Nhiều cây xanh bật gốc sau mưa lớn, lộ ra bộ rễ loe ngoe, chính quyền nói gì?

Một cây xanh trên đường Bạch Đằng (phường Nha Trang) bị ngã đổ vào sáng 11-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 12-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hùng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang - cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa lớn gây ra.

Nhiều cây xanh ở Nha Trang bật gốc sau mưa lớn

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trong những ngày qua, nhiều cây xanh tại khu vực trung tâm Nha Trang ngã đổ do mưa lớn, gió mạnh. Đáng chú ý, theo quan sát của phóng viên và phản ánh của người dân, nhiều gốc cây sau khi bật lên chỉ lộ ra vài chùm rễ loe ngoe trên nền đất xốp rất nông ở vỉa hè.

Người dân và dư luận cũng hoài nghi về việc hiện thời tiết chỉ mưa lớn và gió mạnh nhưng cây xanh đã ngã đổ, vậy làm sao chống chọi trong mưa bão?

Nhiều gốc cây xanh trên địa bàn Nha Trang bị vây quanh bởi gạch, đá lát vỉa hè - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trả lời, ông Nguyễn Hùng Thanh cho hay những cây xanh bị ngã đổ do mưa lớn trong những ngày qua đa số là cây phượng. Cây này có bộ rễ yếu, kém phát triển, đồng thời bề mặt trồng bị phủ kín bởi đá ốp vỉa hè, bê tông nên rễ cây rất khó phát triển.

Ông Thanh nói Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Nha Trang không trồng những cây xanh bị ngã đổ nêu trên, mà đa số do các ban quản lý dự án, đơn vị khác trồng. Công ty ông chỉ đảm nhận phần chăm sóc, cắt tỉa.

Cũng theo vị giám đốc này, ngoài mưa lớn, gió mạnh khiến cây xanh ngã, đổ, nguyên nhân có thể trong quá trình thi công vỉa hè, ống nước, cáp ngầm... các đơn vị thi công đã tác động ít nhiều vào phần rễ cây.

Về giải pháp, ông Thanh cho hay đơn vị sẽ phối hợp các trung tâm sự nghiệp công của mỗi phường để lên phương án rà soát, kiểm tra toàn bộ cây xanh trên địa bàn.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết những cây xanh bật gốc trong nhiều ngày qua đa số là cây bị thối rễ. Khi cây đổ xuống đường, phần rễ gốc chính bị đứt nằm dưới đất, còn lại phần rễ chùm loe ngoe.

Một yếu tố khác là cây xanh trồng trong đường phố, đô thị không thể phát triển toàn diện như cây xanh trồng ở các địa hình khác vì còn ảnh hưởng bởi đường ống nước, cáp ngầm, vỉa hè, đường dây điện... nên bộ rễ không thể phát triển tốt nhất.

Hàng trăm cây xanh ở Đà Nẵng bị ngã đổ sau một đợt mưa

Cây xanh bị bật gốc trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh: KHÁNH CÔNG

Theo báo cáo nhanh của Chi cục quản lý Tài nguyên nước và thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, tính đến 4h sáng 12-11, đợt mưa lớn những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Tại khu vực đô thị, mưa gió làm sập mái che chợ Đống Đa (phường Hải Châu), gãy đổ trụ điện, cây xanh và khiến một số công trình có nguy cơ mất an toàn.

Ngày 11-11, gió lốc mạnh đã làm tốc mái nhà, hư hỏng tài sản của 3 hộ dân ở thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong đợt mưa này, gió lớn đã khiến hàng trăm cây xanh ở TP Đà Nẵng bị ngã đổ. Theo thống kê, cây xanh do Sở Xây dựng quản lý có 152 cây ngã đổ; 7 cây gãy ngang thân; 262 cây nghiêng thân, chớm gốc. Sau khi thực hiện khắc phục, 44 cây bị hư hại hoàn toàn phải giải tỏa.

Cây xanh do địa phương quản lý có 134 cây ngã đổ (phường Cẩm Lệ 32 cây, Hòa Khánh 25 cây, Tam Kỳ 10 cây, Hội An Đông 6 cây, An Hải 30 cây, Hải Châu 12 cây, An Khê 6 cây, Sơn Trà 13 cây, Ngũ Hành Sơn 7 cây).

Trong khi đó, một số khu vực miền núi như Trà My, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Vân, Phước Chánh ghi nhận nhiều điểm sạt lở đất, ngập lụt, ảnh hưởng nhà dân và giao thông.

Riêng xã Trà My có 12 điểm ngập, nước tràn vào nhà 67 hộ dân và 10 điểm sạt lở; xã Trà Linh ước tính khối lượng đất sạt lở khoảng 2.000m³.

Các địa phương đã sơ tán 214 hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, chủ yếu tại khu vực huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng).

Thủy điện Sông Tranh 2, hồ Phú Ninh thông báo xả lũ Đến 4h ngày 12-11, hầu hết các hồ thủy lợi lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tích đầy nước, một số hồ chứa còn thấp hơn mực nước dâng bình thường. Trong ngày 12-11, Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh, bắt đầu từ 14h chiều cùng ngày, với lưu lượng điều tiết qua tràn xả sâu từ 30 - 700m3/s. Công ty Thủy điện Sông Tranh cũng thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 từ 15h chiều 12-11, với lưu lượng xả qua tràn từ 70 - 1.000m3/s. Trước đó, từ 10h ngày 11-11, thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã vận hành điều tiết.