Lương cao hơn có đồng nghĩa được quyền lớn tiếng với bạn đời?

Vợ chồng sống với nhau đâu phải ai kiếm nhiều tiền hơn thì người đó có quyền lớn tiếng hơn - Ảnh do AI tạo

Xung quanh bài viết ‘Lương tháng 21 triệu xin nghe’: Vợ chồng đu trend kể chuyện ai là ‘nóc nhà’ kiếm tiền, nhiều bạn đọc đã chia sẻ những góc nhìn khác nhau về chuyện tiền bạc và quyền quyết định trong gia đình.

“Vợ nấu cơm, tôi rửa chén, mỗi người một việc”

Một số bạn cho rằng không nên phân định ai là trụ cột kiếm tiền trong gia đình. Điều này dễ dẫn đến những mâu thuẫn, cãi vã không đáng có.

Bạn đọc Nguyên trăn trở tại sao phải phân định nóc nhà để làm gì. Anh cho rằng chỉ cần vợ chồng cùng hòa thuận, gia đình sẽ ấm êm hạnh phúc.

“Nhà tôi chả cần ai là nóc. Vợ nấu cơm, tôi rửa chén, mỗi người một việc vui vẻ cả nhà”, Nguyên bày tỏ.

Bạn đọc Ngọc Lan nhận định trend chồng nói “lương tháng 21 triệu” nghe vui vậy thôi nhưng nói lên câu chuyện nhiều gia đình đang gặp phải.

Thực tế cuộc sống hôn nhân, tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn uống đủ thứ cứ đổ lên đầu hai vợ chồng. Có khi tới tháng cả hai phải tính tới tính lui.

“Bởi vậy đừng lấy chuyện ai kiếm nhiều hơn ra trêu chọc quá đà, vì phía sau mỗi mức lương đều là mồ hôi và áp lực”, Lan nói.

Bạn đọc K. Hùng cho rằng vợ chồng sống với nhau đâu phải ai kiếm nhiều tiền hơn thì người đó có quyền lớn tiếng hơn. Chồng kiếm 70 triệu đồng cũng được, vợ kiếm 10 triệu đồng cũng chẳng sao.

“Miễn là biết thương nhau, biết chia sẻ, chứ đem tiền ra cân đo hơn thua thì sớm muộn gì cũng mệt”, anh Hùng bộc bạch.

Tiền bạc trong gia đình cần sự tế nhị

Bạn đọc HN cho rằng tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, dễ gây mất lòng nếu vợ chồng thiếu tin tưởng và không rõ ràng trong chi tiêu. "Cái khó của đàn ông là còn tiền là còn tình", bạn đọc này chia sẻ.

Kể câu chuyện của bản thân, bạn đọc Sao Xẹt cho biết ngày trước, vợ ông thất nghiệp và ở nhà tập buôn bán. Vài năm sau, thu nhập của vợ gấp nhiều lần đồng lương còm làm thuê, ba cọc ba đồng của ông.

“Có lần giả vờ bực bội, tôi quát vợ, đưa đây vài trăm triệu đi Sài Gòn chơi vài bữa. Vợ bảo, chờ chút đi ngân hàng rút tiền, nhà không đủ. Tôi nói thế thì thôi, đi nhậu. Tối về vợ bảo tưởng gì hóa ra dọa”, ông kể.

Tuy nhiên, ông chỉ nói đùa chứ không đi nhậu nhẹt gì. Chuyện gia đình ông vẫn để cho vợ tự quyết định. Nhờ vậy, hôn nhân không sóng gió.

Đồng cảm, anh Đào Đức Việt nhận thấy vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là sự thấu hiểu và ghi nhận nỗ lực của đối phương. Theo anh, các cặp đôi đừng dùng mức thu nhập cao hay thấp để phân định ai có quyền quyết định trong gia đình.

Bạn đọc ký tên Van Danh nói kiếm tiền là việc của hai người, còn ai giữ ví để chi tiêu mọi thứ trong nhà thì người đó chính là “nóc nhà” vững chãi.

Nếu ý kiến của bạn đọc nam thiên về việc cân bằng, hài hòa giữa thu nhập của vợ hoặc chồng, hoặc chọn cách cho vợ tự quyết việc chi tiêu, thì một số chị em lại gợi mở những góc nhìn thú vị.

Cụ thể, chị Tuệ Sa cho rằng lương cao hay không, người chồng cũng không được quyền lớn tiếng hay tỏ ra gia trưởng với vợ mình.

Theo chị, hội chị em dù có ở nhà chăm sóc chồng con cũng là đang đảm đương những điều quan trọng nhất trong gia đình: giữ gìn mái ấm, nuôi dạy con cái. Điều này người phụ nữ sẽ có xu hướng làm tốt, chu đáo và trọn vẹn hơn.

“Có sự hy sinh của phụ nữ mới có thành công của người chồng (lương cao) như vậy. Do đó nếu chồng lấy lý do để gia trưởng, thị uy, thì không nên chút nào”, chị Sa nói.

Những chia sẻ cho thấy thu nhập chỉ là một phần đóng góp của mỗi người trong gia đình. Sự tôn trọng, sẻ chia và ghi nhận công sức của nhau mới là điều giúp vợ chồng cùng vun đắp mái ấm.