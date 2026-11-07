Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

7 dấu hiệu cho thấy bạn chưa cần chia tay người mình yêu

tác giả
NHÃ LINH
NHÃ LINH
NHÃ LINH

Các mối quan hệ chắc chắn sẽ có những giai đoạn thăng trầm, và bạn có thể nghĩ đến việc chia tay thay vì cứu vãn.

7 dấu hiệu cho thấy bạn chưa cần chia tay người mình yêu - Ảnh 1.

Ảnh: AI

Cũng có những lúc điều hai người cần không phải là chia tay, mà là "khởi động lại". Nếu giữa hai người vẫn còn tình yêu, sự quan tâm, tôn trọng và mong muốn thay đổi, việc bắt đầu một chương mới có thể đáng cân nhắc.

Tình yêu vẫn còn

Nếu bạn vẫn yêu người ấy và họ cũng vẫn yêu bạn, vấn đề có thể nằm ở cách hai người giao tiếp. Giao tiếp với người mình yêu đôi khi không dễ dàng, bởi điều đó đòi hỏi mỗi người bộc lộ sự tổn thương và chấp nhận nguy cơ bị đối phương từ chối.

Tuy nhiên, sự cởi mở cũng có thể tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn và xây dựng lòng tin theo thời gian. Nếu giữa hai người vẫn còn tình yêu dù mối quan hệ đang gặp khó khăn, cả hai có thể ngồi lại, có một cuộc trò chuyện dài và chân thành để bắt đầu lại.

Bạn vẫn quan tâm đến cảm xúc của đối phương

Mối quan hệ có thể đã trở nên nhàm chán hoặc trì trệ, nhưng bạn vẫn không muốn kết thúc vì còn quan tâm đến cảm xúc của đối phương, và họ cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Sự quan tâm lẫn nhau cho thấy kết nối vẫn có thể được khôi phục. Việc tìm được tiếng nói chung có thể tạo động lực để cả hai cùng nỗ lực và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Cả hai đều mệt mỏi vì những cuộc cãi vã

Liên tục tranh cãi với người mình yêu có thể khiến cả hai và chính mối quan hệ trở nên mệt mỏi. Điều đó có thể khiến bạn nghĩ đến việc chấm dứt, nhưng chưa chắc đó là điều cần thiết.

Khi cả hai đều mệt mỏi vì cãi vã, những cuộc trò chuyện có thể chân thành và thẳng thắn hơn. Hai người cần cởi mở để giải quyết xung đột một cách tôn trọng, nhẹ nhàng và quan tâm nhau hơn, tránh những tranh luận quá căng thẳng.

Sẵn sàng thay đổi

Thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc diễn ra ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc người ấy sẵn sàng thay đổi theo hướng tốt hơn, mối quan hệ vẫn có khả năng được cứu vãn.

Sự thay đổi cần sự trung thực và mong muốn thực sự. Không thể bắt một người làm điều họ không muốn. Mối quan hệ chỉ có thể thay đổi khi cả hai nhận ra vấn đề và sẵn sàng điều chỉnh hành vi để không lặp lại trong tương lai.

Hai người vẫn còn tôn trọng nhau

Một khởi đầu mới đáng được cân nhắc nếu sự tôn trọng vẫn tồn tại từ cả hai phía. Chỉ một người cư xử tôn trọng và tử tế là chưa đủ để duy trì mối quan hệ.

Ngay cả trong tranh cãi, nếu hai người vẫn tôn trọng và quan tâm đến nhau, mối quan hệ có thể còn cơ hội. Cả hai sẽ tránh lớn tiếng, tập trung vào vấn đề thay vì đổ lỗi cho nhau. Trọng tâm cần nằm ở chính mâu thuẫn, thay vì việc đối phương đã làm hoặc không làm điều gì.

Bạn chưa quên lý do hai người ở bên nhau

Trong xung đột, một số người chỉ tập trung vào vấn đề và quên rằng mình đang tranh cãi với người mình yêu. Họ có thể bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ.

Tuy nhiên, nếu vẫn còn nhớ lý do cả hai bắt đầu hẹn hò ngay cả khi mọi thứ đang khó khăn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ vẫn còn ý nghĩa với bạn.

Vẫn muốn tha thứ cho nửa kia

Tha thứ cho người đã làm tổn thương mình có thể rất khó. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn sẵn sàng tha thứ, mối quan hệ có thể còn khả năng được cứu vãn.

Sau một cuộc xung đột, bạn dễ giận dữ vì những lời nói hoặc hành động khiến mình tổn thương. Nhưng nếu người ấy thừa nhận sai lầm, bạn nhận ra rằng mình vẫn sẵn sàng tha thứ. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẵn sàng hòa giải và trân trọng mối quan hệ hơn.

7 dấu hiệu cho thấy bạn chưa cần chia tay người mình yêu - Ảnh 3.10 năm cố gắng dành dụm vẫn chưa mua được nhà, đành chia tay người yêu

Nên kết hôn trước rồi cùng nhau tiết kiệm mua nhà hay đặt mục tiêu phải có nhà trước để rơi vào cảnh 'chưa dám cưới vì chưa có nhà'?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NHÃ LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chia tay Mối quan hệ người yêu

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất