ chức, "bát" là số 8, là phát tài, phát lộc, phát triển, Bát bửu gợi nhắc đến những món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực người Hoa như mì xào bát bửu, cơm chiên bát bửu hay xôi bát bửu.

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"Sắc" là màu sắc hấp dẫn của món ăn, sự phong phú của nguyên liệu và cách trình bày; "Vị" là sự hòa quyện của hương thơm, gia vị và những tầng vị đặc trưng.

Tất cả cùng tạo nên sức hấp dẫn riêng của ẩm thực Chợ Lớn, nơi những nét đặc trưng của ẩm thực Việt và Hoa giao thoa, bổ sung cho nhau.

Với chủ đề năm nay, lễ hội hướng đến việc giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đằng sau món ăn: từ nguyên liệu quen thuộc, cách phối hợp gia vị, kỹ thuật chế biến đến bí quyết tạo nên hương vị riêng của từng món. 

Qua đó, thực khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn có cơ hội khám phá sự phong phú của nền ẩm thực đã góp phần làm nên dấu ấn Chợ Lớn.

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn 2026: Vì sao chọn chủ đề 'Bát bửu – Sắc vị tinh hoa'? - Ảnh 2.

Đại diện một đơn vị đặt câu hỏi với ban tổ chức Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn năm 2026 tại buổi họp báo - Ảnh: HOÀNG LÊ

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn: 60 gian hàng, nói không với thực phẩm bẩn

Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn 2026 dự kiến có 60 gian hàng, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc trưng của cộng đồng người Hoa tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực, du khách còn được trực tiếp chế biến món ăn cùng đầu bếp, trải nghiệm làm túi thơm từ nguyên liệu tự nhiên và tìm hiểu đặc tính, hương thơm của các loại nguyên liệu gắn với văn hóa ẩm thực.

Năm nay chương trình có trải nghiệm mới là hộ chiếu Chợ Lớn Food Story, du khách có thể khám phá các điểm đến theo hành trình được thiết kế; những người hoàn thành số lượng điểm theo quy định sẽ nhận quà lưu niệm từ chương trình.

Đại diện ban tổ chức cho biết, để bảo đảm chất lượng và duy trì uy tín của Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn, các đơn vị tham gia phải đáp ứng những điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh ăn uống, đồng thời có thương hiệu và uy tín.

Lễ hội nói không với thực phẩm bẩn. Hiện tại có khoảng 75% số gian hàng đăng ký tham gia lễ hội. 

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn 2026: Vì sao chọn chủ đề 'Bát bửu – Sắc vị tinh hoa'? - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố lễ hội ngày 28-10, bà Huỳnh Thị Ngọc Đẹp, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, cho biết sau ba lần tổ chức, Chợ Lớn Food Story đã trở thành một trong những sự kiện được người dân và du khách mong đợi vào dịp cuối năm. Lễ hội không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sắc mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tôn vinh và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt - Hoa - Ảnh: HOÀNG LÊ

- Ảnh 1.Làm nhỏ món ăn ở Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn lại để giảm giá?

Lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food story lần 3 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông, TP.HCM.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Chợ Lớn Huỳnh Thị Ngọc Đẹp Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Đông Chợ Lớn Food Story

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