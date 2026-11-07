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Khi nào nên liên hệ lại nhà tuyển dụng sau phỏng vấn?

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Buổi phỏng vấn xin việc diễn ra suôn sẻ. Bạn đã trả lời tốt các câu hỏi và ra về với cảm giác mình thực sự có cơ hội nhận được công việc.

Khi nào nên liên hệ lại nhà tuyển dụng sau phỏng vấn? - Ảnh 1.

Khoảng một tuần sau phỏng vấn, hãy hỏi thăm tình hình tuyển dụng - Ảnh: AI

Một ngày sau, bạn bắt đầu liên tục kiểm tra hộp thư đến. Vài ngày trôi qua, bạn vẫn không nhận được tin tức gì.

6 lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn xác định thời điểm nên liên hệ lại, nội dung cần trao đổi và khi nào nên dừng việc hỏi thăm. Ứng xử của nhà tuyển dụng có thể khác nhau tùy quốc gia và doanh nghiệp.

1. Xác định mục đích của việc liên hệ lại

Thời gian chờ đợi có thể khiến bạn muốn gửi email chỉ để giải tỏa cảm giác bất an. Trước khi gửi, hãy tự hỏi: Email này có thể đạt được điều gì mà email trước đó chưa làm được?

Hãy xác định rõ lý do liên hệ lại. Nếu bạn chỉ lặp lại câu hỏi đã gửi cách đây hai ngày, tốt hơn hết nên cho người nhận thêm thời gian trả lời. Gửi thêm email không đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được câu trả lời sớm hơn.

2. Hỏi về thời gian dự kiến trước khi kết thúc buổi phỏng vấn

Trước khi buổi phỏng vấn kết thúc, hãy hỏi nhà tuyển dụng: "Ông/bà dự kiến khi nào sẽ đưa ra quyết định về các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng?".

Câu trả lời sẽ giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để liên hệ lại. Nếu nhà tuyển dụng cần thêm ba tuần để phỏng vấn các ứng viên khác, việc hỏi thăm sau 5 ngày khó có thể giúp bạn biết thêm thông tin.

Nếu được thông báo một mốc thời gian cụ thể, hãy đợi thêm vài ngày làm việc sau khi thời hạn đó trôi qua rồi mới liên hệ. Nếu không, trong vòng 24 giờ bạn có thể gửi email cảm ơn ngắn gọn, có nội dung cá nhân hóa.

Khoảng một tuần sau phỏng vấn, hãy hỏi thăm tình hình tuyển dụng. Khoảng một tuần sau lần hỏi thăm đầu tiên, nếu chưa nhận được phản hồi, hãy liên hệ thêm một lần rồi dừng lại.

3. Gửi email cảm ơn có đề cập đến nội dung cuộc trò chuyện

Hãy cố gắng gửi email cảm ơn trong vòng 24 giờ sau buổi phỏng vấn. Nội dung nên ngắn gọn để người nhận dễ dàng đọc trên điện thoại.

Hãy đề cập đến một chi tiết trong cuộc trò chuyện khiến bạn chú ý, chẳng hạn thách thức mà đội ngũ đang đối mặt hoặc dự án bạn muốn tham gia. Sau đó, giải thích ngắn gọn lý do khiến bạn quan tâm.

Nếu gặp nhiều người trong buổi phỏng vấn, hãy cá nhân hóa từng email dựa trên nội dung trao đổi với mỗi người. Bạn cũng có thể bổ sung ngắn gọn một thông tin chưa kịp đề cập trong buổi phỏng vấn, nhưng không cần nhắc lại toàn bộ những câu trả lời mà bạn ước mình đã diễn đạt tốt hơn.

4. Hỏi thăm sau khi thời hạn dự kiến đã qua

Nếu thời hạn nhà tuyển dụng thông báo đã trôi qua, hãy gửi email ngắn hỏi thăm người phụ trách điều phối phỏng vấn. Nếu không được cung cấp thời gian dự kiến, hãy chờ khoảng một tuần trước khi liên hệ.

Bạn không cần đưa ra lý do dài dòng cho email. Bạn đã tham gia phỏng vấn và muốn biết những bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Nếu chưa nhận được phản hồi ngay, đừng vội suy diễn theo hướng tiêu cực. Nhà tuyển dụng có thể vẫn cần phỏng vấn những ứng viên khác hoặc người quản lý đang chờ duyệt trước khi đưa ra lời mời chính thức.

5. Đề cập đến một lời mời làm việc khác nếu bạn có thời hạn cần quyết định

Nếu nhận được một lời mời làm việc khác kèm thời hạn trả lời, bạn có lý do chính đáng để liên hệ với nhà tuyển dụng sớm hơn.

Hãy trình bày cụ thể: "Tôi đã nhận được một lời mời làm việc khác và cần đưa ra quyết định trước ngày [ngày cụ thể]. Tôi vẫn rất quan tâm đến vị trí này. Liệu anh/chị có thể cập nhật thông tin trước thời điểm đó không?".

Nếu công ty đang phỏng vấn là lựa chọn ưu tiên, bạn có thể nói rõ điều đó. Nếu không, việc khẳng định mình vẫn quan tâm đến vị trí là đủ. Chỉ đề cập đến lời mời làm việc khác khi bạn thực sự đã nhận được lời mời.

Nhà tuyển dụng có thể đẩy nhanh tiến độ hoặc thông báo rằng công ty không thể đưa ra quyết định trước thời hạn bạn cung cấp. Dù nhận được câu trả lời nào, thông tin đó cũng giúp bạn cân nhắc lời mời làm việc hiện có.

6. Gửi email liên hệ cuối cùng, sau đó tiếp tục tìm kiếm cơ hội khác

Nếu một tuần nữa trôi qua kể từ lần hỏi thăm mà vẫn không nhận được phản hồi, hãy gửi thêm một email cuối cùng. Nên trả lời ngay trong chuỗi email đã trao đổi trước đó để nhà tuyển dụng dễ dàng tìm lại thông tin.

Nếu vẫn không nhận được phản hồi, bạn không cần tiếp tục liên hệ. Bạn đã thể hiện rõ sự quan tâm và hai lần hỏi thăm về tình hình tuyển dụng.

Tránh liên hệ nhiều người trong cùng một công ty để hỏi về cùng một thông tin. Hãy tiếp tục trao đổi thông qua người phụ trách điều phối các buổi phỏng vấn.

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Khi nào nên liên hệ lại nhà tuyển dụng sau phỏng vấn? - Ảnh 3.10 lời khuyên giúp tăng cơ hội được tuyển dụng khi phỏng vấn

Không chỉ đối mặt với mức độ cạnh tranh cao, người tìm việc còn phải tìm cách tạo dấu ấn trong các cuộc phỏng vấn có thể do cả con người lẫn thuật toán đánh giá.

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    Chủ đề: xin việc nhà tuyển dụng phỏng vấn

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