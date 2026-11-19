Xe hơi đậu dày đặc xung quanh đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 19-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biến đơn vị này đã có thông báo truyền thông dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh này.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc xây dựng nghị quyết mới nhằm thống nhất mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Khánh Hòa sau khi sáp nhập tỉnh, thay thế các quy định trước đây của Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Theo dự thảo, mức phí sử dụng hè phố để kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trông giữ phương tiện và mục đích tương tự được chia theo khu vực và chiều rộng hè phố.

Trong đó, tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Phan Rang, Ninh Chử, Đông Hải, Bảo An và Đô Vinh, mức thu dự kiến là 20.000 đồng/m²/tháng đối với hè phố rộng đến 3m và 25.000 đồng/m²/tháng đối với vỉa hè rộng trên 3m.

Tại các phường, xã và đặc khu còn lại, mức thu là 10.000 đồng và 15.000 đồng/m²/tháng.

Đối với việc sử dụng lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu, hàng hóa, thi công, sửa chữa công trình hoặc đào, lắp đặt, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật, mức thu dự kiến là 45.000 đồng/m²/tháng trên toàn tỉnh.

Vỉa hè trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) là nơi tập trung đông du khách và nhiều cửa hàng kinh doanh - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Riêng việc sử dụng lòng đường để đỗ ô tô tại các tuyến đường được phép thu phí thuộc 4 phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, mức thu dự kiến là 20.000 đồng/xe trong 2 giờ đầu, giờ thứ ba trở đi, phí được tính 40.000 đồng/xe/giờ.

Các trường hợp áp dụng gồm các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Sau khi dự thảo nghị quyết nêu trên được một số trang mạng xã hội Facebook thông tin, nhiều ý kiến cho rằng mức thu phí này có phần hơi cao, mong muốn điều chỉnh.

Về việc này, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng mức thu phí trên được tính toán dựa theo các quy định hiện hành và hiện chỉ tăng thêm một ít dựa theo chỉ số CPI của tỉnh (chỉ số giá tiêu dùng phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả của các nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng phổ biến tại từng địa phương qua thời gian - PV).

Theo vị này, đây mới là dự thảo và hiện đã gửi cho các địa phương, sở, ngành đơn vị liên quan để lý ý kiến.

Nộp phí nhưng phải tuân thủ các quy định liên quan Cũng theo dự thảo, việc nộp phí sử dụng vỉa hè, lòng đường đậu xe hơi không thay thế trách nhiệm thực hiện các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng vượt diện tích, thời gian hoặc không đúng mục đích được phép thì ngoài việc nộp phí đối với phần diện tích, thời gian được phép sử dụng còn bị xử lý đối với hành vi vi phạm theo quy định.