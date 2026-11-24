Tàu vũ trụ Thần Châu 23 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, thành phố Tửu Tuyền, Trung Quốc ngày 24-5 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 24-11, Trung Quốc công bố danh sách ba phi hành gia tham gia sứ mệnh Thần Châu 24, gồm phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (40 tuổi) và hai phi hành gia Trung Quốc là Tang Hongbo (51 tuổi), Wu Yi (39 tuổi).

Tàu vũ trụ dự kiến được phóng vào sáng 25-11 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, miền tây bắc Trung Quốc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông tin ông Ali sẽ làm việc trên trạm vũ trụ trong thời gian ngắn, chủ yếu thực hiện các thí nghiệm khoa học thuộc chương trình hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan, đồng thời tham gia các công việc thường nhật trên trạm.

Cụ thể, phi hành gia Pakistan sẽ thực hiện 4 dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và vật liệu, trong đó có thí nghiệm trên quỹ đạo với các vi sinh vật quang hợp.

Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) sẽ cùng hai phi hành gia Trung Quốc Tang Hongbo (giữa) và Wu Yi sẽ tham gia sứ mệnh không gian có người lái mới nhất của Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Ali sẽ trở về Trái đất bằng tàu Thần Châu 23.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa một phi hành gia nước ngoài tham gia chuyến bay lên trạm vũ trụ Thiên Cung cùng các phi hành gia trong nước.

Sứ mệnh đánh dấu bước triển khai cụ thể thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực không gian được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2-2025, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu và thám hiểm vũ trụ.

Trong số ba thành viên phi hành đoàn, ông Tang Hongbo là người duy nhất từng tham gia các chuyến bay vào không gian. Với hai sứ mệnh trước đó, ông sẽ trở thành phi hành gia đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung lần thứ ba.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2030. Trong khi đó, Mỹ cũng đang thúc đẩy chương trình chinh phục Mặt trăng của NASA, với kế hoạch đưa người trở lại bề mặt thiên thể này vào năm 2028.