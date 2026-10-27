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Đồng Nai 'trảm' nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì ngừng thi công 43 ngày

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A LỘC
A LỘC
A LỘC

Một nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai bị chấm dứt hợp đồng sau khi ngừng thi công liên tục 43 ngày không có lý do chính đáng.

Đồng Nai 'trảm' nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì ngừng thi công… 43 ngày - Ảnh 1.

Trong khi nhiều nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ, một nhà thầu ngừng thi công suốt 43 ngày không có lý do chính đáng - Ảnh: A LỘC

Ngày 27-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết đã thông báo chấm dứt hợp đồng đối với Công ty cổ phần Hải Đăng, thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, ban quản lý chấm dứt hợp đồng số 174 ngày 15-8-2023 đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Hải Đăng, bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ.

Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực sau ngày 30-6-2026. Đây là thời hạn nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo nội dung phụ lục hợp đồng.

Theo ban quản lý, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần Hải Đăng đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và đã được thông báo, xử lý theo đúng trình tự, quy định hợp đồng đã ký.

Đáng chú ý, từ ngày 19-5 đến hết 30-6-2026, nhà thầu đã ngừng thi công liên tục 43 ngày không có lý do chính đáng, thể hiện rõ việc không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ngoài ra, ban quản lý cũng thông báo chấm dứt hợp đồng số 323 ngày 19-12-2023 đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ.

Đây là nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, dự án thành phần 3 đường vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Đồng Nai).

Đồng Nai 'trảm' nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì ngừng thi công… 43 ngày - Ảnh 2.

Một nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, dự án thành phần 3 đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai cũng bị chấm dứt hợp đồng - Ảnh: A LỘC

Theo ban quản lý, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và không đáp ứng các nội dung cam kết thi công bù tiến độ tại gói thầu.

Nhà thầu cũng đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm nhà thầu khác tiếp nhận và thi công phần khối lượng còn lại.

Ban quản lý yêu cầu hai nhà thầu bàn giao hồ sơ các hạng mục đã thi công trước ngày 15-11 tới; đồng thời kiểm đếm vật tư, hoàn tất thủ tục đổ thải, di dời máy móc, thiết bị, công trình tạm và bàn giao mặt bằng.

Đồng Nai 'trảm' nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì ngừng thi công… 43 ngày - Ảnh 3.Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu thông xe 17km đoạn trên cao vành đai 3 vào tháng 11

Đoạn trên cao vành đai 3 TP.HCM từ nút giao HLD đến nút Tân Vạn dài 17km thông xe sẽ giúp giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông, kết nối sân bay Long Thành.

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A LỘC
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    Chủ đề: chậm tiến độ vành đai 3 TP.HCM Đồng NAi chấm dứt hợp đồng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

    Dòng sự kiện: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

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