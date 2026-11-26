Các cây hoa ban tím mới trồng đã nở hoa trên dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (nối Nha Trang - Diên Khánh) tại Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo lãnh đạo phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), việc quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở và các công trình trên địa bàn phường hiện nay, kể cả tại địa bàn thuộc các xã trước khi sáp nhập thành lập phường đều phải căn cứ theo "Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nha Trang".

Quy chế này do UBND tỉnh Khánh Hòa (trước hợp nhất) phê duyệt ban hành vào ngày 9-6-2025.

Trong quy chế có quy định: "Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo nghị quyết của Chính phủ: việc cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng vẫn tuân thủ theo quy chế quản lý kiến trúc này và các quy định hiện hành".

Theo quy chế, toàn bộ 628 đường ở thành phố Nha Trang (theo quy định về phân cấp đường, gồm 47 đường tỉnh, 566 đường phố và 15 đường huyện) nay thuộc địa bàn 4 phường kể trên.

Quy chế quy định về việc trồng cây xanh và danh mục 28 loài "cây xanh cấm trồng" tại vỉa hè, dải phân cách tất cả đường trên địa bàn.

Trong đó, có nhiều loài cây trước đây từng được trồng, tồn tại trên nhiều con đường, nơi công cộng, quen thuộc với nhiều người ở nhiều nơi, như: bàng, dừa, trứng cá, xà cừ, trúc đào…

Lý do cấm trồng các loài cây thân thuộc đó, theo quy chế trên, là vì cây bàng dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải); cây dừa thì do có quả to, rụng gây nguy hiểm; cây trứng cá cũng như các loại cây ăn quả bị cấm trồng vì có "quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố"; cây trúc đào thì do thân và lá có chất độc.

Còn các loài cây sọ khỉ, xà cừ cấm trồng vì có rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

Những loài cây còn lại thuộc danh mục trên cũng bị cấm trồng vì một trong các lý do đã nêu hoặc thuộc loài có cành nhánh giòn, dễ gãy hay thân và cành nhánh có nhiều gai.

28 loài cây cấm trồng tại các đường ở Nha Trang Danh mục 28 loài cây xanh tỉnh Khánh Hòa quy định cấm trồng (có loài gồm các cây khác nhau) tại các đường trên cả TP Nha Trang trước đây (nay thuộc 4 phường), gồm các cây: Bã đậu, trúc đào, đủng đỉnh, mã tiền, thông thiên, cô ca cảnh (do cây có bộ phận chứa chất độc hoặc gây ngứa); Gáo trắng, gáo tròn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng; mò cua, hoa sữa; cao su (cành nhánh giòn dễ gãy; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố hoặc hoa có mùi hôi nồng); bồ kết, me keo, xiro (cây có gai); Sọ khỉ, xà cừ; điệp phèo heo; da, sung (có rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất có thể làm hư vỉa hè, mặt đường, ảnh hưởng giao thông); Còn các loài cây lọ nồi, đại phong tử; lòng mức, lòng mức lông, trôm hôi, trứng cá, dừa; các loài cây ăn quả (đều là cây có trái, có thể gây ảnh hưởng khi rụng hoặc phát tán ra môi trường hoặc khiến trẻ leo trèo hái trái gây nguy hiểm) và bàng (dễ bị sâu, gây ngứa).