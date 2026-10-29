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Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Kiến trúc tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành với đường vành đai 3 và đường liên cảng, được thiết kế theo hướng kết hợp hạ tầng giao thông với cảnh quan tự nhiên, tạo hình ảnh một nút giao hiện đại và có tính biểu tượng.

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 1.

Cầu vượt tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 với các nhịp cầu vòm uốn lượn - Phối cảnh: Liên danh B.R và HAS Architecture

UBND TP.HCM trước đó đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và vành đai 3 với đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Phương án mã số LC02 của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty cổ phần HAS Architecture đoạt giải cao nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao hướng dẫn liên danh hoàn chỉnh phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển. 

TP.HCM cũng yêu cầu nghiên cứu tổ chức cuộc thi riêng về thiết kế "Biểu tượng cửa ngõ phía Đông" tại khu vực nút giao.

Điểm nhấn của công trình là các nhịp đỡ hình vòm uốn lượn mềm mại bên dưới cầu, kết hợp lan can bê tông liền mạch chạy dài. Các nhánh giao thông được xen giữa những khoảng xanh lớn, địa hình cảnh quan dạng lớp, cây xanh đa tầng và các khu vườn cảnh quan.

Những đảo giao thông vừa làm nhiệm vụ phân luồng vừa được tổ chức thành không gian cảnh quan, giúp công trình hòa vào địa hình tự nhiên thay vì tách biệt với khu vực xung quanh.

Đèn đường được thiết kế theo ý tưởng "tầng xanh", lấy cảm hứng từ đường đồng mức, ruộng bậc thang và cảnh quan phân tầng. 

Những vòng cong xếp lớp được tạo thành các tầng sáng, tạo hình dáng đèn thanh mảnh, kết hợp ánh sáng vàng ấm. Lan can kim loại màu tối, dạng thanh đứng thoáng, được thiết kế đồng bộ với đèn.

Phương án nghiên cứu các loại dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm hộp thép. Trụ cầu có chiều cao cơ bản 7-9m, khẩu độ nhịp cơ bản từ 35m, được định hướng tạo độ thông thoáng và hạn chế cản trở tầm nhìn dưới cầu.

Phương án kiến trúc nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3:

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 2.

Các khoảng xanh, cây xanh đa tầng được bố trí xen giữa những nhánh giao thông của nút giao

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 3.

Tổng thể tạo nên hình ảnh một nút giao hiện đại, xanh và có tính biểu tượng, trong đó hạ tầng giao thông hòa nhập với địa hình tự nhiên thay vì tách biệt khỏi cảnh quan xung quanh

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 4.

Các đảo giao thông được kết hợp với không gian cảnh quan, giảm cảm giác nặng nề của nút giao quy mô lớn

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 5.

Phần đỡ hình vòm uốn lượn là điểm nhấn trong phương án kiến trúc cầu vượt

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 6.
Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 7.

Theo đơn vị thiết kế, tầng xanh được tạo ra từ chính sự giao thoa của các dòng chảy và con người

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 8.

Hệ thống đèn đường “tầng xanh” lấy cảm hứng từ đường đồng mức, ruộng bậc thang và cảnh quan phân tầng

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 9.

Trụ cầu lựa chọn hình dáng thân trụ phải đảm bảo khả năng chịu lực, thân trụ có tính thẩm mỹ cao

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 10.

Sơ đồ hướng tuyến dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu hướng về nút giao (tương đối theo quy hoạch của thành phố) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 11.

Khu vực nút giao chụp cuối tháng 7-2026 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng - Ảnh 12.TP.HCM sẽ làm siêu nút giao ba tầng nối vành đai 3, cao tốc và tuyến liên cảng

UBND TP.HCM quy hoạch siêu nút giao ba tầng kết nối vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, gồm cầu vượt, hầm chui, nhánh rẽ lớn, tổ chức dòng xe container và liên vùng quy mô đặc biệt.

CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: đường liên cảng vành đai 3 TP.HCM Phú Hữu Cát Lái cao tốc TP.HCM - Long Thành

    Dòng sự kiện: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

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