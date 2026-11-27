Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 diễn ra vào sáng 27-11 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Mỗi người dân trong nước, mỗi kiều bào là một đại sứ

Sáng 27-11, tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, phóng viên Tuổi Trẻ đề nghị cho biết Việt Nam dự kiến tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch nổi bật nào nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, những thành tựu phát triển và hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong sự kiện chính trị và đối ngoại đặc biệt quan trọng này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa (Ủy ban Quốc gia APEC 2027) - khẳng định việc đăng cai APEC không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, đóng góp có trách nhiệm của mình, mà còn là "cơ hội vàng để Việt Nam quảng bá văn hóa, đất nước, con người".

"Đây là cơ hội để bạn bè quốc tế đến Việt Nam có thể tận mắt chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở đất nước, là dịp giới thiệu toàn diện, sinh động về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới", bà Hằng nhấn mạnh.

Văn hóa, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, là mạch nguồn kết nối toàn bộ các hội nghị, sự kiện trong Năm APEC 2027. Do đó, Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động quảng bá sâu rộng văn hóa nghệ thuật, di sản và du lịch.

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị và chương trình tại các địa phương, đặc biệt trong Tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc.

Các hoạt động bao gồm Tuần văn hóa, Ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, các triển lãm ảnh, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam dự kiến sẽ phối hợp với các nền kinh tế APEC tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, nghệ thuật, văn hóa, thể thao... Đây là dịp để người dân các nền kinh tế tăng cường gắn bó, đoàn kết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa (Ủy ban Quốc gia APEC 2027) - Ảnh: NAM TRẦN

Thứ hai, các hội nghị trải dài trên 7 địa phương trên ba miền Bắc, Trung, Nam, do đó đây là cơ hội để các địa phương tự quảng bá về thế mạnh, tiềm năng, thành tựu phát triển của mình. Dự kiến sẽ diễn ra các chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm du lịch, ẩm thực, các loại hình du lịch tại những địa phương này.

Thứ ba, logo và bộ nhận diện APEC cũng góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo, vị thế trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng sự tham gia, đồng hành của người dân là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của các sự kiện.

"Chúng tôi mong muốn người dân tham gia đồng hành vào Năm APEC 2027 với tinh thần là chủ thể kiến tạo. Mỗi người dân với tinh thần thân thiện, hiếu khách, cảm nhận mình như một đại sứ của Việt Nam, một đại sứ văn hóa, hữu nghị, thể hiện tình cảm chân thành, nồng ấm là đóng góp cụ thể, thiết thực nhất vào việc lan tỏa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam", bà gửi gắm.

Bà Hằng cho rằng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những người sinh sống, làm việc tại các nền kinh tế APEC (ước tính chiếm hơn 50% cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài) có thể góp phần lan tỏa tinh thần APEC và trách nhiệm, thành tựu hội nhập của Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn người dân tham gia đồng hành vào Năm APEC 2027 với tinh thần là chủ thể kiến tạo. Mỗi người dân với tinh thần thân thiện, hiếu khách, cảm nhận mình như một đại sứ của Việt Nam, một đại sứ văn hóa, hữu nghị, thể hiện tình cảm chân thành, nồng ấm là đóng góp cụ thể, thiết thực nhất Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Công tác lễ tân chuyên nghiệp ở mọi nơi, sử dụng xe ô tô điện mang thương hiệu Việt

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn - Trưởng Tiểu ban Lễ tân (Ủy ban Quốc gia APEC 2027) - Ảnh: NAM TRẦN



Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn - Trưởng Tiểu ban Lễ tân, không chỉ kế thừa kinh nghiệm từ hai lần tổ chức APEC trước (năm 2006 và 2017), công tác lễ tân của APEC Việt Nam 2027 còn hướng đến sự chuyên nghiệp, chu đáo và giàu bản sắc, giúp đại biểu cảm nhận rõ văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nêu một số điểm mới: Về hạ tầng, Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Phú Quốc đặt ra những yêu cầu riêng về giao thông, kết nối và điều phối. Các công trình như cảng hàng không, trung tâm hội nghị, đường giao thông, tàu điện đang được thúc đẩy đồng bộ, góp phần thể hiện hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới và có năng lực tổ chức, tự cường, đang vươn lên.

Các hoạt động APEC diễn ra trong cả năm, trải dài tại 7 địa phương. Vì vậy, công tác lễ tân phải bảo đảm chu đáo, chuyên nghiệp và trọng thị ở mọi cấp họp, địa điểm và thời điểm.

Việt Nam cũng chú trọng đào tạo cán bộ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, qua đó thể hiện sự chân thành, trọng thị. Yếu tố truyền thống và hiện đại được kết hợp hài hòa thông qua biểu tượng hoa sen, không gian trang trí, địa điểm và quà tặng mang dấu ấn Việt Nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tăng cường ứng dụng công nghệ xanh trong việc đón tiếp và di chuyển.

Ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận thường trực Tiểu ban vật chất và hậu cần - Ảnh: NAM TRẦN

Chia sẻ thêm về cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ APEC 2027, ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ, Trưởng bộ phận thường trực Tiểu ban vật chất và hậu cần - cho biết Việt Nam sẽ sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt phục vụ việc đưa đón.

"Sau hơn 20 năm kể từ APEC 2006 đến nay, đây là bước chuyển lớn của ngành công nghiệp ô tô trong nước, đồng thời cũng thể hiện cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam", ông khẳng định.

Tiểu ban vật chất và hậu cần đã cùng 7 địa phương tiến hành khảo sát, rà soát, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất bao gồm hội trường, nơi lưu trú, hạ tầng công nghệ thông tin.

Tại Phú Quốc, 21 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao được triển khai, nhiều hạng mục trọng điểm, bao gồm đường cất cánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành, hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT.975, tàu điện đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh, cam kết đảm bảo đúng tiến độ để phục vụ APEC.

Năm APEC 2027 có chủ đề "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung". Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn, nhỏ, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và An Giang.