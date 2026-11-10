Yêu thì chấp nhận, cưới lại không: Vì sao phụ nữ chịu thiệt sau những năm 'sống thử'?

Biết bạn gái từng sống thử với người yêu cũ, chàng trai thẳng thừng từ chối tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa có dùng AI

Câu chuyện được chia sẻ trong một nhóm mạng xã hội có gần 49.000 thành viên gợi lên nhiều tranh luận về định kiến dành cho phụ nữ từng sống thử trước hôn nhân.

Cùng có một quá khứ tình cảm, cùng trải qua những năm tháng sống chung, nhưng vì sao phụ nữ thường phải đối diện với sự phán xét nặng nề hơn đàn ông?

Xóa được hình ảnh, không xóa được định kiến

Cô gái kể từng yêu người cũ từ thời đại học. Hai người sống chung khoảng 5 năm, thường xuyên đăng ảnh và chia sẻ kỷ niệm trên mạng xã hội. Khi ấy, cô tin rằng tình yêu đủ sâu đậm rồi sẽ đi đến hôn nhân, còn chuyện sống thử cũng không quá xa lạ trong xã hội hiện đại.

Nhưng mối tình không có cái kết như mong đợi. Sau chia tay, cô xóa toàn bộ hình ảnh, bài đăng và những dấu vết về người cũ trên Facebook. Cô nghĩ mình đã khép lại được một chương đời.

Nhiều năm sau, cô quen một người đàn ông hơn mình 4 tuổi, có công việc ổn định, nhà cửa, học thức và tính tình hiền lành. Hai người khá hợp nhau, bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Một ngày, người đàn ông hỏi về chuyện cô từng sống chung với người yêu cũ. Thông tin này anh nghe từ một người quen chung. Cô không giấu giếm mà thành thật kể lại.

Nhưng câu trả lời nhận được khiến cô bất ngờ: "Nếu chỉ yêu thì anh không quan trọng quá khứ của em. Nhưng để cưới làm vợ thì anh không chấp nhận được".

Mối quan hệ sau đó dừng lại. Điều đáng suy nghĩ không chỉ là một cuộc tình không thành, mà còn là cách quá khứ của người phụ nữ trở thành thước đo khi cô bước vào mối quan hệ mới.

Sống thử vốn là lựa chọn của hai người. Nhưng sau chia tay, người phụ nữ có thể phải đối diện với hàng loạt câu hỏi: Đã từng sống với ai? Sống chung bao lâu? Vì sao không cưới? Liệu có còn phù hợp để trở thành người vợ trong một gia đình?

Trong khi đó, một người đàn ông từng sống chung với bạn gái nhiều năm đôi khi chỉ được nhìn nhận là đã trải qua một mối tình sâu đậm. Cùng một trải nghiệm nhưng cách đánh giá lại khác nhau. Đây là nghịch lý của định kiến giới vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại.

Tìm bạn đời hay tìm một người không có quá khứ?

Trong nghiên cứu về sự biến đổi giá trị hôn nhân của người Việt Nam hiện nay, TS Phạm Thị Thùy (Trường Đại học Điện lực) phân tích những thay đổi trong quan niệm hôn nhân dưới tác động của các giá trị truyền thống và hiện đại.

Những chuẩn mực gia đình cũ từng đặt lên vai phụ nữ nhiều kỳ vọng về vai trò làm vợ, làm mẹ. Dù quan niệm bình đẳng giới ngày càng được đề cao, phụ nữ vẫn phải đối diện với không ít áp lực trong đời sống hôn nhân.

Đặt vào câu chuyện cô gái từng sống thử 5 năm, có thể thấy những chuẩn mực cũ về người phụ nữ vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Xã hội có thể cởi mở hơn với tình yêu và việc sống chung trước hôn nhân, nhưng khi lựa chọn người kết hôn, một bộ phận vẫn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe đối với quá khứ của phụ nữ.

Tất nhiên, mỗi người đều có quyền lựa chọn bạn đời theo quan niệm và giá trị sống của mình. Người đàn ông trong câu chuyện có quyền không tiến tới hôn nhân nếu cảm thấy không phù hợp. Không ai có nghĩa vụ phải kết hôn với người mà mình chưa thực sự chấp nhận.

Tuy nhiên, nickname QuyenDang đặt câu hỏi: Nếu quá khứ sống thử là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân, tại sao người đàn ông không chia sẻ quan điểm ấy ngay từ đầu?

Vì sao khi yêu có thể bỏ qua, cùng xây dựng tình cảm, nhưng đến lúc tính chuyện cưới xin lại đặt ra một tiêu chuẩn khác?

"Một người từng sống thử không đồng nghĩa với việc thiếu trách nhiệm, không biết trân trọng hôn nhân hay không thể trở thành người vợ tốt. Năm năm sống chung không phải là năm năm đánh mất giá trị của một người. Một cuộc tình không đi đến hôn nhân cũng không có nghĩa người trong cuộc đã thất bại trong cách yêu", QuyenDang viết.

Cũng cần nhìn nhận việc chia sẻ quá nhiều hình ảnh, thông tin riêng tư lên mạng xã hội có thể khiến người trẻ đối diện với những hệ lụy ngoài mong muốn. Nhưng thận trọng khi sử dụng mạng xã hội không đồng nghĩa với việc phải xấu hổ hay xem quá khứ tình cảm của mình là điều đáng che giấu.

Điều đáng bàn không phải là một người có quyền chấp nhận hay từ chối quá khứ của đối phương hay không, mà là vì sao cùng một trải nghiệm, phụ nữ lại thường bị đánh giá khắt khe hơn đàn ông.

Bạn Trúc Quỳnh bày tỏ: "Một người phụ nữ không cần phải có một quá khứ hoàn hảo mới xứng đáng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Người bạn đời đáng trân trọng không nhất thiết là người chưa từng yêu ai, mà là người biết yêu thương, tôn trọng và cùng mình đi hết chặng đường phía trước".