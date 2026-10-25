Hình ảnh trụ đường sắt đô thị, hầm chui ở Hà Nội được phủ cây xanh, thêm mảng xanh cho thành phố

Trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi được trồng cây xanh - Ảnh: DANH KHANG

Sở Xây dựng Hà Nội bắt đầu thí điểm trồng cây leo quanh trụ đường sắt đô thị, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt và cây rủ dọc thành hầm chui để bổ sung mảng xanh, cải thiện cảnh quan.

Trước mắt, sở này giao đơn vị chuyên môn thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi đoạn trước tòa nhà Royal City, hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và số 69 Lý Thường Kiệt.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ba trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi đã được trồng cây xanh. Để triển khai, công nhân lắp đặt các khung giàn thép bao quanh thân trụ, tạo khoảng cách phù hợp giữa giàn và bề mặt bê tông, vừa tạo không gian cho cây phát triển, vừa thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo trì.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, công nhân đã cải tạo các khu vực trồng cây. Một số diện tích cây cũ đã già cỗi được bóc tách để thay thế bằng hàng trúc trồng dọc hai bên đầu cầu vượt.

Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, công tác trồng cây chưa được triển khai. Theo phương án đã công bố, các chậu cây sẽ được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m.

Ba trụ đường sắt đô thị được trồng cây xanh - Ảnh: DANH KHANG - NAM ANH

Anh Hoàng Anh Khang ở Hoàng Mai, Hà Nội đánh giá việc phủ xanh các mảng bê tông như trụ đường sắt đô thị, hầm chui, cầu vượt… góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian xanh và giúp đô thị trở nên dễ chịu hơn.

"Hà Nội đông đúc, mật độ xây dựng cao nên cần trồng thêm nhiều cây xanh để cải thiện môi trường, giúp không khí trong lành và cảnh quan xanh, sạch, đẹp hơn", anh Khang chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phan Danh Xuân ở Khương Đình, Hà Nội mong thành phố sớm nhân rộng mô hình này tại nhiều tuyến đường và khu vực công cộng.

Theo ông, những nơi có điều kiện trồng cây xanh nên được tận dụng để tăng diện tích phủ xanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, giảm cảm giác khô cứng của các công trình bê tông và mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

Hàng tre trồng dọc hai bên mái ta luy cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ - Ảnh: NAM ANH

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu hiện chưa được triển khai, theo phương án đã công bố, các chậu cây sẽ được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m - Ảnh: NAM ANH

Trước đợt thí điểm này, hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long có cây cúc tần Ấn Độ rủ xuống thành hầm - Ảnh: DANH KHANG

Những dây cúc tần Ấn Độ được trồng từ nhiều năm trước nay đã phát triển xanh tốt, buông rủ dọc thành hầm chui Trung Hòa - Ảnh: DANH KHANG

Theo kế hoạch, các mảng xanh cũng được cải tạo tại một số nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và số 69 Lý Thường Kiệt. Trong ảnh là nhà chờ xe buýt trên đường Khuất Duy Tiến được phủ xanh bằng hoa giấy - Ảnh: DANH KHANG

Việc thí điểm nằm trong định hướng bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố của Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG