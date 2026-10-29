Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 sẽ có cầu vòm uốn lượn với cây xanh đa tầng

Cầu vượt tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3 với các nhịp cầu vòm uốn lượn - Phối cảnh: Liên danh B.R và HAS Architecture

UBND TP.HCM trước đó đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và vành đai 3 với đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Phương án mã số LC02 của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty cổ phần HAS Architecture đoạt giải cao nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao hướng dẫn liên danh hoàn chỉnh phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển.

TP.HCM cũng yêu cầu nghiên cứu tổ chức cuộc thi riêng về thiết kế "Biểu tượng cửa ngõ phía Đông" tại khu vực nút giao.

Điểm nhấn của công trình là các nhịp đỡ hình vòm uốn lượn mềm mại bên dưới cầu, kết hợp lan can bê tông liền mạch chạy dài. Các nhánh giao thông được xen giữa những khoảng xanh lớn, địa hình cảnh quan dạng lớp, cây xanh đa tầng và các khu vườn cảnh quan.

Những đảo giao thông vừa làm nhiệm vụ phân luồng vừa được tổ chức thành không gian cảnh quan, giúp công trình hòa vào địa hình tự nhiên thay vì tách biệt với khu vực xung quanh.

Đèn đường được thiết kế theo ý tưởng "tầng xanh", lấy cảm hứng từ đường đồng mức, ruộng bậc thang và cảnh quan phân tầng.

Những vòng cong xếp lớp được tạo thành các tầng sáng, tạo hình dáng đèn thanh mảnh, kết hợp ánh sáng vàng ấm. Lan can kim loại màu tối, dạng thanh đứng thoáng, được thiết kế đồng bộ với đèn.

Phương án nghiên cứu các loại dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm hộp thép. Trụ cầu có chiều cao cơ bản 7-9m, khẩu độ nhịp cơ bản từ 35m, được định hướng tạo độ thông thoáng và hạn chế cản trở tầm nhìn dưới cầu.

Phương án kiến trúc nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành và vành đai 3:

Các khoảng xanh, cây xanh đa tầng được bố trí xen giữa những nhánh giao thông của nút giao

Tổng thể tạo nên hình ảnh một nút giao hiện đại, xanh và có tính biểu tượng, trong đó hạ tầng giao thông hòa nhập với địa hình tự nhiên thay vì tách biệt khỏi cảnh quan xung quanh

Các đảo giao thông được kết hợp với không gian cảnh quan, giảm cảm giác nặng nề của nút giao quy mô lớn

Phần đỡ hình vòm uốn lượn là điểm nhấn trong phương án kiến trúc cầu vượt

Theo đơn vị thiết kế, tầng xanh được tạo ra từ chính sự giao thoa của các dòng chảy và con người

Hệ thống đèn đường “tầng xanh” lấy cảm hứng từ đường đồng mức, ruộng bậc thang và cảnh quan phân tầng

Trụ cầu lựa chọn hình dáng thân trụ phải đảm bảo khả năng chịu lực, thân trụ có tính thẩm mỹ cao

Sơ đồ hướng tuyến dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu hướng về nút giao (tương đối theo quy hoạch của thành phố) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực nút giao chụp cuối tháng 7-2026 - Ảnh: CHÂU TUẤN