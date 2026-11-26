Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị toàn quốc về công tác quy định nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 24 và 25-11.

Trong chỉ thị gửi tới hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ nhằm thúc đẩy công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Ông Tập nêu rõ cần kiên trì lấy quy định nội bộ làm phương thức quản lý cơ bản, tập trung khắc phục những điểm còn thiếu sót, đồng thời chú trọng hơn đến tính đồng bộ, công tác giáo dục, khâu thực thi và sự gắn kết giữa quy định của Đảng với pháp luật nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Thái Kỳ cũng yêu cầu tăng cường tính ràng buộc, thực hiện nghiêm trách nhiệm thi hành quy định, nâng cao hiệu quả thực thi và hoàn thiện cơ chế triển khai các quyết sách quan trọng của Trung ương.

Chống tham nhũng quyết liệt, đối mặt thách thức lớn

Trong bài viết trên Nhân Dân Nhật Báo ngày 25-11, chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Đường Phương Dụ đánh giá chiến dịch chống tham nhũng kể từ Đại hội XVIII đến nay "có mức độ quyết liệt chưa từng có".

Với nguyên tắc không có vùng cấm, không bỏ sót và không khoan nhượng, Trung Quốc đã triển khai đồng thời các biện pháp "đả hổ", "đập ruồi" và "săn cáo", để xử lý tham nhũng ở cấp cao, cấp cơ sở, cũng như truy bắt các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, thể hiện tinh thần "làm mất lòng hàng trăm, hàng nghìn người để không phụ lòng 1,4 tỉ dân".

Dù vậy, ông Đường cũng dẫn lại nhận định trong văn kiện của Hội nghị Trung ương 5 khóa XX rằng công tác quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện đang đối mặt với nhiều vấn đề mới.

Trong đó năng lực cầm quyền, trình độ lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ và khả năng chống tham nhũng, ngăn ngừa suy thoái của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều đứng trước những thách thức lớn.

Từ sau Đại hội XVIII đến tháng 6-2026, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành mới, hoặc sửa đổi 2.674 văn bản quy định nội bộ, tương đương 79% tổng số quy định hiện hành, đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả thực thi, công tác giám sát và trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Đảng.

Tối 24-11 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải đã họp mở rộng, thông báo Bí thư Thành ủy Trần Cát Ninh đang bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo tờ Giải Phóng Nhật Báo, vụ điều tra cho thấy quyết tâm của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, với ông Tập Cận Bình làm hạt nhân, trong công cuộc quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, phát đi thông điệp tiếp tục chống tham nhũng không khoan nhượng.

Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương Đường Phương Dụ - Ảnh: TÂN HOA XÃ



Công tác chống tham nhũng tại Thượng Hải vốn đối mặt nhiều thách thức do quy mô tài sản nhà nước do địa phương quản lý rất lớn và đặc thù của một trung tâm tài chính, nơi các mối quan hệ giữa giới chính trị, kinh doanh và tài chính đan xen phức tạp.

Trong hơn bốn năm ông Trần Cát Ninh lãnh đạo Thượng Hải, nhiều vụ việc liên quan đến tham nhũng trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, tài chính - tín dụng và y tế đã lần lượt bị điều tra.

Năm 2023, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân TP Thượng Hải Đổng Vân Hổ bị điều tra, sau đó bị tuyên án tù chung thân vì nhận hối lộ và liên quan đến các hoạt động cho vay, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kinh doanh và bố trí nhân sự.

Đến tháng 6-2025, chính ông Trần Cát Ninh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy truyền đạt quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Chi Tùng, cựu Bí thư Khu ủy Khu mới Phố Đông.

Một năm sau, ông Chu bị tuyên án tử hình hoãn thi hành hai năm vì nhận hối lộ.

Biến động nhân sự trước Đại hội XXI

Ông Trần Cát Ninh là trường hợp thứ tư trong số 24 thành viên ban đầu của Bộ Chính trị khóa XX bị điều tra hoặc xử lý kỷ luật, nối tiếp các ông Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Từng theo học chuyên ngành kỹ thuật môi trường tại Đại học Thanh Hoa, rồi lần lượt đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, Bộ trưởng Bảo vệ môi trường và Thị trưởng Bắc Kinh, ông Trần Cát Ninh thuộc nhóm cán bộ có nền tảng chuyên môn được trọng dụng ở thời ông Tập Cận Bình.

Trước khi bị điều tra, ông được giới quan sát xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội XXI dự kiến tổ chức năm 2027.

Việc liên tiếp có đến bốn ủy viên Bộ Chính trị bị điều tra hoặc xử lý kỷ luật là diễn biến chưa từng có trên chính trường Trung Quốc trong hơn 30 năm qua.

Các tiền lệ cho thấy khi một lãnh đạo địa phương đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị bị miễn chức, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thường đưa ra phương án bổ sung nhân sự chính thức hoặc tạm quyền ngay để ổn định tổ chức.

Theo báo Sing Tao, phương án nhân sự tại Thượng Hải có thể sẽ được xem xét tại cuộc họp tiếp theo của Bộ Chính trị Trung Quốc.

Việc lựa chọn người thay thế ông Trần Cát Ninh cũng được cho sẽ ảnh hưởng đến quá trình bố trí nhân sự cấp cao tại Đại hội XXI năm 2027.