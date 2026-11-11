Muốn tăng lương, đừng quên lưu lại những thành tích này

Các cuộc trao đổi về lương sẽ hiệu quả hơn khi người lao động có thể trình bày đóng góp của mình bằng những ví dụ cụ thể - Ảnh: AI

Việc duy trì một bản lưu thành tích cá nhân giúp thống kê những đóng góp, kết quả giúp ích trong đánh giá hiệu suất, thương lượng để tăng lương hoặc khi xuất hiện cơ hội nghề nghiệp mới.

Ghi lại thành tích khi thông tin còn mới

Việc ghi chép nên được thực hiện thường xuyên thay vì chỉ bắt đầu khi đến kỳ đánh giá công việc. Các đợt đánh giá hiệu suất thường yêu cầu nhân viên tóm tắt nhiều tháng làm việc trong thời gian ngắn.



Nếu không theo dõi đóng góp của mình, bạn có thể khó nhớ những ví dụ cụ thể, đánh giá thấp tiến bộ hoặc chỉ tập trung vào những nhiệm vụ gần đây mà quên các thành tích trước đó.

Càng trì hoãn việc ghi chép, càng dễ quên những chi tiết làm nên ý nghĩa của một thành tích.

Bạn có thể nhớ mình đã hoàn thành một dự án nhưng quên trở ngại từng gặp, quyết định đã đưa ra hoặc nỗ lực để đạt kết quả.

Vì vậy, hãy ghi lại thông tin càng sớm càng tốt sau một thành tích đáng kể. Những ghi chú này không cần dài hoặc được trình bày hoàn chỉnh.

Một vài câu mô tả thách thức, hành động đã thực hiện và kết quả có thể đủ để tái hiện câu chuyện sau này.

Khi có thể, nên bổ sung bằng chứng có thể đo lường, chẳng hạn thời gian tiết kiệm được nhờ cải tiến quy trình, hoặc mức độ cải thiện.

Những đóng góp khó đo lường cũng đáng được ghi lại. Việc đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ một nhóm vượt qua giai đoạn khó khăn đều có thể giúp công việc của những người khác hiệu quả hơn.

Bằng chứng cho thương lượng tăng lương

Theo Forbes, các cuộc trao đổi về lương sẽ hiệu quả hơn khi người lao động có thể trình bày đóng góp của mình bằng những ví dụ cụ thể. Chỉ dựa vào mức độ bận rộn hoặc thời gian làm việc tại công ty chưa đủ để thể hiện đầy đủ giá trị đã tạo ra.

Trước khi thương lượng, hãy xem lại các ghi chép và lựa chọn những thành tích liên quan trực tiếp đến yêu cầu của vị trí cũng như các ưu tiên của tổ chức.

Hãy tìm hiểu mức lương trên thị trường của các vị trí tương đương, chuẩn bị bản tóm tắt ngắn về những đóng góp nổi bật và luyện tập trình bày trước.

Ngay cả khi chưa thể tăng lương, bạn vẫn có thể hỏi những cột mốc nào cần đạt để xem xét lương trong tương lai, đồng thời ghi lại các kỳ vọng và thời điểm phù hợp để trao đổi lại.

Sẵn sàng cho cơ hội mới Cơ hội nghề nghiệp không phải lúc nào cũng xuất hiện khi một người đang chủ động tìm việc. Đó có thể là lời mời ứng tuyển vị trí nội bộ, liên hệ từ nhà tuyển dụng khác hoặc đề nghị tham gia một dự án mới. Nghiên cứu của Gallup phối hợp Workhuman cho biết chỉ 22% nhân viên nói rằng họ được ghi nhận phù hợp so với đóng góp của mình. Vì vậy, việc tự lưu lại những thành tích cá nhân là cần thiết. Hãy duy trì một "hồ sơ nghề nghiệp" gồm thành tích, CV, các chứng chỉ liên quan và những ví dụ về dự án thành công. Với công việc có tính bảo mật, các đóng góp và kết quả nên được mô tả mà không đưa vào thông tin hoặc dữ liệu nhạy cảm. Cuối mỗi tháng, hãy xem lại và bổ sung những kết quả đã có thể đo lường. Phân loại theo kỹ năng hoặc dạng thành tích cũng giúp nhanh chóng tìm được ví dụ phù hợp khi cần. Hãy rà soát theo quý để xác định những thay đổi trong vai trò và các lĩnh vực bạn muốn phát triển.