Các công nhân trên công trình Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng đang làm xuyên đêm để sớm hoàn thành phục vụ APEC 2027 - Ảnh: Sun Group

Sáng 19-11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Trung Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho Năm APEC lần thứ ba do Việt Nam đăng cai.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, các chuyên gia quốc tế kỳ vọng sự kiện sẽ mở ra cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác khu vực và tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Điểm hẹn Việt Nam

Theo nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Việt Nam đã hai lần đăng cai APEC thành công và ông hoàn toàn tin tưởng Phú Quốc cũng sẽ tổ chức thành công sự kiện vào năm 2027.

Lợi thế đặc biệt của Việt Nam nằm ở quan hệ tốt đẹp với tất cả các nền kinh tế lớn trong APEC. "Điều đó khiến Việt Nam trở thành nhịp cầu kết nối tự nhiên vào thời điểm khu vực đang rất cần", ông Knapper nhận định.

APEC 2027 cũng diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việc đăng cai sự kiện là cơ hội giới thiệu hình ảnh một nền kinh tế tự tin, đổi mới sáng tạo và rộng mở với doanh nghiệp quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường, nguồn vốn, công nghệ và nhân tài trong khu vực.

Các doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư Mỹ cũng rất mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển này, theo chia sẻ của cựu đại sứ.

Từ những ưu tiên của Năm APEC 2027, nguyên Đại sứ Mỹ Marc Knapper kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối số, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và ứng phó biến đổi khí hậu.

"Tôi hy vọng Phú Quốc sẽ tiếp tục có tên trên bản đồ chính sách của khu vực, và trong lịch làm việc của các nhà lãnh đạo, lâu dài sau năm 2027", ông Knapper chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Tạo di sản phát triển lâu dài từ APEC 2027

GS Vũ Minh Khương kỳ vọng APEC Phú Quốc 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại thành công, mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp vào định hình tương lai khu vực.

Nhìn sang Thâm Quyến, thành phố đăng cai APEC 2026, vị chuyên gia nhận định sự phát triển của đô thị này cho thấy vai trò của tầm nhìn phát triển, đổi mới sáng tạo và khả năng hội tụ nguồn lực trong nước, quốc tế.

Với APEC 2027, GS Vũ Minh Khương đề xuất Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực AI, năng lượng tái tạo, phát triển đô thị bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Phú Quốc cũng có thể trở thành nơi hội tụ chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để cùng tìm kiếm giải pháp cho những thách thức phát triển chung.

Ở cấp độ địa phương, GS Khương gợi mở việc xây dựng Phú Quốc thành hình mẫu phát triển xanh, thông minh và lấy con người làm trung tâm. Trong đó các sáng kiến nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, ứng dụng AI cho người dân có thể kết hợp với bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng sạch, qua đó cải thiện chất lượng sống và sức hấp dẫn quốc tế của đảo.

"Di sản lớn nhất của APEC 2027 không chỉ nằm ở thành công của các hội nghị, mà ở niềm tin được vun đắp, những giải pháp đột phá được khởi xướng và những chuyển biến thực chất tiếp tục truyền cảm hứng, tạo động lực và lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều năm tới", GS Vũ Minh Khương nhấn mạnh.

Việt Nam công bố chủ đề và ba ưu tiên Năm APEC 2027 Việt Nam sẽ lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027, sau hai lần tổ chức vào năm 2006 và 2017. Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Ngày 19-11, Việt Nam công bố chủ đề Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung". Việt Nam đề xuất ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: (i) Nâng cao năng suất của nền kinh tế, (ii) Thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và (iii) Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. Logo APEC 2027 Việt Nam kết hợp với logo APEC quốc tế - Ảnh: Bộ Ngoại giao