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Sẽ đề xuất danh mục các loài cây xanh đô thị giảm bụi mịn, hấp thụ khí thải

tác giả
NGUYỄN HẠNH
NGUYỄN HẠNH
NGUYỄN HẠNH

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sẽ nghiên cứu các loài cây có khả năng giảm bụi mịn trong không khí, hấp thụ khí thải, tán lá rộng, phù hợp điều kiện đô thị và xây dựng danh mục khuyến nghị các loài cây xanh đô thị phù hợp.

Nghiên cứu, đề xuất danh mục các loài cây xanh đô thị giảm bụi mịn, hấp thụ khí thải - Ảnh 1.

Hoa giấy trồng bên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nêu trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp phần khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch do Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Hồng Lượng ký, cục sẽ xây dựng chương trình trồng cây xanh và phát triển không gian công cộng xanh tại đô thị giai đoạn 2026 - 2030.

Với chương trình này, cục sẽ nghiên cứu các loài cây có khả năng giảm bụi mịn trong không khí, hấp thụ khí thải, tán lá rộng, phù hợp điều kiện đô thị và xây dựng danh mục khuyến nghị các loài cây xanh đô thị phù hợp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tại các tỉnh, thành phố nhằm phát triển không gian công cộng xanh, vành đai xanh, hành lang xanh và công viên, đặc biệt tại các đô thị lớn hoặc có nguy cơ ô nhiễm không khí cao. 

Trong đó, cục chủ trì hợp phần xác định cơ cấu cây trồng góp phần giảm ô nhiễm môi trường không khí và phối hợp tham gia vào quá trình thiết kế cảnh quan không gian công cộng đô thị.

Dự kiến trong quý 4 năm nay, cục sẽ trình chương trình nói trên cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng nghiên cứu, đánh giá vai trò của rừng, cây xanh trong cải thiện chất lượng không khí. 

Với nhiệm vụ này, cục tổ chức, đặt hàng nghiên cứu, đánh giá vai trò, năng lực góp phần giảm lượng bụi PM2.5, PM10, hấp thụ khí thải và khả năng điều hòa vi khí hậu của các loại rừng, hệ thống cây xanh đô thị và lượng hóa lợi ích môi trường không khí của rừng, cây xanh. 

Sau đó chuyển giao, phổ biến kết quả nghiên cứu và hướng dẫn kỹ thuật tới địa phương, chủ rừng và các bên liên quan.

Nhiệm vụ này được cục phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, sở nông nghiệp và môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Ngoài nghiên cứu cây xanh, kế hoạch của cục cũng tập trung kiểm soát hoạt động đốt sinh khối, đốt thực bì, đốt nương rẫy và giảm phát thải từ cháy rừng. Đây là những nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến bụi, khí thải phát sinh trong hoạt động lâm nghiệp.

Để giám sát, cục sẽ phối hợp ứng dụng AI, viễn thám, thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát, phát hiện sớm điểm đốt mở và cháy rừng.

- Ảnh 1.Hình ảnh trụ đường sắt đô thị, hầm chui ở Hà Nội được phủ cây xanh, thêm mảng xanh cho thành phố

Những trụ đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ... đang được thành phố Hà Nội trồng cây để bổ sung mảng xanh đô thị.

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NGUYỄN HẠNH
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    Chủ đề: danh mục Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm giảm bụi mịn hấp thụ khí thải cây xanh đô thị

    Dòng sự kiện: Ô nhiễm không khí

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