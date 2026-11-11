‘Lương tháng 21 triệu xin nghe’: Vợ chồng đu trend kể chuyện ai là ‘nóc nhà’ kiếm tiền

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Đằng sau tiếng cười và khiếu khoe khéo, điều đáng nói đây là câu chuyện không mới: khi không ít gia đình gặp phải áp lực tài chính, trách nhiệm chăm sóc con cái và quan niệm về vai trò vợ chồng đan xen, tạo nên những khác biệt trong thái độ, ứng xử.

Chồng lương cao, vợ ‘đi nhẹ nói khẽ cười duyên’?

Có chồng là giám đốc chi nhánh một tập đoàn công nghệ, chị Lê Thúy (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết lương chồng gấp ba lương chị. Vì vậy, những chi tiêu quan trọng trong nhà do anh lo liệu.

Cộng thêm chức vụ của anh khiến chị có nhiều lúc cảm thấy mình bị lép vế trong các quyết định lớn như mua đất cất nhà, chọn trường học cho con…

Tuy nhiên, chị cho rằng điều này cũng bình thường vì chồng vất vả kiếm tiền, ngày ngày đối mặt với căng thẳng nơi công ty, giải quyết rất nhiều việc.

“Mình nhường nhịn những lúc chồng bực bội cũng chẳng sao. Ngày trước hai vợ chồng còn cãi nhau vì mình nghĩ anh xem thường mình, nhưng cũng do anh chịu nhiều áp lực”, chị nói.

Thật ra, chị Thúy cũng có những cơ hội thăng tiến, ra nước ngoài học nâng cao chuyên môn.

Như vậy lương và vị trí của chị cũng sẽ tăng, nhưng hai con đang tuổi ăn tuổi lớn, ba mẹ chị lại hay đau bệnh cần được thường xuyên thăm nom.

Vậy là chị chấp nhận vị trí công việc hiện tại để có thời gian lo cho gia đình, làm hậu phương vững chắc.

Dù đôi lúc chị thấy ấm ức khi hai vợ chồng mâu thuẫn, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có chuyện gì to tát để phải làm ầm lên.

Ngược lại, chị Ánh Tuyết (30 tuổi, ngụ TP.HCM) dù có chồng làm việc trong lĩnh vực lập trình, tháng kiếm khoảng 70 triệu, chưa tính thù lao những dự án bên ngoài, nhưng chị giống như nữ tướng trong nhà.

Chị lý giải: “Chồng kiếm tiền nhiều hay không không phải là lý do để ai trên cơ ai. Do tính cách thôi. Người thương vợ, dịu dàng, không gia trưởng thì có kiếm nhiều tiền cũng sẽ không hề lên giọng, quát nạt vợ con”.

Bí quyết của chị Tuyết là dù khen và ghi nhận chồng giỏi giang, nhưng sẽ không nói những câu kiểu như “Không có anh kiếm tiền nhiều vậy, gia đình mình không biết sẽ ra sao”.

Theo chị, cách nói này khiến người chồng lâu dần sẽ dễ hình thành suy nghĩ xem thường những nỗ lực của vợ.

Thay vào đó, người vợ cứ tự tin, thoải mái với công việc của mình dù lương không cao bằng chồng. Khi người phụ nữ có sự độc lập, yêu công việc và cuộc sống của mình, tự khắc người chồng sẽ cảm thấy vai trò của chồng hay vợ đều quan trọng.

Chồng đưa lương về nhiều hay ít, thái độ của vợ mới là điều đáng nói

Chị H.G. (34 tuổi, TP.HCM) cho biết trước đây, mỗi khi chồng nhận lương và đưa tiền về cho gia đình, chị thường chăm chăm đến số tiền nhiều hay ít. Nếu chồng nhận lương muộn hoặc ít hơn dự kiến do phát sinh các khoản chi cá nhân, chị thường không vui và có những lời trách móc.

Có lần, chồng chị đi làm về, thông báo tháng đó công ty ít việc nên thu nhập giảm. Nghe vậy, chị H.G. tỏ ra thất vọng. Hai vợ chồng xảy ra cãi nhau.

Chồng chị cho rằng bản thân đã cố gắng làm việc nhưng không nhận được sự chia sẻ từ vợ. Trong khi đó, chị lại lo lắng vì các khoản chi phí sinh hoạt, tiền nhà và tiền học của con vẫn phải trang trải.

Sau lần đó, chị H.G. nhìn nhận lại cách ứng xử của mình. Chị hiểu rằng chồng cũng có những áp lực trong công việc và việc thu nhập thay đổi không hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của anh.

Thay vì chỉ quan tâm đến số tiền nhận được, chị bắt đầu hỏi han công việc, ghi nhận sự cố gắng của chồng và cùng anh trao đổi về các khoản chi tiêu trong gia đình.

“Giờ tôi không còn chỉ nhìn vào số tiền chồng đưa về để đánh giá hay tỏ thái độ nữa. Thu nhập có tháng nhiều, tháng ít, quan trọng là cả hai cùng có trách nhiệm với gia đình.

Tôi nghĩ một lời cảm ơn hay sự chia sẻ của vợ cũng giúp chồng cảm thấy những cố gắng của mình được ghi nhận”, chị H.G. chia sẻ.