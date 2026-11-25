Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) cùng hai đồng nghiệp Trung Quốc Tang Hongbo và Wu Yi tại buổi họp báo ở Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 24-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Tân Hoa xã, tàu Thần Châu - 24 chở ông Ali cùng hai phi hành gia Trung Quốc rời bệ phóng Tửu Tuyền lúc 8h18 ngày 25-11 giờ Bắc Kinh, tức 7h18 giờ Việt Nam.



Tên lửa Trường Chinh - 2F đưa tàu lên cao, rồi tách ra khoảng 10 phút sau khi cất cánh. Tàu đi vào quỹ đạo dự kiến, ba thành viên phi hành đoàn đều trong tình trạng tốt. Tân Hoa xã sau đó xác nhận Thần Châu - 24 đã ghép nối thành công với Thiên Cung trong cùng ngày.

Ông Ali, 40 tuổi, bay cùng chỉ huy Tang Hongbo và kỹ sư Wu Yi. Đây là chuyến bay đầu tiên có cả phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Ali cũng là người Pakistan đầu tiên lên quỹ đạo. Khác với các đồng nghiệp làm nhiệm vụ dài ngày, ông dự kiến chỉ ở lại Thiên Cung khoảng 5-10 ngày để thực hiện thí nghiệm, rồi trở về Trái đất.

Để chuẩn bị, ông trải qua bảy tháng huấn luyện tại Bắc Kinh. Ngoài kiến thức về tàu và trạm vũ trụ, ông phải học thao tác thí nghiệm, xử lý tình huống khẩn cấp và phối hợp với các thành viên còn lại.

Tiếng Trung cũng nằm trong chương trình đào tạo, tập trung vào khẩu lệnh và thuật ngữ dùng trong nhiệm vụ. Tại buổi gặp báo chí trước chuyến bay, ông Ali cho biết đã có thể giao tiếp bằng tiếng Trung với đồng nghiệp.

Thần Châu - 24 rời khỏi bệ phóng sáng nay 25-11 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trên Thiên Cung, ông đảm nhận vai trò chuyên gia phụ trách thí nghiệm, lắp đặt mẫu và thiết bị, thực hiện các nội dung nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và Pakistan.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết nhiệm vụ có bốn dự án hợp tác về công nghệ sinh học và vật liệu. Ông Ali còn thực hiện một thí nghiệm liên quan đến vi khuẩn lam quang hợp, nhóm vi sinh vật có thể sử dụng ánh sáng để tạo chất hữu cơ.

Theo China Daily, chỉ huy Tang Hongbo, 51 tuổi, từng lên Thiên Cung trong nhiệm vụ Thần Châu - 12 năm 2021 và chỉ huy Thần Châu - 17 năm 2023. Chuyến bay này đưa ông trở thành phi hành gia đầu tiên đến trạm ba lần. Kỹ sư Wu Yi, 39 tuổi, lần đầu bay vào vũ trụ.

Ông Ali sẽ trở về cùng hai thành viên phi hành đoàn Thần Châu - 23 sau đợt bàn giao trên trạm. Thành viên còn lại của nhóm này, ông Zhu Yangzhu, tiếp tục ở trên Thiên Cung, hướng tới nhiệm vụ kéo dài một năm.

Tàu Thần Châu 20 trở về Trái đất an toàn sau sự cố hy hữu trên quỹ đạo Ngày 19-1, khoang trở về tàu Thần Châu 20 đã hạ cánh an toàn sau 270 ngày trên quỹ đạo, kết thúc nhiệm vụ kéo dài ngoài kế hoạch do sự cố va chạm với mảnh vỡ không gian.



