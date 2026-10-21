Cô gái xây dựng thương hiệu đồ bơi triệu USD từ chiếc máy may cá nhân

Slate ra đời với thiết kế đường may tối giản, chất liệu mỏng mềm như "làn da thứ hai" - Ảnh: SLATE SWIM

Lớn lên tại vùng ngoại ô Dallas (Mỹ) trong gia đình có nhiều người làm nghề y, Mayers không nghĩ mình sẽ theo đuổi thời trang. Tuy nhiên, sau khi tham gia một lớp học thời trang ở trường trung học đã thay đổi con đường sự nghiệp của Mayers, thúc đẩy cô khởi nghiệp.

Khởi nghiệp ở tuổi 21 với 300 USD và chiếc máy may

Tốt nghiệp năm 2014, cô làm thiết kế tại BCBG, sau đó chuyển sang công ty may mặc Tobi ở vị trí nhân viên thu mua. Công việc nhanh chóng trở nên nhàm chán vì cô hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh. Từ đó, Mayers quyết định xây dựng doanh nghiệp riêng.

Tháng 11-2015, Mayers thành lập Slate Swim ngay tại nhà với 300 USD mua vải. Cô sử dụng chiếc máy may cá nhân sẵn có để sản xuất theo đơn đặt hàng, tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua nguyên liệu rồi về nhà may sản phẩm. Khi ấy, cô mới 21 tuổi.

Theo trang Entrepreneur, Mayers nhận thấy mình chưa tìm được đồ bơi mang lại cảm giác thoải mái thực sự. Slate ra đời với thiết kế đường may tối giản, chất liệu mỏng mềm như "làn da thứ hai". Cô thậm chí thử nghiệm vải lót, một lựa chọn khác thường vào thời điểm đó.

Theo Mayers, cô khởi nghiệp vào thời điểm thuận lợi, khi mạng xã hội chưa được các thương hiệu tận dụng rộng rãi, góp phần giúp Slate phát triển nhanh chóng.

Jessica Liao Mayers đã biến một ý tưởng khởi nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trị giá hàng triệu USD - Ảnh: SLATE SWIM

Đầu tư vào các mối quan hệ, không vội mở rộng

Slate được chú ý qua Instagram và mời trưng bày tại hội chợ dành cho ngành lướt sóng, trượt ván. Mayers đồng ý tham gia, dù ban đầu dự định đến sự kiện với tư cách nhân viên thu mua của Tobi. Cô chỉ thông báo nghỉ việc trước một tuần để chuyển sang giới thiệu thương hiệu riêng.

Để chuẩn bị, Mayers tự cắt và may 30 mẫu đồ bơi tại căn hộ. Tại hội chợ, Slate nhận đơn hàng từ 22 nhà bán lẻ. Sau đó, cô hợp tác với một nhà sản xuất nhỏ mà cô quen biết từ thời làm việc tại Tobi.

Đối tác mới giúp cải thiện chất lượng, tiến độ và năng lực sản xuất. Mayers tái đầu tư doanh thu vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, chụp ảnh và đầu tư vào thương mại điện tử theo từng bước, giúp hoạt động kinh doanh phát triển trong tầm kiểm soát.

Trong 11 năm, Slate kiên định với đồ bơi, không chạy theo đề xuất mở rộng sang thời trang nam, trang phục nghỉ dưỡng hay những sản phẩm liên quan. "Tôi thà thành công lớn với một việc còn hơn chỉ đạt mức trung bình ở nhiều việc", Mayers nói.

Thương hiệu theo đuổi thiết kế tối giản, tông màu trung tính và phom dáng tôn cơ thể. Khi thử những màu sắc theo xu hướng như vàng neon, cô nhận thấy kết quả kinh doanh không tốt và quyết định trở lại phong cách ban đầu.

Trong giai đoạn đầu, các nhiếp ảnh gia chủ động mượn đồ bơi của Slate để chụp ảnh. Đổi lại, Mayers có được hình ảnh chất lượng cao mà không phải chi nhiều cho quảng cáo.

Sau đó, một người có sức ảnh hưởng đăng ảnh mặc đồ bơi Slate, giúp thương hiệu nhận 30 đơn hàng chỉ sau một đêm. Cô tiếp tục tặng sản phẩm cho những người phù hợp với hình ảnh thương hiệu, từng bước xây dựng quan hệ thay vì trông chờ một lần lan truyền đột biến.

Tháng 7-2026, Mayers hoàn tất thương vụ bán Công ty Slate, giờ đã trị giá hàng triệu USD, sau khi đưa thương hiệu lên một nền tảng trực tuyến ngay dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Cô cũng chuẩn bị ra mắt Knitte, thương hiệu thời trang nữ đương đại theo phong cách tối giản, vào mùa xuân năm 2027. Cô muốn thử nghiệm nhiều phom dáng, vật liệu và chất liệu vải hơn, thay vì những giới hạn về thiết kế của đồ bơi.

Lời khuyên của Mayers dành cho người khởi nghiệp là xác định rõ định hướng, tận dụng nguồn lực sẵn có và kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn. "Bạn phải có niềm đam mê đủ lớn để khiến mình thức dậy mỗi sáng. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể tiến xa", cô nói.