7 lời khuyên tìm việc từng hiệu quả, nay đã lỗi thời?

Người tìm việc nên tập trung vào những vị trí phù hợp nhất, đồng thời điều chỉnh hồ sơ theo từng công việc - Ảnh: AI

Theo nền tảng Software Finder, một người tìm việc trung bình mất 9 tháng để tìm được việc và chỉ có 2 cuộc phỏng vấn. Trong khi đó, dữ liệu của ResumeBuilder cho thấy 68% người được khảo sát từng bị nhà tuyển dụng "ghost" (ngừng phản hồi) sau phỏng vấn.

Software Finder cũng ghi nhận 40-71% người tìm việc cho biết quá trình tìm việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Trước thực tế này, Forbes chỉ ra 7 lời khuyên truyền thống cần được xem xét lại.

1. Nộp càng nhiều hồ sơ càng tốt

Trước đây, gửi nhiều hồ sơ được xem là cách tăng cơ hội tìm việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ứng viên nên ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.

Người tìm việc cần tập trung vào những vị trí phù hợp nhất, điều chỉnh CV, thư xin việc và các tài liệu ứng tuyển theo từng công việc. Hồ sơ cần thể hiện rõ năng lực và mức độ phù hợp với vị trí thay vì dùng một phiên bản để ứng tuyển hàng loạt.

2. Chỉ ứng tuyển khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu

Ứng viên không nhất thiết phải đáp ứng tất cả tiêu chí trong mô tả công việc mới nên nộp hồ sơ.

Thay vì chỉ nhìn vào bằng cấp hoặc những yêu cầu được liệt kê, người tìm việc nên cân nhắc tiềm năng của vị trí, đồng thời làm nổi bật các kỹ năng có thể chuyển đổi, thành tích liên quan, khả năng thích ứng và học hỏi.

3. Để bằng cấp tự lên tiếng

Khi số lượng hồ sơ tăng và AI tham gia sàng lọc, chỉ liệt kê bằng cấp không còn đủ để thể hiện giá trị của ứng viên.

Người tìm việc cần làm rõ những kỹ năng cụ thể, thành tích có thể đo lường, vấn đề từng giải quyết và kết quả đạt được. Đây là những thông tin giúp nhà tuyển dụng nhận diện năng lực thực tế của ứng viên.

4. Chuẩn bị câu trả lời phỏng vấn hoàn hảo

Các cuộc phỏng vấn ngày càng khó dự đoán. Nhà tuyển dụng có thể nhận ra những câu trả lời học thuộc hoặc máy móc, đồng thời đặt câu hỏi bất ngờ để đánh giá khả năng ứng biến.

Thay vì học thuộc kịch bản, ứng viên nên chuẩn bị các ví dụ và ý chính, sau đó luyện tập cách trình bày linh hoạt để điều chỉnh câu trả lời theo từng tình huống.

5. Được tuyển rồi mới từng bước thăng tiến

Trước đây, nhiều tổ chức có lộ trình nghề nghiệp tương đối rõ ràng. Hiện nay, công nghệ và thị trường thay đổi nhanh khiến những con đường thăng tiến truyền thống ít phổ biến hơn.

Vì vậy, ứng viên có thể cân nhắc các vị trí ngang cấp, vai trò liền kề hoặc chuyển sang ngành khác. Những kỹ năng tích lũy từ các dự án, sáng kiến cũng có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp mới.

6. Chỉ xây dựng quan hệ khi cần tìm việc

Thay vì đợi đến khi cần việc mới kết nối, người tìm việc nên duy trì mạng lưới quan hệ thường xuyên và ở nhiều nhóm, tổ chức khác nhau.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của những mối quan hệ không thường xuyên liên lạc. Dù ít tương tác, họ vẫn có thể kết nối ứng viên với những cơ hội mới.

7. Giữ kín việc tìm việc

Thay vì hoàn toàn giữ bí mật, ứng viên có thể chia sẻ có chọn lọc về việc tìm kiếm cơ hội mới với những người đáng tin cậy. Qua đó, họ có thể mở rộng kết nối và nhận thêm thông tin về các vị trí phù hợp.

AI cũng đang thay đổi quá trình tìm việc, từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến tuyển chọn. Công nghệ giúp ứng viên tìm kiếm cơ hội và điều chỉnh CV, nhưng đồng thời khiến cạnh tranh tăng lên khi nhà tuyển dụng sử dụng các hệ thống tự động để sàng lọc hồ sơ.

Người tìm việc có thể sử dụng AI để hỗ trợ ứng tuyển, nhưng cần kiểm tra độ chính xác và tính chân thực của nội dung trước khi gửi.

Dù cách tìm việc thay đổi, một số nguyên tắc vẫn giữ nguyên giá trị: nghiên cứu kỹ nhà tuyển dụng, chuẩn bị đầy đủ, thể hiện sự chuyên nghiệp, giao tiếp hiệu quả, cho thấy sự nhiệt tình và tinh thần ham học hỏi, đồng thời kiên trì trong quá trình tìm việc.