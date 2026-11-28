Các hoạt động văn hóa diễn ra tại hồ Gươm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 24-11-1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đây không chỉ là một thông điệp mà còn là tư tưởng có ý nghĩa định hướng sâu sắc đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

80 năm sau, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, lời dạy của Bác gợi mở một vấn đề đáng suy ngẫm: Văn hóa có vai trò như thế nào trong xây dựng, phát triển đô thị? Thế nào là một đô thị có văn hóa?

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hiện đại thôi chưa đủ

Khi nói đến phát triển đô thị, chúng ta thường nghĩ trước hết đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô dân số, hệ thống giao thông, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và khả năng thu hút đầu tư.

Đây là những yếu tố quan trọng, phản ánh trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của một đô thị. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn đô thị từ góc độ vật chất và kinh tế thì chưa đủ.

Hạ tầng giao thông tại Hà Nội đang phát triển nhanh - Ảnh: NAM TRẦN

Một thành phố có những tòa nhà cao tầng, đại lộ rộng lớn, trung tâm thương mại hiện đại, những khu đô thị mới sang trọng nhưng môi trường sống bị ô nhiễm, không gian công cộng bị thu hẹp, di sản bị xâm hại, người dân thiếu sự gắn kết, ứng xử thiếu văn minh thì chưa thể nói đó là một đô thị phát triển toàn diện.

Cần phân biệt giữa một đô thị hiện đại về hình thức và một đô thị phát triển trên nền tảng văn hóa.

Hiện đại là yêu cầu của phát triển nhưng văn hóa mới là yếu tố quyết định đô thị ấy phát triển theo hướng nào, vì ai và để lại những giá trị gì cho tương lai.

Xây dựng đô thị có văn hóa không đơn thuần là xây dựng những tuyến phố sạch đẹp, những công trình kiến trúc khang trang hay tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.

Đó phải là quá trình đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào tư duy quy hoạch, thiết kế, quản trị đô thị, hoạt động kinh tế và đời sống hằng ngày của người dân.

Văn hóa giúp đô thị cân bằng giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo tồn di sản, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

Quan trọng hơn cả, văn hóa đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quyết định phát triển.

Một con đường không chỉ được đánh giá bằng chiều rộng hay khả năng lưu thông mà còn bằng mức độ an toàn của người tham gia giao thông. Một khu đô thị không chỉ được đánh giá bằng giá trị bất động sản mà còn bằng chất lượng không gian sống, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, một đô thị muốn phát triển bền vững, có chiều sâu, cần phải là một đô thị có trầm tích văn hóa, biết giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa - Ảnh: NAM TRẦN

Thế nào là một đô thị có văn hóa?

Đô thị có văn hóa không nhất thiết phải có nhiều di sản kiến trúc, nhưng phải có bản sắc, có ký ức và biết gìn giữ những giá trị làm nên sự khác biệt của mình.

Một quy hoạch có văn hóa phải biết tôn trọng lịch sử, địa hình, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc của từng địa phương; tạo sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, giữa lợi ích kinh tế và lợi ích cộng đồng.

Quảng trường, công viên, vườn hoa, thư viện, không gian đi bộ và những địa điểm sinh hoạt cộng đồng không phải là phần phụ của quy hoạch. Đó là những không gian thiết yếu để nuôi dưỡng đời sống tinh thần và sự gắn kết xã hội.

Mỗi đô thị đều có lịch sử, ký ức và những giá trị riêng được hình thành qua nhiều thế hệ.

Quảng trường, công viên... phải là không gian thiết yếu để nuôi dưỡng đời sống tinh thần và sự gắn kết xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội có chiều sâu nghìn năm văn hiến, Huế có di sản cung đình và văn hóa cố đô, Hội An có dấu ấn của một thương cảng cổ, TP.HCM có bản sắc của một đô thị năng động, cởi mở và sáng tạo.

Những giá trị ấy không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển tương lai.

