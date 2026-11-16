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Vụ nhiều cây xanh ở Nha Trang bật gốc sau mưa lớn: Rà soát lại toàn bộ cây trên địa bàn

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Các đơn vị chức năng đang rà soát lại toàn bộ cây xanh trên địa bàn Nha Trang, đơn vị quản lý cây xanh cho biết có nhiều nguyên nhân khiến cây bị ngã đổ vừa qua.

Vụ nhiều cây xanh cổ thụ ở Nha Trang bật gốc sau mưa lớn: Rà soát lại toàn bộ cây trên địa bàn - Ảnh 1.

Một cây xanh trên đường Bạch Đằng (phường Nha Trang) bị ngã đổ vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 16-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Vinh Nghiệp - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang - cho biết đơn vị đang rà soát toàn bộ cây xanh trên địa bàn Nha Trang và huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa lớn gây ra.

Trước đó, nhiều cây xanh tại khu vực trung tâm Nha Trang đã ngã đổ do mưa lớn, gió mạnh trong đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung vừa qua.

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường có tình trạng cây xanh ngã đổ gồm Hoàng Diệu, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Thái Nguyên (đều ở phường Nha Trang)...

Ông Nghiệp cho hay công tác duy tu, cắt tỉa cây xanh thường được triển khai trước mỗi mùa mưa bão nhằm đảm bảo tầm nhìn, giữ bóng mát, giảm thiểu nguy cơ ngã đổ, tuy nhiên dù kiểm tra và cắt tỉa định kỳ nhưng diễn biến thời tiết bất thường cùng lượng mưa lớn khiến một số cây phát triển quá nhanh hoặc gặp sự cố phát sinh ngoài ý muốn.

Vụ nhiều cây xanh cổ thụ ở Nha Trang bật gốc sau mưa lớn: Rà soát lại toàn bộ cây trên địa bàn - Ảnh 2.

Một cây xanh ở đường Thái Nguyên (phường Nha Trang) cũng bị bật gốc vào sáng 10-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Về phản ánh của người dân, nhiều gốc cây sau khi bật lên chỉ lộ ra vài chùm rễ loe ngoe trên nền đất xốp rất nông ở vỉa hè, ông Nghiệp cho rằng hệ thống rễ cây vốn dĩ nằm sâu dưới lòng đất, nhưng do lực tác động mạnh khi cây ngã nên phần rễ bị đứt gãy.

Một số trường hợp cây ngã bắt nguồn từ việc phần gốc bị mục ngầm bên dưới do côn trùng hoặc các tác động khách quan khác, những tổn thương này rất khó phát hiện từ bên ngoài khi tán cây vẫn xanh tốt, chỉ đến khi gặp mưa lớn và ngoại lực tác động mạnh, phần rễ suy yếu không còn chịu được lực mới dẫn đến ngã đổ.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa như việc bó vỉa hè, thi công hạ tầng đường sá, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước hay đào xới đất xung quanh vô tình cũng tác động ít nhiều đến sự phát triển ổn định của bộ rễ cây.

Hiện công nhân môi trường đã khảo sát những tuyến đường có dấu hiệu cây xanh ngã đổ để gia cố, chèn chống, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phát hiện cây xanh nguy cơ bật gốc, hãy báo ngay cho chính quyền

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai rà soát toàn bộ cây xanh ở phường, các cây xanh có rủi ro ngã, đổ sẽ được nhổ để trồng cây mới.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, khi người dân phát hiện cây xanh có nguy cơ bật gốc, dễ ngã đổ hãy báo ngay cho phường để xử lý kịp thời.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Mưa lớn thiên tai gió mạnh Nha Trang Cây xanh

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