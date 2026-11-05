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Bày đại tiệc ẩm thực thế giới tại Hà Nội

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Vô vàn tinh hoa ẩm thực khắp ba miền Việt Nam và các quốc gia sẽ được mang tới Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Khu Ngoại giao đoàn (Kim Mã, Hà Nội).

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Đại tiệc ẩm thực thế giới sẽ được bày tại Hà Nội - Ảnh: BTC

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế do Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thường niên mấy năm gần đây.

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 5-11, Cục trưởng Cục Phục vụ ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) Ngô Phương Nghị - Trưởng ban tổ chức liên hoan - cho biết sự kiện có chủ đề "Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors", kết hợp giới thiệu ẩm thực với giao lưu văn hóa và hoạt động thiện nguyện.

Hoạt động hướng tới khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa gửi gắm qua từng món ăn, qua đó thúc đẩy ngoại giao văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế. 

Khách tham quan có dịp thưởng thức món ăn đặc trưng, tìm hiểu phong tục và văn hóa của nhiều quốc gia.

Gần 100 gian hàng đến từ các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, sở ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp được bố trí tại ba khu vực gồm "Tự hào Việt Nam", "Hương vị ASEAN" và "Hương vị thế giới".

Không gian "Tự hào Việt Nam" giới thiệu di sản ẩm thực ba miền, trong đó khu vực "Nguồn cội Việt" được bài trí trang trọng, có ban thờ Trời Đất và nghi lễ dâng hương truyền thống. Các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy, xôi gà, bánh cốm... cùng đặc sản vùng miền sẽ được giới thiệu tại đây.

Bà Lê Thị Thiết, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, thông tin liên hoan quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp đạt giải thưởng quốc tế và những đầu bếp trẻ.

Bên cạnh giới thiệu món ăn, chương trình chú trọng trình diễn kỹ thuật chế biến, cách sử dụng nguyên liệu, gia vị và những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với từng món ăn. Bánh mì Việt Nam cũng được lựa chọn là một trong những điểm nhấn quảng bá.

Về hoạt động thiện nguyện gắn với liên hoan, năm 2025, chương trình tiếp nhận 1,3 tỉ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Năm nay, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chuyển tới những địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

- Ảnh 2.Kêu gọi tinh thần tương thân tương ái ở Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 đã khẳng định ‘món ăn nuôi dưỡng thể chất, còn lòng nhân ái nuôi dưỡng tâm hồn’.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: Liên hoan ẩm thực quốc tế ẩm thực Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam Cục Phục vụ ngoại giao đoàn Ngô Phương Nghị

    Dòng sự kiện: Món Việt mà thế giới mê

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