Nếu mọi đô thị đều phát triển theo cùng một khuôn mẫu, với những khu nhà cao tầng, trung tâm thương mại và tuyến phố giống nhau, diện mạo có thể ngày càng hiện đại nhưng sự đa dạng văn hóa sẽ ngày càng nghèo đi.

Một thành phố văn minh còn được nhận diện qua cách con người ứng xử với nhau. Từ ý thức chấp hành luật giao thông, tôn trọng người đi bộ, giữ gìn vệ sinh công cộng đến sự lịch thiệp trong giao tiếp, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, đó còn là cách đô thị và cộng đồng đối xử với người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động nhập cư và những nhóm yếu thế.

Các quyết định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng và quản lý đô thị cần được thực hiện minh bạch, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia của cộng đồng.

Người dân không nên chỉ là đối tượng thụ hưởng hay chịu tác động của các quyết định phát triển mà phải được coi là chủ thể tham gia xây dựng đô thị.

Khi được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội đóng góp, người dân sẽ có trách nhiệm hơn với không gian sống chung.

Để văn hóa thực sự dẫn dắt phát triển đô thị

Người dân Hà Nội phấn khởi tham gia các chương trình trong chuỗi sự kiện ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Muốn văn hóa thực sự soi đường cho phát triển đô thị, cần có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Trước hết, văn hóa phải được đặt vào ngay từ đầu trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch và các chương trình phát triển đô thị, chứ không phải được bổ sung sau khi các công trình vật chất đã hoàn thành.

Cần coi không gian văn hóa và không gian công cộng là hạ tầng thiết yếu của đô thị. Công viên, quảng trường, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, không gian sáng tạo phải được quan tâm tương xứng với hạ tầng giao thông, kỹ thuật và thương mại.

Cùng với đó là bảo tồn, phát huy di sản và bản sắc văn hóa địa phương, coi đây là nguồn lực nội sinh, lợi thế của phát triển. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ mà là tìm cách để những giá trị lịch sử tiếp tục sống và phát huy trong đời sống hiện đại.

Việc xây dựng văn hóa công dân, lối sống đô thị văn minh cũng cần được chú trọng thông qua giáo dục, truyền thông, thực hành cộng đồng và sự nêu gương.

Những hành vi nhỏ như xếp hàng, giữ gìn vệ sinh, nhường đường, tôn trọng không gian chung, giúp đỡ người khác cần trở thành những chuẩn mực tự nhiên trong đời sống đô thị.

Đặc biệt, phát triển đô thị phải bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng đối với nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa và các tiện ích thiết yếu. Chất lượng sống tốt không phải là đặc quyền của một nhóm người mà phải là cơ hội dành cho toàn thể cộng đồng.

Đô thị không chỉ là nơi con người đến làm việc, sản xuất, kiếm sống mà còn là nơi để học tập, sáng tạo, giao lưu, hưởng thụ và phát triển năng lực của mình.

Mục tiêu cuối cùng của phát triển đô thị không phải là tạo ra những thành phố đẹp trên bản vẽ hay hiện đại trong các con số thống kê, mà là tạo ra những nơi con người thực sự muốn sống, gắn bó và tự hào.

Hà Nội đang đặt mục tiêu gìn giữ những bản sắc văn hóa truyền thống song song với việc phát triển đô thị theo hướng hiện đại - Ảnh: NAM TRẦN

Đó phải là những đô thị hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc; phát triển kinh tế nhưng không xem nhẹ giá trị nhân văn; coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không quên lợi ích cộng đồng; ứng dụng công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế các giá trị con người.

Xây dựng đô thị có văn hóa không chỉ là xây dựng một thành phố đẹp hơn mà còn là xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, bắt đầu từ chính không gian sống của mỗi người dân.

Văn hóa không chỉ làm đẹp cho đô thị mà phải trở thành nền tảng, động lực và mục tiêu để đô thị phát triển bền vững, nhân văn, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.