Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) - Ảnh: VCG

Theo báo South China Morning Post, người dân ở miền bắc Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước và gián đoạn nguồn cung nước do hoạt động khai thác vàng và đất hiếm không được kiểm soát ở khu vực thượng nguồn, thuộc đông bắc Myanmar.

Hoạt động khai thác này khiến một số phụ lưu sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng, với nồng độ asen (thạch tín) vượt ngưỡng an toàn.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25-11, phóng viên Hãng tin AFP đặt câu hỏi: "Thái Lan đang tiến hành đàm phán về tình trạng ô nhiễm do các mỏ khai thác ở Myanmar gây ra. Một số mỏ này do các công ty Trung Quốc vận hành.

Theo thông tin được biết, Thái Lan đã đề nghị đóng cửa các khu mỏ trong 6 tháng. Trung Quốc có ủng hộ đề nghị này của Thái Lan không? Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty Trung Quốc ngừng hoạt động khai thác khoáng sản tại Myanmar hay chưa?".

Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói: "Là nước láng giềng hữu nghị của Thái Lan và Myanmar, Trung Quốc đang theo dõi sát vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại phụ lưu sông Mekong dọc biên giới Thái Lan - Myanmar.

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Thái Lan và Myanmar để tăng cường phối hợp trong quản lý tài nguyên nước, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông Mekong.

Chúng tôi hy vọng Thái Lan và Myanmar sẽ tận dụng tốt cơ chế nhóm công tác chung để tiến hành điều tra thực địa. Trung Quốc sẽ cử chuyên gia tham gia và hỗ trợ kỹ thuật".

Ông Quách nhấn mạnh rằng Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp nước này hoạt động ở nước ngoài tuân thủ pháp luật và quy định sở tại, đồng thời phản đối mọi hành vi gây tổn hại đến môi trường sinh thái.

"Vấn đề ô nhiễm nguồn nước có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện địa chất, biến đổi khí hậu và hoạt động của con người.



Chúng ta cần xác định nguyên nhân gốc rễ và áp dụng các biện pháp có mục tiêu trên tinh thần khoa học, chuyên môn và khách quan, tránh đưa ra kết luận hoặc đánh giá một cách vội vàng" - ông Quách kết lại.