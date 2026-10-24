Kiếm hàng triệu USD nhờ phỏng vấn giới doanh nhân

School of Hard Knocks do James Dumoulin cùng anh trai Jack, 26 tuổi, và người bạn thân Josh Smith, 28 tuổi, điều hành - Ảnh: School of Hard Knocks

Khi tiếp cận nhà đầu tư Adesuwa Rhodes tại thành phố Lagos ở Nigeria, Dumoulin gặp tình huống căng thẳng khi vệ sĩ cầm súng yêu cầu anh dừng lại. Anh giới thiệu kênh có 24 triệu người theo dõi và xin phỏng vấn Rhodes trong một phút về cách bà trở nên giàu có.

Xây dựng hệ sinh thái kinh doanh từ mạng xã hội

Dumoulin cho biết tình huống căng thẳng ban đầu được dàn dựng một phần để thu hút người xem, trước khi chuyển sang phần phỏng vấn cung cấp những lời khuyên thực tế.

Công thức kết hợp kịch tính với kiến thức kinh doanh giúp School of Hard Knocks phát triển mạnh. Theo các tài liệu tài chính do Dumoulin cung cấp cho trang Business Insider, công ty dự kiến đạt doanh thu 37 triệu USD và có lãi trong năm nay.

Dumoulin cho rằng người xem thích xung đột và muốn biết điều gì sẽ xảy ra, sau đó nhận được những chia sẻ giá trị từ khách mời.

Kênh hiện có gần 11 triệu người theo dõi trên Instagram, hơn 7 triệu trên TikTok và hàng triệu người theo dõi trên YouTube cùng các nền tảng khác.

School of Hard Knocks do James Dumoulin cùng anh trai Jack, 26 tuổi, và người bạn thân Josh Smith, 28 tuổi, điều hành. Hệ sinh thái kinh doanh của họ gồm nhiều doanh nghiệp, trong đó School of Content cung cấp dịch vụ tư vấn mạng xã hội cho doanh nghiệp nhỏ, còn Hard Knocks Agency chuyên sản xuất video ngắn và quản lý mạng xã hội.

School of Mentors là cộng đồng dành cho người muốn khởi nghiệp, với mức phí 19 hoặc 49 USD mỗi tháng để tham gia các buổi trò chuyện, hội thảo và chương trình đào tạo cùng những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp.

Thương hiệu cũng ký hợp đồng tài trợ dài hạn với Shopify, ZipRecruiter và Alibaba. Ngoài ra, các nhà sáng lập đầu tư vào bất động sản, gồm căn hộ chung cư tại San Antonio và bất động sản thương mại.

Video phỏng vấn doanh nhân khiến khán giả tò mò

Năm 2020, 3 nhà sáng lập kết nối tại thành phố Austin ở bang Texas (Mỹ), kết hợp kinh nghiệm tiếp thị kỹ thuật số, phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung để phát triển dự án. Ban đầu, họ thử tự đưa ra lời khuyên kinh doanh, nhưng không thu hút được khán giả. Sau đó, họ chuyển sang phỏng vấn những người thành đạt, dù liên tục bị từ chối khi tiếp cận.

Bước ngoặt đến năm 2022, khi cả nhóm phỏng vấn doanh nhân Mark Cuban bên ngoài lễ hội South by Southwest. Cuộc phỏng vấn giúp họ tạo dựng uy tín và thu hút các nhân viên quan hệ công chúng chủ động giới thiệu khách mời.

Dù tạo cảm giác ngẫu hứng, video của School of Hard Knocks được chuẩn bị kỹ. Phần mở đầu thường tạo tình huống căng thẳng để giữ chân người xem, trong khi phần phỏng vấn tập trung vào cách khách mời kiếm tiền, lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp.

Dumoulin có thể quay lại phần mở đầu nhiều lần, nhưng thường chỉ quay phần phỏng vấn một lần. Anh dành khoảng 5-7 giờ biên tập mỗi video dài 1,5-2 phút.

Theo Dumoulin, những video thành công nhất thường khai thác các doanh nhân ít được biết đến, bởi khán giả tò mò muốn tìm hiểu về họ. Các câu hỏi như thu nhập của khách mời cũng giúp video thu hút sự chú ý.

Khoảng năm 2022, School of Hard Knocks từng kiếm được khoảng 30.000 USD mỗi tháng, phần lớn từ Facebook. Tuy nhiên, nền tảng này bất ngờ tắt tính năng kiếm tiền vì vi phạm quy định về nội dung không nguyên bản, khiến doanh thu giảm còn 5.000 USD mỗi tháng. Sau đó, họ được khôi phục quyền kiếm tiền.

Sự việc thúc đẩy các nhà sáng lập tìm kiếm nguồn thu ổn định hơn. Năm 2023, họ thành lập Hard Knocks Agency, mở rộng hoạt động từ nội dung truyền thông sang dịch vụ kinh doanh. Hiện tại, nhóm tiếp tục phát triển các thương hiệu, với mục tiêu đạt 8 kênh vào cuối năm, giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân hoặc nền tảng duy nhất.