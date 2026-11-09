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Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông

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ĐỨC PHÚ
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ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
THUẬN VĂN
THUẬN VĂN

Tuyến vành đai 3 TP.HCM trên cao qua cửa ngõ phía Đông thành phố đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối trước ngày thông xe. Công trình không chỉ tạo ra cú hích hạ tầng mà còn làm giảm áp lực giao thông các trục đường hiện hữu, hứa hẹn mở ra diện mạo mới cho giao thông liên vùng.

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 1.

Tuyến vành đai 3 đoạn từ nút giao HLD (kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch) đến Tân Vạn là công trình kết nối giao thông quan trọng tại cửa ngõ khu Đông TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Đầu tháng 11-2026, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt, ghi nhận hình ảnh trục giao thông trọng điểm vành đai 3 TP.HCM trên cao qua khu vực phía Đông TP.HCM đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối trước ngày thông xe. 

Đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết hiện tại tuyến đường đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện, hàng trăm công nhân cùng máy móc, trang thiết bị đang tập trung các hạng mục thảm bê tông nhựa, lắp đặt khe co giãn, hệ thống biển báo an toàn giao thông, đèn chiếu sáng. 

Bên cạnh đó, các nhà thầu đang huy động nhân công, thiết bị, vật tư và tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc để phấn đấu hoàn thành tuyến chính vào ngày 30-11 và sẽ đưa vào khai thác ngay sau khi cơ quan chức năng phê duyệt phương án tổ chức giao thông. 

Đoạn trên cao từ nút HLD (nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) đến Tân Vạn dài 17km là một đoạn tuyến đặc biệt quan trọng đối với giao thông ở cửa ngõ phía Đông của TP. 

Khi được đưa vào khai thác, công trình sẽ hình thành trục kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua khu vực Thủ Đức (cũ), nút giao Tân Vạn đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và quốc lộ 1. Qua đó, xe cộ có thêm lựa chọn đi lại giữa khu Đông TP, khu vực Bình Dương cũ và TP Đồng Nai. Đồng thời tuyến cũng góp phần phân luồng xe quá cảnh, giảm áp lực lên các trục đường hiện hữu, tăng cường kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đầu mối vận tải.

Việc kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạo thuận lợi tiếp cận khu vực Long Thành, hỗ trợ nhu cầu vận tải khi sân bay Long Thành đi vào khai thác trong tháng 12-2026, đồng thời tạo thêm trục kết nối giao thông khu đông TP.HCM với các vùng lân cận.

Với kế hoạch như trên, đây cũng là đoạn tuyến tuyến đầu tiên của đường vành đai 3 TP.HCM dài 76km đưa vào khai thác sau hơn 3 năm thi công. 

Ông Lê Huy Thọ - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Ruby (Ruby Group), nhà thầu thi công ở gói thầu XL01, XL02, XL03 - cho biết đến nay phần cầu cạn trên tuyến từ nút giao Tân Vạn về nút giao HLD dài khoảng 17km đã hoàn thành 99%. Hiện các đơn vị đang tiếp tục triển khai lắp biển báo an toàn giao thông, hệ thống đèn giao thông, dãy phân cách...

Theo ông Thọ, trên thực tế cũng như nhiều dự án trọng điểm khác trên cả nước, vành đai 3 TP.HCM triển khai trong thời điểm có rất nhiều khó khăn, thách thức khi thiếu nguồn nhân công, thiếu nguồn nguyên vật liệu (cát, đá), thiếu nhựa đường do các biến động thị trường.

Tuy nhiên, các nhà thầu đã nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn, thách thức để lần lượt đưa các đoạn tuyến về đích, với mong muốn con đường rất quan trọng này sớm về đích để phục vụ người dân.

"Tại nút giao HLD, chúng tôi đang nỗ lực huy động nhân công, tăng ca, tăng kíp làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành tiến độ đề ra. Trong bối cảnh thị trường thiếu nhân công, lãnh đạo tập đoàn đã thường xuyên xuống công trường, động viên và đưa ra các chính sách hỗ trợ thêm cho các nhân sự trên công trường", ông Thọ nói.

Cùng Tuổi Trẻ ngắm hình ảnh đoạn trên cao vành đai 3 TP.HCM trước ngày thông xe: 

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 2.

Vành đai 3 TP.HCM trên cao qua nút giao Tân Vạn đã nối liền, sắp kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 3.

Tại nhiều gói thầu, hệ thống dải phân cách bê tông, lan can bảo vệ hai bên và cột đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thiện đang tiếp tục đồng bộ trước ngày đưa vào khai thác - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 4.

Đường vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park có chiều dài khoảng 3km - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 5.

Hiện đoạn công trình đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đang được hoàn thiện thi công hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng - Ảnh: THUẬN VĂN

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 6.

Một số đoạn dọc tuyến chỉ còn hoàn thành việc vạch kẻ đường

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 7.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 8.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 9.

Đội ngũ công nhân tăng tốc thi công các hạng mục kính giảm âm, trụ đèn chiếu sáng, dãy phân cách bê tông dọc đoạn trên cao vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN 

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 10.

Khoảng 9km trên tuyến vành đai 3 TP.HCM được lắp đặt hệ thống tường/kính chống ồn (kính giảm âm) nhằm giảm thiểu tiếng ồn từ phương tiện giao thông (đặc biệt là xe tải, container chạy trên cao) và ngăn một phần bụi bẩn ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận - Ảnh: THUẬN VĂN

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 11.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 12.

Hệ thống tấm chống lóa được lắp đặt trên dải phân cách làn đường cố định nhằm giảm ảnh hưởng ánh đèn pha các phương tiện giao thông di chuyển vào ban đêm - Ảnh: ĐỨC PHÚ 

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 13.

Bên cạnh việc hoàn thiện xây dựng tuyến chính, các nhà thầu cũng thi công đồng loạt hệ thống cầu cạn, đường song hành hỗ trợ kết nối các tuyến đường hiện hữu - Ảnh: THUẬN VĂN

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 14.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 15.
Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 16.

Máy móc, công nhân được tăng cường thi công đồng bộ nền, thảm nhựa các đoạn cầu cạn kết nối vành đai 3 với nút giao HLD - Ảnh: THUẬN VĂN

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 17.

Siêu nút giao HLD đóng vai trò quan trọng trong trục kết nối giao thông phía Đông TP.HCM. Trong tương lai tuyến đường liên cảng sẽ kết nối trực tiếp vào nút giao này, hỗ trợ dòng xe liên vùng, nhất là xe vận chuyển hàng hóa - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vành đai 3 TP.HCM đoạn trên cao sắp thông xe, giải tỏa áp lực cho phía Đông - Ảnh 6.Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng

Kiến trúc tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với đường vành đai 3 và đường liên cảng, được thiết kế theo hướng kết hợp hạ tầng giao thông với cảnh quan tự nhiên, tạo hình ảnh một nút giao hiện đại và có tính biểu tượng.

ĐỨC PHÚ - THUẬN VĂN
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    Chủ đề: cửa ngõ phía Đông vành đai 3 TP.HCM công trình trọng điểm TP.HCM TP Hồ Chí Minh

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