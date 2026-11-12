Quyền ngắt kết nối với sếp: Ai dám tắt máy khi còn áp lực áo cơm?

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Đề xuất đưa "quyền ngắt kết nối" ngoài giờ làm việc vào khuôn khổ pháp lý đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Đằng sau câu chuyện pháp lý là những quan điểm khác nhau về áp lực thu nhập, nỗi lo mất việc của người lao động và yêu cầu bảo đảm hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Không dám tắt máy vì sợ mất việc

Nhiều bạn đọc đồng cảm với áp lực của người lao động nhưng bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của quyền ngắt kết nối trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt.

Một bạn đọc bình luận: "Nói ngắt kết nối thì dễ, nhưng thực tế ai dám tắt máy? Trong bối cảnh công ty tinh giảm nhân sự hằng ngày, mình không trả lời tin nhắn thì có hàng chục người khác sẵn sàng trả lời ngay lập tức để ghi điểm với cấp trên. Không ai ép mình trực tuyến 24/7 bằng văn bản, nhưng cái 'áp lực ngầm' ấy mới là thứ trói buộc thực sự".

Đồng quan điểm, nhiều bạn đọc làm việc trong các lĩnh vực sale, dịch vụ, logistics và truyền thông cho rằng tính chất công việc đặc thù khiến họ khó ngắt kết nối hoàn toàn. Chỉ cần chậm phản hồi vài phút ngoài giờ, doanh nghiệp có thể mất hợp đồng hoặc phát sinh sự cố ảnh hưởng đến cả chuỗi vận hành.

"Quyền ngắt kết nối là ước mơ chính đáng, nhưng chừng nào áp lực chỉ tiêu và sự cạnh tranh việc làm còn đè nặng, người lao động vẫn phải tự nguyện chọn cách... 'mở máy' để giữ nồi cơm cho gia đình", bạn đọc Nam Anh chia sẻ.

Sếp giao việc lúc 22h: Do thói quen hay yêu cầu công việc?

Ở góc nhìn phản biện, không ít độc giả cho rằng nguyên nhân cốt lõi của tình trạng "tan làm vẫn phải trực tuyến" không nằm ở công nghệ, mà bắt nguồn từ tư duy quản lý thiếu chuyên nghiệp và thói quen làm việc tùy hứng.

Một tài khoản để lại ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình: "Rất nhiều tin nhắn sếp giao lúc 21h - 22h đêm hoàn toàn không phải sự cố khẩn cấp. Đó chỉ là do sếp nhớ ra lúc nào thì nhắn lúc đó, hoặc do thói quen quản lý kém, không biết lập kế hoạch trong giờ hành chính rồi đẩy áp lực xuống cấp dưới. Nếu doanh nghiệp có quy trình làm việc chuẩn chỉnh, 90% các cuộc gọi ngoài giờ là không cần thiết".

Nhiều người cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng về "sự cố khẩn cấp". Nếu dự án đang trong giai đoạn nước rút hoặc phát sinh sự cố, tinh thần đồng hành của nhân sự là điều bắt buộc. Ngược lại, nếu chỉ là những công việc vận hành thường nhật, việc lạm dụng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên là hành vi vi phạm văn hóa công sở.

Muốn ngắt kết nối cần cả văn hóa doanh nghiệp

Nhiều người muốn về nhà được nghỉ ngơi nhưng công việc "không cho phép" - Ảnh minh họa: AI

Từ những bình luận của độc giả, một điểm chung nổi bật được đúc kết: Người lao động không từ chối trách nhiệm hay thiếu cống hiến, điều họ cần là sự minh bạch và tôn trọng.

Nhiều ý kiến đề xuất, nếu người lao động phải thường xuyên xử lý công việc ngoài giờ, doanh nghiệp cần ghi nhận và trả thù lao làm thêm giờ công bằng, thay vì xem đây là sự hỗ trợ tự nguyện.

Bên cạnh đó, một số bạn đọc cho rằng văn hóa ngắt kết nối cần bắt đầu từ chính cấp quản lý. Các sếp nên sử dụng tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn, email vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau, thay vì gửi vào ban đêm, gây áp lực tâm lý cho nhân viên.

Theo nhiều độc giả, để quyền ngắt kết nối đi vào thực tế không chỉ cần quy định pháp luật mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong cách quản trị của doanh nghiệp và ý thức tôn trọng ranh giới công việc - cuộc sống của cả người sử dụng lao động lẫn người lao động.