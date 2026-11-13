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Vay giùm người yêu gần trăm triệu, chia tay phải trả nợ thay

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Quá tin người yêu, một số bạn trẻ đứng ra vay tiền giùm. Ai ngờ lúc đường ai nấy đi, người kia chặn liên lạc, để lại khoản nợ cùng nỗi ấm ức cho đối phương gánh giùm.

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Lúc yêu, bạn trẻ chi tiền cho nửa kia đủ thứ. Chia tay xong lại hụt hẫng vì khoản nợ còn lại - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Đừng vì yêu mà dễ dàng cho vay tiền, gánh nợ thay người yêu

Xoay quanh bài viết Bắc thang lên hỏi ông trời: Tiền người yêu cũ mượn có đòi được không, nhiều bạn đọc cho rằng tình cảm cần đi cùng sự tỉnh táo, nhất là trong vấn đề tiền bạc.

Từ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Bích Thủy kể từng lo cho người yêu đến từng miếng ăn, cái mặc. Thế nhưng khi chia tay, chị đòi lại tiền thì bị người yêu quay sang trách móc: "Cho được bao nhiêu mà làm quá!".

Bạn đọc biệt danh Thích ăn mì cay kể, bạn từng biết một cô gái vì quá tin người yêu nên đứng ra mượn gần trăm triệu đồng từ người thân quen để giúp anh này làm ăn. 

Ai ngờ đâu khi hai người vừa chia tay, anh ta cắt đứt liên lạc, không trả một đồng.

Cô gái phải chạy vạy khắp nơi, tháng nào cũng trích lương trả nợ. Tinh thần stress, ức chế. Đã vậy cô còn bị người thân nhắc nhở và hỏi "sao dại quá", khiến cô rất xấu hổ.

Trong khi đó, một số bạn đọc chọn cách nói hài hước về chuyện tiền bạc trong tình yêu. Bạn đọc D. và bạn đọc Sao Xẹt cùng quan điểm khi cho rằng tiền đã đem cho người yêu mượn, khi mối tình trở thành tình cũ thì dễ gì đòi được.

Bạn đọc Sao Xẹt chốt hạ "Nếu mà đòi được thì... răng chẳng còn" và khuyên các bạn nữ đừng dại đem hết tiền bạc ra lo lắng cho người yêu. Các bạn nên áp dụng phương pháp "của anh anh xách, của nàng nàng mang".

Không tiết lộ mật khẩu, nhớ lưu lại bằng chứng chuyển khoản

Không ít ý kiến cho rằng nên có ranh giới tiền bạc rõ ràng, tránh để sự tin tưởng và những lời ngọt ngào khiến bản thân rơi vào cảnh vừa mất tình vừa mất tiền.

Bạn đọc Gió Sương nhắn nhủ các bạn nữ cần đặt cuộc đời và hạnh phúc của mình lên hàng đầu, đừng vì tình yêu mà dễ dàng chi tiền hoặc đứng ra vay nợ giúp bạn trai.

"Hãy giữ riêng tài khoản, không tiết lộ mật khẩu, không ký giấy vay thay người yêu. Nếu có lỡ đưa tiền thì nhất định phải lưu lại tin nhắn chuyển khoản, thẳng thắn yêu cầu thời hạn hoàn trả", bạn đọc này chia sẻ.

Cùng quan điểm cần thận trọng khi yêu, chị Lan cho rằng một số người có thể dùng chiêu kể khổ, tỏ ra tội nghiệp để khơi gợi lòng thương của đối phương. Sau đó họ chỉ việc nhận tiền và hưởng thụ.

Bạn đọc Hòa cho rằng tình yêu cần sự quan tâm và trách nhiệm từ cả hai phía. 

"Nếu người đàn ông thật sự yêu bạn, họ sẽ mong muốn được chu cấp cho bạn. Nếu họ chỉ biết nói lời ngon ngọt nhưng không giúp được gì, đó là lợi dụng, không phải tình yêu".

Đồng tình, anh Duy cho rằng nếu đàn ông con trai mà suốt ngày hỏi tiền, phụ thuộc tài chính vào bạn gái thì cần xem lại.

"Đồng tiền làm ra vất vả lắm, nên chi tiêu cho người xứng đáng. Còn với người lấy danh nghĩa tình yêu để lợi dụng thì nên tỉnh táo tránh xa. Thà chia tay, đau khổ rồi có cuộc sống tốt hơn còn hơn là khổ cả đời nếu chung sống với người như vậy", anh chia sẻ.

Anh cũng cảnh báo, không có cái dại nào bằng đem tiền cho người dưng (kể cả là người yêu) mà không biết số tiền đó đi về đâu, có được hoàn trả. "Các bạn nữ hồn nhiên không tính toán, nhưng như vậy lại tạo điều kiện cho người kia lợi dụng, có yêu thương gì đâu", anh nói.

Với bạn đọc biệt danh Yêu Đương Tri Túc, chuyện quà cáp, tiền bạc nên có chừng mực ở giai đoạn yêu đương. "Khi nào về cùng một nhà, đăng ký kết hôn rõ ràng, thích tiêu xài bao nhiêu thì tiêu. Lúc đó thì mặc định chia đều".

Đừng lãng phí thời gian cho người chỉ biết "bào" tiền

Dù mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau, các ý kiến đều cho thấy tiền bạc là vấn đề không thể xem nhẹ trong mối quan hệ. Yêu thương và sẻ chia là cần thiết, nhưng sự tin tưởng không đồng nghĩa việc giao phó toàn bộ tài chính hay gánh thay trách nhiệm của nửa kia.

Anh Minh Ngọc Trần nhắn nhủ: "Nếu lỡ gặp trường hợp đào mỏ, lợi dụng và biến mất như vậy, các cô gái nên rút ra bài học nhớ đời và đừng đi vào vết xe đổ của mình nữa. Một lần là quá đủ. Tương lai, hạnh phúc và thời gian cũng trôi nhanh lắm, đừng lãng phí".

- Ảnh 3.‘Lương tháng 21 triệu xin nghe’: Vợ chồng đu trend kể chuyện ai là ‘nóc nhà’ kiếm tiền

Mạng xã hội rộ lên những đoạn clip anh chồng nhấc máy nghe cuộc gọi từ vợ với giọng điệu ‘Alo, kẻ hèn lương tháng 21 triệu xin nghe’. Trào lưu này đang được các cặp đôi đu theo, biến chuyện thu nhập của chồng thành những màn đối đáp hài hước từ vợ.

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: bóc phốt vay tiền người yêu đòi nợ tình phí

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