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Cô dâu ngồi bè kết bằng thùng xốp, vượt lũ về nhà chồng

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Giữa dòng nước lũ ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk, cô dâu mặc áo dài đỏ, ngồi bè vượt lũ để về nhà chồng. Đám cưới không trọn vẹn như dự tính nhưng trở thành kỷ niệm khó quên bởi tình thân, sự đùm bọc của bà con.

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong ngày cưới đặc biệt - Ảnh 1.

Nhà cô dâu chìm trong nước lũ phải nhờ người thân đẩy bè ra ngoài - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 12-11, lãnh đạo UBND xã Xuân Phước xác nhận trên địa bàn có một đám cưới diễn ra giữa thời điểm mưa lũ phức tạp.

Hình ảnh cô dâu mặc áo dài đỏ, ngồi trên chiếc bè vượt qua dòng nước lũ, trong khi chú rể cầm ô đứng chờ ở đoạn đường cao hơn, đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội.

Đám cưới đặc biệt này diễn ra tại thôn Phú Xuân A. Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự xúc động, gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.

Ngày vui lại gặp lũ lớn

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong ngày cưới đặc biệt - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, mẹ cô dâu nghẹn ngào khi ngày vui của con lại gặp phải mưa lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 12-11, chúng tôi tìm đến nhà cô dâu sau khi nước lũ rút. Trước sân, chiếc cổng vu quy vẫn còn, bên trong nhà những mâm quả, sính lễ của nhà trai vẫn được giữ nguyên.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (56 tuổi), mẹ cô dâu Hồ Thị Tuyết Linh (24 tuổi) cho hay Linh là con thứ hai, cũng là con gái duy nhất trong gia đình. Linh và chú rể Nguyễn Khắc Mạnh quê ở tỉnh Hưng Yên, yêu nhau và tiến đến kết hôn sau thời gian làm việc tại Phú Thọ.

Hôm nay là ngày gia đình tổ chức lễ đưa con gái về nhà chồng, với tiệc cưới được chuẩn bị từ trước để đón tiếp họ hàng, bạn bè. Thế nhưng, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh, mọi dự định gần như đảo lộn.

Bà Hoàng kể từ khoảng 5h sáng, nước đã bắt đầu dâng sát mép thềm nhà. Các thành viên trong gia đình tất bật kê cao đồ đạc, dựng ghế để có chỗ làm lễ. Nhà trai phải lội qua dòng nước lũ để vào nhà gái.

"Nước tràn vào rất nhanh, nhà trai phải lội vào đây để làm lễ, còn con gái tôi phải đứng trên những chiếc ghế kê lên cao. Ngày vui của con mà gặp cảnh lũ lụt, đám cưới không được trọn vẹn như ý khiến tôi vô cùng xúc động vì thương con", bà Hoàng nói.

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong ngày cưới đặc biệt - Ảnh 3.

Cô dâu ngồi trên chiếc thùng xốp đặt trên ván gỗ để đẩy ra ngoài - Ảnh: Cắt từ clip

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong ngày cưới đặc biệt - Ảnh 6.

Chiếc cổng vu quy sau trận lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Hy vọng đám cưới gặp nước, hạnh phúc viên mãn

Nhìn về phía khu rạp cưới dựng tại nhà văn hóa thôn Phú Xuân A ở sát bên, vẫn còn nguyên bàn ghế, rèm vải phủ đầy bùn non, bà Hoàng vén tay áo lau nước mắt.

"Lũ ngập nặng quá nên bạn bè, quan khách không thể đến dự để chứng kiến ngày vui của hai con. Chỉ có mấy cô dì, chú bác trong nhà. Làm lễ xong cũng chưa tới 10 phút, khoảng gần 7h sáng, chồng tôi cùng mấy chú lấy tấm ván gỗ, kê thùng xốp lên làm bè để đưa cô dâu vượt lũ lên đường về nhà trai", bà Hoàng nói.

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong ngày cưới đặc biệt - Ảnh 7.

Rạp cưới để đãi khách bên trong nhà văn hóa thôn đầy bùn đất - Ảnh: MINH CHIẾN

"Khi con gái trang điểm xong, mặc váy cưới rồi về nhà chồng, tôi vừa vui vừa thương con. Tôi bị tai nạn, đi lại không được nên không thể theo tiễn con. Chỉ mong con về nhà chồng sống hạnh phúc, vậy là người làm mẹ như tôi cũng yên lòng", bà Hoàng nghẹn ngào.

Cô dâu Tuyết Linh cho biết bản thân khá bất ngờ khi đoạn video ghi lại cảnh rước dâu giữa dòng nước lũ lại "viral" trên mạng xã hội.

"Dù hoàn cảnh ngày cưới có đôi chút thử thách do thiên tai, nhưng tôi tin đây sẽ là kỷ niệm theo tôi suốt cuộc đời", Linh chia sẻ.

Nhiều người bình luận dưới đoạn video đưa dâu giữa lũ bày tỏ sự chia sẻ với những vất vả, thiệt thòi của hai nhà trai - gái, nhưng cũng không ít người cho rằng dân gian truyền nhau đám cưới gặp mưa, gặp nước là hên nên hy vọng đôi uyên ương trùng phùng trong lũ sẽ hạnh phúc viên mãn, gặp nhiều may mắn.

Cô dâu ngồi bè vượt lũ về nhà chồng, người mẹ nghẹn ngào tiễn con trong đám cưới đặc biệt - Ảnh 8.Phường ở Nha Trang triển khai bản đồ số sơ tán, cứu hộ mưa lũ

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ lịch sử 2025, UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai bản đồ số sơ tán và cứu hộ thiên tai.

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    Chủ đề: đám cưới ngập lụt Đắk Lắk mưa lũ mưa lớn Đắk Lắk

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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