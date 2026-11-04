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Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) gồm Trung Quốc và 5 nước ASEAN vừa diễn ra tại Bắc Kinh ngày 4-11.

Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh - Ảnh 1.

Bộ trưởng các nước cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương tại hội nghị ngày 4-11 ở Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại hội nghị MLC lần thứ 11.

Hội nghị được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 4-11, với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Lào, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Quốc gia, Đầu tư và Quan hệ Kinh tế đối ngoại Myanmar.

Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác MLC kể từ hội nghị lần thứ 10 (tháng 8-2025). Trong đó nhất là việc triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023 - 2027, thể hiện rõ nét qua tăng trưởng kim ngạch thương mại cũng như việc triển khai các dự án cụ thể sử dụng Quỹ đặc biệt MLC. 

Bên cạnh đó, hợp tác MLC cũng đạt nhiều tiến triển tích cực trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin thủy văn, ứng phó lũ lụt, hạn hán, bảo vệ môi trường, hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. 

Các bộ trưởng cũng nhất trí về một số phương hướng, ưu tiên hợp tác MLC trong giai đoạn tới nhằm góp phần bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thách thức, khu vực Mekong - Lan Thương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. 

Những chuyển biến mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để các nước nâng cao năng lực thích ứng, phát huy lợi thế bổ trợ và gia tăng tính kết nối, liên kết. 

Trên cơ sở đó, trưởng đoàn Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động MLC giai đoạn 2023 - 2027. Phía Việt Nam đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế và kết quả hợp tác thành các động lực phát triển thực chất, có tính lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước thành viên.

Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: VOV

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Việt Nam đề xuất tập trung xây dựng khu vực Mekong - Lan Thương tự cường, đổi mới, tăng cường kết nối khu vực. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp giữa MLC và các cơ chế khu vực, cơ chế hợp tác Mekong khác. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và đặt con người ở trung tâm của hợp tác MLC.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. 

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác thời gian qua, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương mỗi bên để triển khai các cam kết cấp cao và một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh - Ảnh 4.
Bộ trưởng Trung Quốc và 5 nước Mekong họp tại Bắc Kinh - Ảnh 5.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: VOV, TTXVN

Mekong là một trong những con sông lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua 5 nước Đông Nam Á. Đoạn chảy trên lãnh thổ Trung Quốc dài khoảng 2.100km, được gọi với cái tên Lan Thương.

Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) được thành lập năm 2015, gồm 6 nước ven sông Mekong - Lan Thương là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

- Ảnh 1.Tổng lãnh sự Đường Lập: 'Cùng chung tay vẽ nên bức tranh mới cho hợp tác Lan Thương - Mekong'

Nhân kỷ niệm 10 năm Cơ chế hợp tác Lan Thương - Mekong trong tuần này, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập có bài viết gửi Tuổi Trẻ Online về những thành quả nổi bật của mối liên kết này.

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DUY LINH
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    Chủ đề: hợp tác Mekong - Lan Thương sông MeKong Trung Quốc

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