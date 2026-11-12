Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra bộ rễ loe ngoe, chính quyền nói gì?

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
và 1 tác giả khác
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều cây xanh ở Nha Trang bật gốc, để lộ bộ rễ nông, yếu ớt. Tại Đà Nẵng, hàng trăm cây xanh cũng ngã đổ.

Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra chùm rễ loe ngoe - Ảnh 1.

Một cây xanh trên đường Bạch Đằng (phường Nha Trang) bị ngã đổ vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 12-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang - cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa lớn gây ra.

Nhiều cây xanh ở Nha Trang bật gốc sau mưa lớn

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong những ngày qua, nhiều cây xanh tại khu vực trung tâm Nha Trang ngã đổ do mưa lớn, gió mạnh. Đáng chú ý, theo quan sát của phóng viên và phản ánh của người dân, nhiều gốc cây sau khi bật lên chỉ lộ ra vài chùm rễ loe ngoe trên nền đất xốp rất nông ở vỉa hè.

Người dân và dư luận cũng hoài nghi về việc hiện thời tiết chỉ mưa lớn và gió mạnh nhưng cây xanh đã ngã đổ, vậy làm sao chống chọi trong mưa bão?

Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra chùm rễ loe ngoe - Ảnh 2.

Nhiều gốc cây xanh trên địa bàn Nha Trang bị vây quanh bởi gạch, đá lát vỉa hè - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trả lời, ông Nguyễn Hùng Thanh cho hay những cây xanh bị ngã đổ do mưa lớn trong những ngày qua đa số là cây phượng. Cây này có bộ rễ yếu, kém phát triển, đồng thời bề mặt trồng bị phủ kín bởi đá ốp vỉa hè, bê tông nên rễ cây rất khó phát triển.

Ông Thanh nói Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang không trồng những cây xanh bị ngã đổ nêu trên, mà đa số do các ban quản lý dự án, đơn vị khác trồng. Công ty ông chỉ đảm nhận phần chăm sóc, cắt tỉa.

Cũng theo vị giám đốc này, ngoài mưa lớn, gió mạnh khiến cây xanh ngã, đổ, nguyên nhân có thể trong quá trình thi công vỉa hè, ống nước, cáp ngầm... các đơn vị thi công đã tác động ít nhiều vào phần rễ cây.

Về giải pháp, ông Thanh cho hay đơn vị sẽ phối hợp các trung tâm sự nghiệp công của mỗi phường để lên phương án rà soát, kiểm tra toàn bộ cây xanh trên địa bàn.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết những cây xanh bật gốc trong nhiều ngày qua đa số là cây bị thối rễ. Khi cây đổ xuống đường, phần rễ gốc chính bị đứt nằm dưới đất, còn lại phần rễ chùm loe ngoe.

Một yếu tố khác là cây xanh trồng trong đường phố, đô thị không thể phát triển toàn diện như cây xanh trồng ở các địa hình khác vì còn ảnh hưởng bởi đường ống nước, cáp ngầm, vỉa hè, đường dây điện... nên bộ rễ không thể phát triển tốt nhất.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bị ngã đổ sau một đợt mưa

Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra chùm rễ loe ngoe - Ảnh 3.

Cây xanh bị bật gốc trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh: KHÁNH CÔNG

Theo báo cáo nhanh của Chi cục quản lý Tài nguyên nước và thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, tính đến 4h sáng 12-11, đợt mưa lớn những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Tại khu vực đô thị, mưa gió làm sập mái che chợ Đống Đa (phường Hải Châu), gãy đổ trụ điện, cây xanh và khiến một số công trình có nguy cơ mất an toàn.

Ngày 11-11, gió lốc mạnh đã làm tốc mái nhà, hư hỏng tài sản của 3 hộ dân ở thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong đợt mưa này, gió lớn đã khiến hàng trăm cây xanh ở TP Đà Nẵng bị ngã đổ. Theo thống kê, cây xanh do Sở Xây dựng quản lý có 152 cây ngã đổ; 7 cây gãy ngang thân; 262 cây nghiêng thân, chớm gốc. Sau khi thực hiện khắc phục, 44 cây bị hư hại hoàn toàn phải giải tỏa.

Cây xanh do địa phương quản lý có 134 cây ngã đổ (phường Cẩm Lệ 32 cây, Hòa Khánh 25 cây, Tam Kỳ 10 cây, Hội An Đông 6 cây, An Hải 30 cây, Hải Châu 12 cây, An Khê 6 cây, Sơn Trà 13 cây, Ngũ Hành Sơn 7 cây).

Trong khi đó, một số khu vực miền núi như Trà My, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Vân, Phước Chánh ghi nhận nhiều điểm sạt lở đất, ngập lụt, ảnh hưởng nhà dân và giao thông.

Riêng xã Trà My có 12 điểm ngập, nước tràn vào nhà 67 hộ dân và 10 điểm sạt lở; xã Trà Linh ước tính khối lượng đất sạt lở khoảng 2.000m³.

Các địa phương đã sơ tán 214 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, chủ yếu tại khu vực huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng).

Thủy điện Sông Tranh 2, hồ Phú Ninh thông báo xả lũ

Đến 4h ngày 12-11, hầu hết các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tích đầy nước, một số hồ chứa còn thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Trong ngày 12-11, Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh, bắt đầu từ 14h chiều cùng ngày, với lưu lượng điều tiết qua tràn xả sâu từ 30 - 700m3/s.

Công ty Thủy điện Sông Tranh cũng thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 từ 15h chiều 12-11, với lưu lượng xả qua tràn từ 70 - 1.000m3/s. Trước đó, từ 10h ngày 11-11, thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã vận hành điều tiết.

Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra bộ rễ loe ngoe, chính quyền nói gì? - Ảnh 4.Thủy điện Sông Ba Hạ xả điều tiết lũ, hạ du khẩn trương ứng phó

Thủy điện Sông Ba Hạ đã mở 6 cửa xả tràn, đưa tổng lưu lượng nước về hạ du lên 886m³/s, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu sông Ba. Các địa phương phía Đông Đắk Lắk (trước là Phú Yên) khẩn trương sơ tán dân để ứng phó.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN HOÀNG - TRẦN THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cây xanh Mưa lớn Vỉa hè Nha Trang cây bật gốc Khánh Hòa

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất